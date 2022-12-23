У экс-инспектора ДПС Москвы нашли квартиры в Дубае и Болгарии

У бывшего столичного инспектора ДПС Сергея Кузнецова изъяли имущество на 179 млн рублей, у него также нашли пять квартир в ОАЭ, две в Болгарии, сообщил источник в правоохранительных органах.

Кузнецов служил в правоохранительных органах с 2002 года, с июля 2011 года он являлся инспектором ДПС в восточном Главном управлении полиции Москвы, пояснил собеседник РИА «Новости».

В 2021 году он ушел на пенсию.

Источник пояснил: согласно версии следствия, Кузнецов, его близкие (супруга и мать) с 2007 по 2020 год купили 23 объекта недвижимости и машину BMW X3. У семейства нашли пять квартир в Дубае (самая дешевая 7,9 млн рублей, самая дорогая 17,3 млн рублей), две квартиры в Болгарии, несколько квартир, земельных участков и нежилых помещений в Московской области и самой Москве.

За 13 лет общая сумма доходов составляла чуть более 16,4 млн рублей, сказал собеседник.

Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал с Кузнецова дом с земельным участком, квартиры, включая недвижимость за рубежом, общая стоимость имущества составила 129 млн рублей. Кроме того, с бывшего полицейского взыскали более 48 млн рублей, свыше 23,8 тыс. евро и 60 тыс. долларов.

Полицейский не смог объяснить сведения о законности источников получения средств, за счет которых покупалось имущество.