Путин рассказал, что верит в Деда Мороза

Путин на неформальной встрече с награжденными вспомнил шутку про Советский Союз

Путин на неформальной встрече в Кремле с награжденными вспомнил шутку про Советский Союз

Президент России Владимир Путин за бокалом шампанского на неформальной встрече с награжденными в Кремле вспомнил шутку про Советский Союз.

После торжественной церемонии вручения госнаград, которая прошла во вторник, президент на неформальной встрече с гостями хотел чокнуться бокалом с композитором Игорем Матвиенко, которому присвоили звание «Народный артист Российской Федерации», передает ТАСС.

Композитор протянул Путину свернутые в трубочку бумаги. «Не хватило», – объяснил он. «Обнесли», – пошутил президент и попросил принести еще шампанского. В это время врио главы ДНР Денис Пушилин передал свой бокал Матвиенко.

Путин в связи со сложившейся ситуацией вспомнил шутку про Советский Союз.

«Все есть, только не всем хватает. В Советском Союзе так говорили: «В Советском Союзе все есть, только не всем хватает», – пошутил Путин.

Ранее Путин вручил государственные награды в Кремле.