Пушилин анонсировал скорое освобождение пригорода Донецка Марьинки

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22 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 13:03  |  vz.ru
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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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СВО ведет к масштабному усилению российской армии

Президент поддержал предложения Минобороны, в том числе по призывному возрасту Сергей Фадеичев/ТАСС
Итоговая коллегия Минобороны с участием Владимира Путина и Сергея Шойгу оказалась революционной. Было объявлено о повышении на три года призывного возраста и верхней «планки» призыва. Предложено увеличить армию до 1,5 млн и воссоздать упраздненные в 2010-м Московский и Ленинградский военные округа. Какие еще новшества ожидают Вооруженные силы в ближайшем будущем?  Подробности...
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В Донбассе складывается новая конфигурация фронта

Бои ведутся в плотной городской застройке Михаил Андроник/РИА Новости
В последние пару дней российские войска существенно продвинулись на двух направлениях: в Марьинке, которая за восемь лет стала одним из символов боев в непосредственной близости от Донецка, и на Соледар – второй по значимости укрепленный пункт, севернее Артемовска (Бахмута). Значение этих событий выходит далеко за рамки собственно занятия самих населенных пунктов. Подробности...
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Американские СМИ: Зеленский не достиг целей в Вашингтоне

Выступление Зеленского в Конгрессе сочли двухпартийным мазохизмом Cliff Owen/ТАСС
«Наряд Владимира Зеленского можно сравнить с имиджем управляющего стриптиз-клубом, а его заявления в Конгрессе – унизительный сценарий для величайшей страны в мире». Так Fox News описывает результаты визита президента Украины в Вашингтон. Однако другие СМИ констатируют: Джо Байден не готов потакать всем амбициям Зеленского, опасаясь эскалации конфликта с Россией и распада НАТО.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Где искать равноправие в треугольнике Россия – Китай – США

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия и Китай нуждаются в гораздо более тонком и тщательном выстраивании своей политики на основе общих стратегических целей. Каждый из них ведет наступление на несправедливый международный порядок самостоятельно, результат должен отвечать их представлениям о правильном мировом устройстве. Подробности...

Идет величайшее сражение за саму человечность

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Уверен, однажды мы проведем над военными преступниками новый Донецкий и Харьковский процессы. Но этого недостаточно. Пора подумать над тем, как здоровой части международного сообщества организовать преследование идеологов и исполнителей немыслимых вторжений в саму человечность. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Началась тотальная зачистка консервативной Европы

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Идет тотальное расформирование бывших европейских наций – немцев, французов, итальянцев. Никого остаться не должно, все должно обратиться в единое мультикультурное, небинарное поле вне всякой исторической, культурной памяти. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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«Американец» теперь плохое слово

Тайны визита Медведева в Китай

Зеленский в США. Кому это нужно?

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
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  • На работе

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За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
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    на ваш взгляд


    Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?

    Пушилин анонсировал скорое освобождение пригорода Донецка Марьинки

    		    22 декабря 2022, 12:40
    Фото: Дэн Леви/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Город Марьинка вблизи Донецка вскоре будет освобожден, идут бои в оставшейся части города, где силы ВСУ пытаются закрепится в жилых постройках, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Он добавил, что подразделения в Марьинке продвигаются, однако противник сопротивляется и цепляется за каждую постройку. «У них, судя по всему, такой приказ», – передает слова Пушилина РИА «Новости».

    Он добавил, что противник продолжает поставлять новые резервы. Пушилин подчеркнул, что для войск важны каждые 50–100 метров. Врио главы ДНР заметил, что после освобождения Мариьики будет выход на следующее направление – Красногоровка.

    Ранее Пушилин заявил, что после зачистки ряда высоток в Марьинке российские силы смогут вытеснять ВСУ в практически разрушенный частный сектор, чтобы украинские военные не могли там зацепиться.

    ВСУ начали «выжигать землю» в Артемовске
    Офицер НМ ЛНР Марочко рассказал, что ВСУ начали повсеместное уничтожение жилых домов в Артемовске
    		    20 декабря 2022, 08:23
    Фото: AP/TASS
    Текст: Александра Юдина

    ВСУ разрушают жилые дома и важные объекты инфраструктуры находящегося под их контролем города Артемовска, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    По данным его разведки, подразделения украинской армии стали прибегать к тактике «выжженной земли». Боевики ВСУ обстреливают жилые дома, транспортные развязки и важные объекты городской инфраструктуры. При этом отмечается, что удары наносятся из всех возможных орудий. В данный момент в городе нет российских военных, а в подвалах сидят местные мирные жители, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».

    Коментарии (42)
    Пушилин объяснил последствия вытеснения ВСУ в частный сектор Марьинки
    Пушилин заявил о скором вытеснении украинских войск в частный сектор Марьинки и последующем продвижении российских сил
    		    20 декабря 2022, 01:30
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    После зачистки ряда высоток в Марьинке российские силы смогут вытеснять украинских военных в частный сектор, который практически разрушен, поэтому противнику там не за что будет зацепиться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин сказал, что «до освобождения Марьинки осталось совсем немного», после этого откроется несколько направлений для продвижения – «как направление Кураховки, так и Красногоровки», передает ТАСС со ссылкой на канал «Звезда».

    В результате российские войска смогут действовать для создания «своеобразных клещей в том числе и на Авдеевском направлении», с которого обстреливают Донецк и Ясиноватую, сказал он. Пушилин подчеркнул, что оборону Марьинки Украина создавала восемь лет – оборудованы многочисленные огневые точки, траншеи и окопы как вдоль домов, так и под ними, подвалы превратили в базы и убежища.

    Напомним, российские войска зачистили от украинских сил центр Марьинки. Высотки, которые служили очень серьезным укреплением вооруженных сил Украины, практически находятся под контролем военных России. 

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    Украинские СМИ сообщили о посещении Зеленским Артемовска
    		    20 декабря 2022, 14:40
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Артемовске (Бахмуте), находящемся на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили украинские СМИ.

    Как сообщил украинский телеканал «Дом», поездка не была анонсирована и является второй поездкой Заленского на подконтрольную Киеву часть ДНР, ранее в декабре он побывал в Славянске, сообщает ТАСС

    Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил факт поездки, а также отметил, что президент уже находится не в городе. 

    Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».

    Коментарии (41)
    Украина обстреляла Донецк словацкими ракетами повышенной ударной силы
    Шуткина из СЦКК сообщила об использовании Украиной словацких ракет повышенной ударной силы для обстрела Донецка
    		    20 декабря 2022, 01:58
    Фото: кадр из видео РИА «Новости»
    Текст: Антон Антонов

    Обстрел больницы имени Калинина в Донецке, вероятно, велся ракетами повышенной ударной силы EXP-122, которые Киев получил от Словакии, сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.

    Шуткина заявила, что об этом свидетельствует характер повреждений 10-го корпуса больницы, передает ТАСС.

    Корреспондент РИА «Новости» сообщил с места событий, что помимо повреждений самой больницы, в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки, вероятно, повреждены подземные коммуникации. Также разрушены частные гаражи. Уточняется, что разрушения носят нетипичный для РСЗО «Град» характер.

    В СЦКК сообщили, что украинские снаряды попали не только в корпус больницы, но и на территорию здания Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, под обстрелом оказались спортивный зал, магазин оптики, многоквартирные жилые дома.

    Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев рассказал, что прилет в больницу – уже третий по счету за две недели. Одна из стен поликлиники обрушена, разбит внутренний двор, в расположенном рядом здании медицинского университета произошел пожар.

    Напомним, сообщалось, что украинские снаряды также попали в детский сад. Жертвой предыдущих обстрелов больницы имени Калинина стал один из пациентов. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70 («Вампир»).

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    Попавший под обстрел в Донецке Рогозин рассказал о ранении
    Попавшему под обстрел в Донецке экс-главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину осколок попал в позвоночник
    		    22 декабря 2022, 09:25
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    ВСУ снарядами калибра 120 мм или 155 мм обстреляли гостиницу, где проходила рабочая встреча с участием экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, он получил ранение в позвоночник, медики ДНР оказывают необходимую помощь.

    В своем Telegram-канале он рассказал, что ту гостиницу, где проходила встреча, ВСУ никогда не обстреливали. У него есть предположение, что информацию кто-то «слил». По словам Рогозина, у него застрял металлический осколок размером 3×4 мм выше правой лопатки. Кроме того, пострадали еще несколько близких ему людей.

    Помощник Рогозина рассказал, что медики оказали необходимую помощь на месте. Сам Рогозин оценивает свое состояние как удовлетворительное. В данный момент экс-главе Роскосмоса делают перевязку, передает ТАСС.

    В существующих условиях осколок мины из позвоночника извлечь невозможно. Однако Рогозин отказался эвакуироваться в одно из медучреждений других регионов, пока не стабилизируется состояние всех пострадавших.

    Ранее находящийся в зоне спецоперации экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт и сообщил, что в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу. 

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    Пушилин рассказал о состоянии раненых в Донецке Рогозина и Хоценко
    Врио главы ДНР Пушилин: Состояние раненых в Донецке Хоценко и Рогозина удовлетворительное
    		    22 декабря 2022, 10:10
    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Состояние раненых при обстреле отеля в Донецке премьер-министра ДНР Виталия Хоценко и экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина удовлетворительное, сообщил в эфире «Соловьев Live» врио главы ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, обоим политикам повезло, при том, что «двое находившихся рядом ребят погибли», передает РИА «Новости».

    В четверг утром стало известно, что ВСУ обстреляли гостиницу, где проходила рабочая встреча с участием Рогозина, он получил ранение в позвоночник.

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    Названы способы защиты Донецка от артобстрелов ВСУ
    Военный эксперт Козюлин: России необходимо усилить воздушную разведку для контрбатарейной борьбы в ДНР
    		    21 декабря 2022, 11:23
    Фото: Virginie Nguyen Hoang/Reuters
    Текст: Алёна Задорожная

    Необходимо не только наращивать системы ПВО и контрбатарейной борьбы, но и постоянно следить за позициями противника с помощью воздушной разведки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин попросил президента Владимира Путина о выделении дополнительных систем ПВО и контрбатарейной борьбы для предотвращения обстрелов Донецка.

    «Основная проблема в том, что Донецк находится в зоне досягаемости артиллерии противника. И самый надежный способ решения проблемы обстрелов – отодвинуть линию фронта на безопасное расстояние. На это, естественно, понадобится время», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД.

    «Вместе с тем меры по защите населения надо принимать прямо сейчас. ПВО и контрбатарейная борьба могут в этом помочь. Однако стоит понимать, что противовоздушная оборона, например, малоэффективна против «Градов», – замечает военный эксперт. – Дело в том, что в момент залпа противник запускает сразу серию боеприпасов. Это дешевое и, как правило, старое вооружение, которое хаотично бьет по относительно небольшим целям и площадям. Использование ПВО в данном случае неэффективно», – объясняет собеседник.

    «Чтобы коэффициент эффективности стал выше, необходимо усиливать средства воздушной разведки и превентивного поражения артиллерии противника, когда она выдвигается на позиции для обстрелов», – предлагает он.

    «В частности, было бы правильно держать противника под постоянным наблюдением с воздуха. Например, за счет использования малых БПЛА. Конечно, учитывая протяженность фронта, оснащение обойдется нам недешево, но в случае с Донецком это необходимо сделать», – добавляет эксперт.

    «ВСУ также хорошо усвоили правила ведения контрбатарейной борьбы. Именно поэтому они быстро выезжают на позиции, делают залп и, не дожидаясь прилета, покидают локацию. Идет постоянная игра в кошки-мышки. Беспрерывный мониторинг помог бы упростить нам эту задачу», – заключил Козюлин.

    Ранее президент Владимир Путин провел встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. В частности, руководитель республики попросил главу государства об усилении систем ПВО и контрбатарейной борьбы в регионе.

    Пушилин также привел данные, согласно которым в период со 2 по 18 декабря в Донецке в результате обстрелов со стороны ВСУ было повреждено 460 домостроений. Накануне Путин в ходе рабочей встречи с врио главы ДНР обратил внимание на то, что удары вооруженных сил Украины приходятся по мирным жителям и жилым кварталам Донецка.

    В последнее время ВСУ действительно усилили атаки города. Так, в минувшее воскресенье украинские войска обстреляли городскую больницу имени Калинина. Под удар попали три корпуса медицинского учреждения. Один из пациентов погиб, есть тяжелораненые.

    На прошлой неделе Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный собор. В ДНР произошедшее назвали терактом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто стоит за этим ударом.

    Ранее Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    ВСУ обстреляли здание насосной станции в Донецке
    Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении здания насосной станции в результате обстрела Вооруженных сил Украины

    21 декабря 2022, 23:25

    Текст: Антон Никитин

    В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получило здание насосной станции госпредприятия «Вода Донбасса», сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

    Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела Киевского района Донецка повреждено остекление в пяти многоквартирных домах, а также в административном здании и насосной станции государственного унитарного предприятия ДНР «Вода Донбасса».

    Кроме того, по имеющимся у него данным, повреждения получили автомобили.

    В свою очередь представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в своем Telegram-канале, что в среду вечером украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский, Кировский, Ленинский и Куйбышевский районы Донецка снарядами натовского калибра 155 мм. Обстрел велся из населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Нетайлово.

    Помимо этого, в 20.07 представительством ДНР в СЦКК был зафиксирован обстрел Киевского, Ворошиловского и Калининского районов Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

    Накануне президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным обратил внимание на то, что удары Вооруженных сил Украины приходятся по мирным жителям и жилым кварталам Донецка.

    Ранее Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    СК: Удар по гостинице в Донецке с Рогозиным мог быть нанесен из французской гаубицы Caesar
    		    22 декабря 2022, 11:51
    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Удар по гостинице, где находились экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, мог быть нанесен из французской гаубицы Caesar, считают в СК.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что следователи устанавливают обстоятельства происшествия. В данный момент известно, что удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar.

    Как ранее проинформировал врио главы ДНР Денис Пушилин, состояние раненых при обстреле отеля в Донецке Хоценко и Рогозина удовлетворительное.

    В четверг утром стало известно, что ВСУ обстреляли гостиницу, где проходила рабочая встреча с участием Рогозина, он получил ранение в позвоночник. 

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    Пушилин освободил от должности главу МИД ДНР
    Указ: Пушилин освободил Наталью Никонорову от должности главы МИД ДНР

    20 декабря 2022, 12:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Врио главы ДНР Денис Пушилин освободил Наталью Никонорову от должности министра иностранных дел республики, следует из текста указа.

    В тексте указа, вступившего в силу с 19 декабря, значится: освободить Наталью Никонорову от должности министра иностранных дел Донецкой народной республики, передает ДАН.

    Ранее Пушилин освободил от должности главу Дебальцева Игоря Захаревича, которого ранее критиковал за некачественную подготовку к отопительному сезону.

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    Хуснуллин заявил о восстановлении 1,4 тыс. объектов в новых регионах России
    Хуснуллин рассказал о рекордных темпах строительства в Донецкой и Луганской республиках, в Херсонской и Запорожской обла

    19 декабря 2022, 19:46

    В четырех регионах, недавно вошедших в состав Российской Федерации, восстановлено уже 1448 различных объектов: 737 многоквартирных домов, 288 котельных, 235 школ, 145 детских садов, а также 43 больницы, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

    Хуснуллин отметил, что восстановление социальных, инфраструктурных и жилых объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях идет в круглосуточном режиме.

    «Более 1,4 тыс. объектов строители восстановили. Это и многоквартирные дома, и объекты систем ЖКХ, здания образовательных и медицинских учреждений», – цитирует сайт правительства вице-премьера.

    В восстановительных работах в рамках программы шефской помощи особенно активно участвуют 55 регионов России. Каждый восстановленный в рекордные сроки дом сразу подключают к отоплению, отметил Хуснуллин. Он уточнил, что уже восстановлено 737 многоквартирных домов, 288 котельных, 235 школ, 145 детских садов, а также 43 больницы.

    В настоящее время на строительных площадках социально значимых объектов трудятся более 60 тыс. строителей и специалистов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия восстановливает Мариуполь.

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    Путин обещал укреплять подразделения спецслужб в вернувшихся в Россию регионах
    Путин отметил важность работы органов безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

    20 декабря 2022, 00:23

    Текст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин подчеркнул важность работы подразделений органов безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России.

    На сайте Кремля опубликовано видеообращение Путина по случаю Дня работника органов безопасности. Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником и наступающим Новым годом. Он отметил, что на протяжении всей истории страны органы безопасности были надежной опорой государства, и заявил, что «все последние годы спецслужбы работают с высокой отдачей»

    При этом президент призвал в связи с динамично меняющейся ситуацией в мире усилить работу по ключевым направлениям. Он особо отметил подразделения, которые начали работать в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России. Путин подчеркнул, что их долг – «сделать все необходимое для максимального обеспечения безопасности, соблюдения прав и свобод» местных жителей, а также обещал «укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением», опытными кадрами.

    По словам Путина, среди главных приоритетов работы всех спецслужб, и прежде всего ФСБ, остается борьба с терроризмом. Он заявил: «Опыт в сфере антитеррора у вас достаточный». Президент призвал вести борьбу в этой области «системно и наступательно».

    Кроме того, он указал на необходимость максимальной собранности для органов контрразведки, в том числе военной. Президент призвал «жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов». Также он отметил важность усиления работы Пограничной службы ФСБ.

    «Нельзя ослаблять внимания и на таком важном участке, как борьба с экстремизмом. Воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, – это прямая угроза внутреннему единству нашего общества. На подобные попытки должна следовать незамедлительная реакция спецслужб», – сказал Путин.

    Также он подчеркнул важность защиты информационных ресурсов, борьбы с преступлениями в сфере экономики и противодействия коррупции.

    Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители проголосовали за воссоединение с Россией. 5 октября Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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    Определены сенаторы от ЛНР и ДНР в Совфеде
    Представители народного совета ЛНР и ДНР представили сенаторов от регионов

    20 декабря 2022, 11:08

    Текст: Александра Юдина

    Сенатором от ЛНР в Совфеде представлена ранее возглавлявшая администрацию главы республики Ольга Бас, сообщил депутат народного совета (парламента) ЛНР Александр Криеренко.

    В своем Telegram-канале он отметил, что парламент наделил Ольгу Евгеньевну соответствующими полномочиями.

    Кроме того, в Telegram-канале регионального парламента ДНР сообщается, что сенатором стал депутат народного совета Александр Ананченко.

    Российский лидер Владимир Путин ранее подчеркнул важность работы подразделений органов безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России. 

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    Путин: Удары ВСУ приходятся прямо по жилым кварталам Донецка
    Президент РФ Путин: Удары со стороны Вооруженных сил Украины приходятся прямо по жилым кварталам Донецка

    20 декабря 2022, 23:58

    Текст: Антон Никитин

    Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным обратил внимание на то, что удары со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходятся по мирным жителям и жилым кварталам Донецка.

    Глава государства поинтересовался у Пушилина, верно ли, что удары приходятся прямо по жилым кварталам Донецка. В ответ врио главы Донецкой Народной Республики подтвердил, что со стороны ВСУ ведутся целенаправленные веерные обстрелы «по площадям» – по Донецку, по Макеевке, по Горловке, передает ТАСС.

    Врио губернатора привел данные, согласно которым в период со 2 по 18 декабря в Донецке под обстрелами погиб 21 мирный житель, а 94 человека получили ранения. Пушилин подчеркнул, что это абсолютно мирные жители.

    В минувшее воскресенье в результате обстрела Донецка украинскими войсками получили повреждения три корпуса больницы имени Калинина. В тот же день ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка из «Града», в результате повреждения получила территория гостиницы «Виктория. Ранее Россия в Совете Безопасности ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.

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    Кремль: Минобороны принимает все меры по исправлению сложной ситуации в ДНР
    В Кремле заявили, что Минобороны предпринимает необходимые меры по выравниванию сложной ситуации в ДНР

    21 декабря 2022, 13:01

    Текст: Александра Юдина

    Минобороны предпринимает все возможное, чтобы ситуация в ДНР изменилась в лучшую сторону, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, сам Путин назвал положение в ДНР крайне сложным, от российского оборонного ведомства предпринимаются все возможные меры для того, чтобы ситуацию выровнять в лучшую сторону, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин провел встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. В частности, руководитель республики попросил главу государства об усилении систем ПВО и контрбатарейной борьбы в регионе.

    Пушилин также привел данные, согласно которым в период со 2 по 18 декабря в Донецке в результате обстрелов со стороны ВСУ было повреждено 460 домостроений. Накануне Путин в ходе рабочей встречи с врио главы ДНР обратил внимание на то, что удары вооруженных сил Украины приходятся по мирным жителям и жилым кварталам Донецка.

    В последнее время ВСУ действительно усилили атаки города. Так, в минувшее воскресенье украинские войска обстреляли городскую больницу имени Калинина. Под удар попали три корпуса медицинского учреждения. Один из пациентов погиб, есть тяжелораненые.

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