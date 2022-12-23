Северная Корея опровергла заявления о поставках оружия в Россию

МИД Северной Кореи назвал сообщения о поставках военных грузов в Россию сфабрикованными

Сообщения о поставках Северной Кореей военных грузов в Россию сфабрикованы, сообщил МИД КНДР.

В МИД Северной Кореи назвали соответствующие сообщения японских СМИ «самой абсурдной манипуляцией общественным мнением». По словам представителя ведомства, такие материалы «не достойны каких-либо комментариев», передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап» и ЦТАК.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на просьбу прокомментировать ее слова заявил, что «не видел этого заявления» и что у него нет подробных данных, передает РИА «Новости».