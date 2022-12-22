Aurus запланировал произвести 200 люксовых внедорожников Komendant в 2023 году

В следующем году Aurus намерен выпустить 200 люксовых внедорожников Komendant, производиться автомобили будут на заводе в Татарстане и мощностях ФГУП «НАМИ», сообщил производитель.

Автопроизводитель рассказал, что в 2021 году «всемирно известный британский автопроизводитель, флагманский бренд в сегменте люкс» выпустил в России 256 машин, таким образом Aurus планирует произвести сравнимое количество автомобилей, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, далее компания намерена наращивать объемы производства своих автомобилей.

Ранее в компании сообщали, что коммерческие продажи новинки начнутся в первом квартале 2023 года, стартовая цена - 33,7 миллиона рублей. Уже доступен предзаказ.

Напомним, в ноябре на заводе в Елабуге началось серийное производство российского внедорожника класса люкс Aurus Komendant.