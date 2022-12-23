Росатом передал уникальные аппараты генерации монооксида азота госпиталю им. А.А. Вишневского

Росатом передал аппараты генерации монооксида азота «Тианокс» военному клиническому госпиталю им. А.А. Вишневского

Росатом безвозмездно передал в «Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий – Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского» десять аппаратов генерации монооксида азота «Тианокс» производства федерального ядерного центра из города Саров, необходимые для оказания медицинской помощи в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Уникальность аппарата «Тианокс» состоит в том, что синтез ингаляционного монооксидного азота происходит во время проведения терапии – в газовом разряде при комнатной температуре, используя для этого воздух помещения. Это, в свою очередь, позволяет отказаться от баллонов и значительно повысить доступность NO-терапии. При этом гарантирована чистота продукта, который воздействует непосредственно на больного, причем этот показатель контролируется в момент продуцирования газа. Аналогов данного медицинского оборудования в мире не существует, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Тианокс» включен в стандарт оснащения неонатологических центров и уже используется в российских медучреждениях – в кардиохирургии, реанимации, неонаталогии, пульмонологии, гинекологии и реабилитации.

В 2022 году в медицинские учреждения России были поставлены 200 таких аппаратов, в том числе в Медицинский центр им. В.А. Алмазова, Медицинский центр им. А.Н. Бакулева, Перинатальный центр им. В.И. Кулакова, Нижегородская специализированная кардиохирургическая больница, Томский НИИ кардиологии, Военный госпиталь им. Н.Н. Бурденко, Военный госпиталь им. А.А. Вишневского, НИИ им. Н.В. Склифосовского и др.

По оценкам экспертов, широкое использование таких аппаратов позволит сократить количество смертей на 100-150 тыс. в год и приведет к увеличению средней продолжительности жизни в России на 2,5 года.

Как отметил директор научно-производственного центра РФЯЦ-ВНИИЭФ Виктор Селемир, особо актуально применения «Тианокса» для лечения COVID-19 как в активной фазе протекания болезни, так и в комплексной терапии пациентов с постковидным синдромом.

При этом ученый подчеркнул, что до конца следующего года институт сможет выйти на объем производства около 2500 аппаратов в год.