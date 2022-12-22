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Путин рассказал, что верит в Деда Мороза
Путин ответил девочке на вопрос про существование Деда Мороза
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Все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза, ответил президент России Владимир Путин на вопрос девочки, верит ли он в новогоднего волшебника.
Разговор происходил в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи и «Елки желаний» в московском Манеже. Его разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
На вопрос девочки, верит ли он в Деда Мороза, Путин сказал: «Конечно».
«Здорово», – ответила девочка.
«Все нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», – добавил президент.
Ранее ученые раскрыли тайну волшебства Деда Мороза.
Путин на неформальной встрече с награжденными вспомнил шутку про Советский Союз
Путин на неформальной встрече в Кремле с награжденными вспомнил шутку про Советский Союз
Президент России Владимир Путин за бокалом шампанского на неформальной встрече с награжденными в Кремле вспомнил шутку про Советский Союз.
После торжественной церемонии вручения госнаград, которая прошла во вторник, президент на неформальной встрече с гостями хотел чокнуться бокалом с композитором Игорем Матвиенко, которому присвоили звание «Народный артист Российской Федерации», передает ТАСС.
Композитор протянул Путину свернутые в трубочку бумаги. «Не хватило», – объяснил он. «Обнесли», – пошутил президент и попросил принести еще шампанского. В это время врио главы ДНР Денис Пушилин передал свой бокал Матвиенко.
Путин в связи со сложившейся ситуацией вспомнил шутку про Советский Союз.
«Все есть, только не всем хватает. В Советском Союзе так говорили: «В Советском Союзе все есть, только не всем хватает», – пошутил Путин.
Ранее Путин вручил государственные награды в Кремле.
Песков подтвердил поездку Путина в зону СВО
Президент России Владимир Путин посетил зону проведения специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на месте Путин встречался с командующими ВС России. В зоне СВО Путин побывал 16 декабря, сообщает «Российская газета».
О визите Путина в зону СВО писал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он сообщил, что Путин лично пообщался с командующими российскими войсками.
До этого Песков говорил о том, что Владимир Путин со временем посетит Донбасс.
Ранее Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
Путин осмотрел перспективные образцы вооружений
Путин осмотрел современные и перспективные образцы вооружений
Президент России Владимир Путин в ходе посещения Национального центра управления обороной (НЦУО) страны осмотрел новые и перспективные вооружения.
Выставка прошла в атриуме НЦУО на Фрунзенской набережной, передает ТАСС.
На ней показали современные и перспективные образцы техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты различных видов и родов войск.
Главу государства на выставке сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.
В среду президент на заседании коллегии Минобороны объявил о необходимости расширения арсенала современных ударных средств в ВС России.
Путин: Бойцы в ходе СВО показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования
Российские военные демонстрируют исключительные примеры храбрости и самопожертвования в ходе спецоперации, такие люди особенно важны в «непростое, но значимое время», заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.
Он подчеркнул, что Россия неоднократно сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет, сейчас стране вновь брошен такой вызов, передает ТАСС.
Между тем на передовой спецоперации солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования, заявил президент.
Путин, обращаясь к присутствующим на церемонии, заявил, что такие люди внесли вклад в развитие страны и проявили себя в непростое время.
Церемония вручения госнаград проходит Кремле, всего в ходе церемонии президент вручит 28 наград.
Путин заявил о необходимости обновить систему военных комиссариатов
Российский лидер заявил о необходимости обновить систему военных комиссариатов в России
Глава государства Владимир Путин в ходе итоговой коллегии Минобороны обозначил необходимость модернизировать систему военных комиссариатов в России.
По его словам, важно обновить систему цифровизации баз данных и взаимодействия с местными и региональными властями. Кроме того, обновления требуют системы гражданской и территориальной обороны, а также взаимодействия с промышленностью, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что важно уделить внимание улучшению системы накопления и хранения вооружения и военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации.
Ранее глава государства заявил, что Россия будет продолжать наращивать военный потенциал.
Россия будет готовить белорусские экипажи для применения ядерного оружия
Путин сообщил о решении России продолжить подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии с ядерными боеприпасами
Россия продолжит подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью, сообщил глава российского государства Владимир Путин.
Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом заявил о продолжении реализации предложения Александра Лукашенко о подготовке экипажей самолетов, которые «переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью».
Российский лидер указал, что подобная форма взаимодействия уже используется другими странами, к примеру, США и их союзниками по НАТО. Путин полагает, что такие действия очень важны «в связи с напряженной обстановкой на внешних границах Союзного государства», передает ТАСС.
Лукашенко подтвердил, что самолеты в Белоруссии подготовлены: «Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть, мы тестировали их в Российской Федерации». Сейчас «готовят экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы».
Лукашенко призвал не считать это «угрозой кому-то». Он указал на «опасения» Белоруссии относительно ситуации по периметру Союзного государства, прежде всего на западе. Как заявил Лукашенко, необходимо гарантировать безопасность Белоруссии. «Вы сделали очень решительный и важный шаг в поддержке Беларуси», – сказал он Путину.
Напомним, Путин заявил, что переговоры с Белоруссией были результативными. В частности, Москва и Минск договорились продолжать практику совместных военных учений.
Анонсировано участие Путина в старте Ковыктинского месторождения
Песков: Путин в среду примет участие во вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения
Президент Владимир Путин 21 декабря примет участие во вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он уточнил, что глава государства будет участвовать в церемонии по видеосвязи. Это событие, подчеркнул Песков, крайне значимое событие для отрасли и всей российской экономики, передает РИА «Новости».
На связи с Путиным будет также глава Газпрома Алексей Миллер и губернатор Иркутской области.
Ранее Путин заявил, что реализация таких проектов, как Ковыктинское месторождение, «Сила Сибири – 2», дальневосточный маршрут, позволит к 2025 году нарастить поставки газа на Восток до 48 млрд кубометров.
Путину показали новый беспилотник-разведчик
Президенту Владимиру Путину показали разведывательную беспилотную платформу в ходе посещения выставки вооружений в Национальном центре управления обороной страны (НЦУО).
Исполняющий обязанности командующего ВДВ генерал-лейтенант Анатолий Концевой рассказал главе государства, что все беспилотники проходят экспертизу в военном инновационном технополисе «Эра», передает ТАСС.
Разработка позволяет размещать на беспилотной платформе ночные и дневные камеры.
Путин в среду принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Главу государства на выставке сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Путин опроверг планы «поглощения» Россией Белоруссии
Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии.
«У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», – заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными.
Путин сообщил о согласовании параметров по ценам на российские энергоресурсы для Минска
Путин рассказал о согласовании параметров по ценам на российские энергоресурсы для Минска
Россия согласовала основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии, сообщил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко российский президент Владимир Путин.
«Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики. Я думаю, что сейчас, когда мы с Александром Григорьевичем вдвоем, с глазу на глаз, беседовали, будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры чувствительные, по ценообразованию в сфере энергетики согласованы», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что Россия готова и далее помогать Минску развивать атомную энергетику, при этом она могла бы зарабатывать, поставляя дополнительный газ.
Лукашенко признал неспособность Белоруссии сохранить суверенитет без России
Лукашенко указал на неспособность Белоруссии защитить независимость и суверенитет без помощи России
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Россия без Белоруссии обойдется, а Белоруссия без России не сможет защитить свои независимость и суверенитет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
По итогам переговоров с Путиным он признал, что Белоруссии «не обойтись» без России, которая пришла на помощь «в трудную минуту». Как заявил Лукашенко, стороны договорились, что будут «действовать на равных», передает РИА «Новости».
«Сегодня взвоют: «Путин приехал, тут кого-то пугает». А пошел же навстречу, как родной, как близкий Белоруссии человек», – приводит слова Лукашенко ТАСС.
Лукашенко заявил, что спекуляции на тему «поглощения» Белоруссии Россией ведут по указу внешних сил беглые политики. Он указал, что Белоруссия не производит газ, а получает его «от братской России», как и «25 млн тонн нефти, чтобы обеспечить нефтеперерабатывающие заводы». «К кому обратились? К Российской Федерации. И не просто обратились – ладно, объемы не проблема. А еще же надо и выгодные цены», – сказал он.
Лукашенко отметил, что России и Белоруссии важно совместно проводить промышленную политику, избегая создания параллельных производств в обеих странах. «Кооперация, чтобы никто нас больше никуда не наклонял, чтобы не пришел, а потом бросил и ушел, как это было сделано», – сказал он.
Напомним, Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии. По его словам, белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными. В частности, Россия согласовала основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии. Лукашенко назвал укрепление связей с Россией естественным ответом на ситуацию в мире.
Путин высоко оценил переговоры в Минске
Белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными, поделился их итогами российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции.
«Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной», – цитирует его РИА «Новости».
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы на переговорах с Путиным в расширенном составе рассмотрены, теперь люди должны оценить принятые решения.
«Все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию», – приводит его слова ТАСС.
Лукашенко также рассказал, что в ходе встречи был подведен итог совместной работы стран в этом году.
Ранее Лукашенко заявил, что укрепление отношений между Россией и Белоруссией является естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире.
Путин заявил об отсутствии ограничений по финансированию армии
Путин: Страна дает все, что нужно военным
Россия дает все, что военным необходимо, никаких ограничений по финансированию армии нет, заявил президент Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны.
Он обратил внимание главы МО, Генштаба и всех командиров на то, что нет никаких ограничений по финансированию армии. «Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться», – передает его слова РИА «Новости».
Президент подчеркнул, что в зоне СВО аптечки, форма, сухие пайки, бронежилеты и обувь должны быть на высшем уровне, современными и надежными, поскольку «на поле боя не может быть мелочей».
Президент Владимир Путин выступает в среду на расширенной коллегии Минобороны, он попросил почтить молчанием память погибших в СВО и выразил благодарность российским военным.
Песков анонсировал важное выступление Путина на коллегии Минобороны
Выступление российского лидера Владимира Путина на заседании Минобороны в среду будет объемным и важным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Будет важное выступление президента, достаточно объемное. На коллегии будет доклад министра обороны (Сергея Шойгу) и, как правило, потом ремарки заключительные президента», – сказал пресс-секретарь Путина, передает ТАСС.
Кроме того, представитель Кремля подтверждал, что глава государства посетил зону проведения специальной военной операции. Президент в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
Путин заявил об отсутствии планов по милитаризации экономики России
Российское руководство не намерено милитаризировать страну, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.
«Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо и там, где и не надо на самом деле, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что в этом нет необходимости, поскольку достигнутый уровень развития и структура экономики «не требуют этого».
«Нам этого просто не нужно, а делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, социальной сфере мы не намерены и не будем этого делать», – подчеркнул президент.
Также в ходе заседания коллегии Минобороны Путин заявил о необходимости улучшить систему военных комиссариатов в стране.