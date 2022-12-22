Челябинский завод заменил заграничные программы на предприятии

На автомобильном заводе «Урал» в городе Миасс в Челябинской области заканчивают работу по созданию программ документооборота вместо импортных аналогов, сообщил директор по информтехнологиям Эльдар Гумурзаков.

За последние семь месяцев, с июня по декабрь, велась настройка механизмов ведения конструкторско-технологической документации в системе T-FLEX PLM, в системе «1C:ERP Управление предприятием 8» настроили документооборот по первичным документам и передаче их в электронный архив, рассказал Гумурзаков в беседе с Ura.ru.

Эти работы велись в рамках проекта «Комплексное решение «Цифровой Урал». С 2020 года вложения превысили 180 млн рублей, средства освоили в рамках государственного безвозмездного субсидирования.

Их выделил Фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Также на предприятие внедрены другие цифровые модули, все процессы завода приведены в единое информационное пространство.

Гумурзаков отметил, что внедрение импортозамещающих технологий началось в 2019 году, сейчас предприятие полностью обеспечено российскими программами.