Канадская журналистка обвинила киевские власти в геноциде против жителей Донбасса

Независимая канадская журналистка Бартлет считает геноцидом обстрел Киевом жителей Донбасса

Украина обстреливает абсолютно не военные зоны, а мирные, деловые районы, людные улицы, детские площадки, жилые дома, она совершает геноцид, эти действия нельзя обелять, заявила канадская журналистка Ева Бартлет, освещающая события в Донбассе.

Независимая журналистка Ева Бартлет приняла участие в видеоконференции, организованной Институтом Шиллера. По ее словам, она неоднократно освещала ситуацию в ДНР и ЛНР.

Барлет рассказала, что с коллегами документирует преступления Украины против жителей Донбасса, чтобы в итоге Киев привлекли к ответственности за эти военные преступления.

«Я знаю, вы все работает усердно, чтобы изменить ситуацию и помочь завершить эту опосредованную войну США против России, в которой украинцы и этнические русские Донбасса гибнут. И я надеюсь, что мы сможем изменить дискурс, чтобы деяния Украины больше не обелялись, а мы могли открыто говорить о том факте, что Украина совершает геноцид», – цитирует РИА «Новости» Бартлет.

Журналистка рассказала, что Украина обстреливает абсолютно не военные зоны, а бомбит мирные, деловые районы, людные улицы, тротуары, детские площадки, жилые дома.

«Пару дней назад около 7.00 жители Донецка проснулись от 40 попаданий ракет «Града», выпущенных практически одновременно Украиной по центру города. Это абсолютно жилая зона. Там нет военных целей. Это продолжающийся с украинской стороны терроризм и военное преступление», – заявила Бартлет.

Ссылаясь на данные ДНР и ЛНР, она сообщила, что с 2014 года по апрель 2022 года в ДНР и ЛНР в результате украинских обстрелов были убиты около 8 тыс.мирных жителей, но западные СМИ об этом не пишут.

Бартлет надеется, что все цели СВО будут достигнуты, она считает, что ад, который переживает народ Донбасса с 2014 года, можно было предотвратить, если бы за столом были честные игроки.

По ее словам, есть сообщения о том, что Украина активизировала в январе-феврале обстрелы Донбасса до начала СВО.

«Российская сторона старалась достичь мира. Так что во имя мира для всех в Донбассе и для украинцев я надеюсь, что Россия достигнет своих целей по денацификации и демилитаризации Украины», – подчеркнула Бартлет и выразила надежду, что на Украине к власти в итоге придут некоррумпированные силы.

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