Названо число принимающих карты «Мир» стран

Девять зарубежных стран принимают карты российской платежной системы «Мир», рассказал представитель платежной системы.

По словам представителя системы, на данный момент карты «Мир» принимают в Армении, Вьетнаме, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Белоруссии, Южной Осетии, Абхазии, Южной Корее, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что иностранные банки самостоятельно принимают решения о приеме карт «Мир».

Другой собеседник агентства в одном из крупных банков перечислил те же страны, за исключением Узбекистана. Он сообщил, что в этой стране в сентябре приостановили обслуживание карт по техническим причинам.

Он также обратил внимание, что во Вьетнаме карты «Мир» работают только в банкоматах VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank) и их терминалах оплаты на кассах. В Казахстане карты работают не везде: их продолжают принимать только банкоматы «ЦентрКредита», Сбербанка и ВТБ.

В Киргизии карты «Мир» принимают только банки, подключенные к национальной платежной системе «Элкарт», в Таджикистане карты «Мир» продолжает принимать государственный Амонатбанк, но расплатиться картой получится только в тех магазинах и заведениях, где используют терминалы оплаты Амонатбанка.

Заинтересованы в подключении платежной системы на данный момент такие страны, как Иран, Индонезия, Куба, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

Напомним, в конце сентября от обслуживания карт «Мир» отказались турецкие банки.