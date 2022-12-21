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Медведев оценил переговоры с Си Цзиньпином
Зампред Совбеза России Медведев назвал переговоры с Си Цзиньпином полезными
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Зампредседателя Совбеза России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил полезность российско-китайских переговоров во время его поездки в Пекин.
По его словам, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая вопросы экономики, промышленной кооперации и международной проблематики, оказались «весьма полезными», передает РИА «Новости».
Председатель Китая Си Цзиньпин встретился 21 декабря с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым в Пекине. Представители России и Китая обговорили вопрос стратегической внешнеполитической координации как в рамках ООН, так и на других многосторонних площадках, таких как ШОС, БРИКС и G20. Кроме того, стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине.
Шеслер: Новая тактика ВС РФ вынуждает командование ВСУ закручивать гайки
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Узнавая о реальных цифрах потерь ВСУ и учитывая тактику ВС России по перемалыванию живой силы противника, украинские солдаты начинают беспокоиться за свою жизнь и не хотят выполнять приказы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал ужесточить наказание для военных за неповиновение и дезертирство.
«Украинские националисты, составляющие костяк ВСУ, хорошо мотивированы. Однако с 2004 года в стране культивируется установка на свободолюбие и вольность. Это проявлялось еще до событий 24 февраля: украинцы при общении с властью всегда пытались отстоять свою точку зрения нахрапом. Этот стиль общения перешел и на армейские структуры, подрывая дисциплину», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.
«Имеют место и большие потери ВСУ. ВС России эффективно перемалывают живую силу противника, используя новую тактику. Когда на Западе озвучили цифру в 100 тыс. убитых военнослужащих, это вызвало огромный шок у всего населения Украины», – объясняет эксперт.
«При этом в бой зачастую бросаются плохо подготовленные солдаты. Вкупе с информацией о потерях, это значительно снижает их мотивацию. Возникает стремление спастись от обстрелов. С этим и связано закручивание гаек», – акцентирует собеседник.
«Стоит сказать и о западных наемниках. Они не играют большой роли в конфликте. У Украины мобилизационный ресурс достаточно большой – около 1,5 млн человек. Наемники же присутствуют в количестве 20–30 тыс. человек. Они в большей степени исполняют роль инструкторов, способных познакомить украинцев с западным оружием», – подчеркивает эксперт.
«Конечно, их мотивация сомнительна. Они привыкли к конфликтам в Африке и на Ближнем Востоке, куда солдаты едут за стрельбой и заработком. Здесь все иначе. Гораздо опаснее. Информация о потерях до них, безусловно, доходит. Это сказывается на мотивации новоприбывших военнослужащих, но не настолько, чтобы надеяться на снижение числа наемников в ближайшее время», – резюмирует Шеслер.
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.
В видеообращении Залужный заявил о том, что ему приходится поднимать «достаточно сложную тему». По его словам, участки фронта, которые остаются «обнаженными», приходится закрывать другими военными, из-за чего растут потери как людей, так и территорий.
Как заявил Залужный, армия держится на дисциплине, и проект нового закона «четко отражает позицию» командиров группировок и воинских частей. При этом он подчеркнул, что «угрозы усиления безнаказанности командиров» нет, поскольку те «также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие».
Примечательно, что обращение Залужного было опубликовано после того, как на сайте президента Украины появилась петиция с призывом ветировать законопроект Верховной рады. К вечеру 16 декабря петиция набрала необходимое количество голосов, то есть Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть. Таким образом главком ВСУ превентивно выступил против возможного ветирования закона со стороны политического руководства страны.
Кроме того, в недавнем интервью для журнала The Economist Залужный хвастался якобы особыми подходами работы в украинской армии: «Иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50–60 лет. А держать порядок кулаками и бицепсами в вооруженных силах Украины не принято».
«Всегда можно быть нормальным. Остаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую», – заявил он до того, как предложил ужесточить ответственность за дезертирство.
Напомним, Рада проголосовала за проект закона, который ужесточает наказания для военнослужащих за невыполнение приказа, с чем украинским командирам уже не раз приходилось сталкиваться, с трех-семи лет лишения свободы до пяти-восьми лет. Отказ от выполнения законных требований командира повлечет штраф до 500 необлагаемых налогом минимумов (17 гривен, около 0,5 доллара), а не до 145, как было раньше, или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней.
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В Сети появились кадры с захваченными боевиками ВСУ из 80-й бригады
В Сети появились кадры с попавшими в плен подозреваемыми в расстреле российских пленных в Макеевке
Подозреваемые в причастности к расстрелу безоружных российских военнопленных под Макеевкой украинские штурмовики взяты в плен, сообщают СМИ.
Всего поймано двое подозреваемых, они служат в 80-й аэромобильной бригаде ВСУ, которая причастна к расстрелу российских военнопленных, передает Ura.ru со ссылкой на публикацию в Telegram-канале «Добровольский Live».
Сейчас их передали компетентным органам. В опубликованном ролике запечатлены военные с украинскими знаками отличия.
Минобороны России в ноябре подтверждало, что украинские военные расстреляли свыше 10 военнопленных ВС России выстрелами в голову. СК России завел уголовное дело.
В начале декабря ООН начала расследование в связи с видеозаписью, на которой запечатлены тела убитых.
Биржевые цены на газ в Европе подскочили выше 1250 долларов после взрыва в Чувашии
Биржевые цены на газ в Европе подскочили выше 1250 долларов за тысячу кубометров после взрыва на газопроводе в Чувашии
Биржевые цены на газ в Европе после взрыва на участке газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии ускорили рост, превысив 1250 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE.
Январские фьючерсы крупнейшего в Европе хаба в Нидерландах по индексу TTF открыли торги у отметки 1150,2 доллара за тысячу кубометров (–3,3%). Стоимость по состоянию на 15.13 мск составляла 1191,8 доллара (+0,2%).
После информации о пожаре на газопроводе цена резко подскочила до 1257,9 доллара (+5,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1189,7 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
Ранее на газопроводе в Чувашии начался пожар, пламя от него наблюдалось в нескольких соседних населенных пунктах. По некоторым данным, могла произойти разгерметизация трубопровода.
Путин на неформальной встрече с награжденными вспомнил шутку про Советский Союз
Путин на неформальной встрече в Кремле с награжденными вспомнил шутку про Советский Союз
Президент России Владимир Путин за бокалом шампанского на неформальной встрече с награжденными в Кремле вспомнил шутку про Советский Союз.
После торжественной церемонии вручения госнаград, которая прошла во вторник, президент на неформальной встрече с гостями хотел чокнуться бокалом с композитором Игорем Матвиенко, которому присвоили звание «Народный артист Российской Федерации», передает ТАСС.
Композитор протянул Путину свернутые в трубочку бумаги. «Не хватило», – объяснил он. «Обнесли», – пошутил президент и попросил принести еще шампанского. В это время врио главы ДНР Денис Пушилин передал свой бокал Матвиенко.
Путин в связи со сложившейся ситуацией вспомнил шутку про Советский Союз.
«Все есть, только не всем хватает. В Советском Союзе так говорили: «В Советском Союзе все есть, только не всем хватает», – пошутил Путин.
Ранее Путин вручил государственные награды в Кремле.
Песков подтвердил поездку Путина в зону СВО
Президент России Владимир Путин посетил зону проведения специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на месте Путин встречался с командующими ВС России. В зоне СВО Путин побывал 16 декабря, сообщает «Российская газета».
О визите Путина в зону СВО писал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он сообщил, что Путин лично пообщался с командующими российскими войсками.
До этого Песков говорил о том, что Владимир Путин со временем посетит Донбасс.
Ранее Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
В Совфеде оценили раздражение США из-за визита Путина в Минск
Сенатор Долгов: Сотрудничество Москвы и Минска тормозит планы США по ослаблению России
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России стоило бы волноваться, если бы американцы положительно оценили визит нашего президента в Минск и развитие партнерства с Белоруссией. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее представители Госдепа и Белого дома раскритиковали Белоруссию за союзные отношения с Россией.
«Американцы опасаются союзных отношений Москвы и Минска, поскольку это усложняет реализацию их задачи по максимальному ослаблению России. Штаты, несомненно, с удовольствием превратили бы Белоруссию во вторую Украину. По сути, своими заявлениями Нед Прайс и Карин Жан-Пьер демонстрируют раздражение тем, что планы США терпят неудачу», – рассказал сенатор Константин Долгов.
«Визит нашего президента в Минск прошел достаточно успешно. Достигнутые договоренности позволят нам и дальше укреплять сотрудничество в рамках Союзного государства, в том числе в части безопасности и экономики. А то, что это не нравится Вашингтону, – верный признак правильности наших действий», – акцентировал сенатор.
«Я думаю, нам стоило бы взволноваться, если бы Штаты положительно оценили визит Владимира Путина в Минск и состояние наших отношений с Белоруссией. В нынешней же ситуации мы понимаем, что все делаем правильно», – резюмировал Долгов.
Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что, предоставив поддержку России и позволив использовать свою территорию для размещения российских сил, Белоруссия сделала возможным проведение специальной военной операции на Украине.
В свою очередь представитель Госдепа Нед Прайс назвал «верхом иронии» заявление Владимира Путина о незаинтересованности России в поглощении каких-либо стран. В российском посольстве в Вашингтоне назвали это откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства. В дипведомстве подчеркнули, что эти события вызвали раздражение в США, которые продолжают стремиться изолировать Россию и Белоруссию на международной арене.
В посольстве также отметили, что в Штатах все еще не признают, что не все государства готовы жить по навязанным Вашингтоном правилам. Именно по этой причине США стремятся вбить клинья во взаимоотношения России с соседями, заключили дипломаты.
Напомним, в понедельник состоялся визит президента России Владимира Путина в Минск, в ходе которого он встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин заявил, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать».
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Написавшую фразу про воблу девушку в Тюмени приговорили к штрафу
Жительницу Тюмени обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС России, она заявляла, что написанная ей фраза «Нет в***е» звучит как «Нет вобле».
Алиса К. признана виновной в административном правонарушении, ей предстоит выплатит штраф в 30 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение объединенной пресс-службы судов Тюменской области.
На девушку, написавшую на Площади единства и согласия мелом фразу «Нет в***е», в сентябре составили протокол. В суде она заявила, что фраза расшифровывается как «Нет вобле», якобы она не любит эту рыбу.
Также она заявила, что только после задержания узнала, что на площади в это время проходила несанкционированная акция против частичной мобилизации.
Первоначально Центральный райсуд Тюмени прекратил производство за отсутствием состава, но в ноябре Тюменский облсуд по жалобе правоохранителей отменил решение и отправил дело на пересмотр.
В УМВД указали, что дело нужно пересмотреть, так как не учтены все представленные доказательства, которые свидетельствуют, что девушка своими действиями дискредитировала ВС России.
В ходе этого судебного разбирательства ей уже не получилось убедить суд, что надпись имеет отношение к рыбе.
Беспилотник ВСУ атаковал объект энергосетей в Брянской области
Районные электрические сети Трубчевского района Брянской области подверглись атаке беспилотного летательного аппарата, сообщил глава региона Александр Богомаз.
В результате атаки повреждения получило административное здание и автомобиль, никто не пострадал, сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают спецслужбы. Трубчевский район расположен у границы с Сумской областью Украины.
Ранее в понедельник Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли Суземский район области, никто не пострадал.
Украинские СМИ сообщили о посещении Зеленским Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Артемовске (Бахмуте), находящемся на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили украинские СМИ.
Как сообщил украинский телеканал «Дом», поездка не была анонсирована и является второй поездкой Заленского на подконтрольную Киеву часть ДНР, ранее в декабре он побывал в Славянске, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил факт поездки, а также отметил, что президент уже находится не в городе.
Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».
Эксперт объяснил, почему потолок цен на газ не затронет Россию
Эксперт Юшков: Запад ввел потолок цен на газ, который никогда не сможет работать
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Предложенный механизм не только нарушает все принципы рыночной торговли, но и не отменяет риск дефицита топлива в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее страны ЕС согласовали потолок цен на газ.
«В ЕС должны были принять хоть какое-то решение, в противном случае их угрозы ввести потолок цен на газ выглядели бы смешными. Вот они его и приняли», – иронизирует Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Если исходить из заявления ЕС, то разница между стоимостью газа в Азии и Европе должна составлять 35 евро/мегаватт-час. Соответственно, при значении в 180 евро за мегаватт начинает действовать новая формула: берется актуальная стоимость одного мегаватт-часа газа в Азии, прибавляется 35 евро – и получается потолок цен. Таким образом, цена будет очень зависимой от азиатского рынка», – отмечает собеседник.
«Многие европейцы опасались введения недостаточно высокого потолка цен. И если стоимость газа в ЕС будет ниже, чем в Азии, танкеры с топливом просто ушли бы туда, где выгоднее торговать. Тогда Европа получила бы еще больший дефицит и гору проблем», – продолжает эксперт.
«Также потолок цен устанавливается только на биржевую торговлю. Таким образом Запад хочет вывести из-под регулирования имеющиеся долгосрочные контракты», – предполагает Юшков.
«В противном случае может возникнуть ситуация, когда в контракте, например, указана цена в 2,5 тыс. долларов за одну тысячу кубов, а поставщик получает порядка 1,9 тыс. долларов, что соответствует регламенту потолка цен. Но если оплата не будет соответствовать требованиям договора, то экспортер вправе разорвать соглашение. Это снова приведет к дефициту», – подчеркивает он.
«Потолок цен направлен в основном на предотвращение спекулятивного роста стоимости топлива. Но мы вряд ли когда-то увидим, как он реально работает. Вместе с тем сам факт таких ограничений – грубое вмешательство в рыночное ценообразование и работу биржи», – указывает собеседник.
Сами европейцы постоянно говорили, что выступают за рыночное ценообразование, а сейчас утверждают, что ограничения работы механизмов просто необходимы, возмутился эксперт.
«России же эти ограничения по большей части не страшны. Тем более, что еще до введения этих рестрикций мы начали поворачиваться на Восток. Это связано в том числе с заявлениями Европы о намерении отказаться от российских энергоресурсов», – говорит он.
«Кроме того, Россия уже сокращает объемы поставок газа в ЕС из-за того, что по каждому отдельному маршруту есть свои проблемы – часть отрезков труб национализированы, есть трудности с «Северными потоками», турбинами и прочее. С Азией этого удается избегать», – заключил Юшков.
Ранее страны ЕС согласовали лимит цен на газ, он будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час. Ограничения вступят в силу уже 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час (около 1900 евро за тысячу кубометров).
Как заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, «механизм не устанавливает жесткого потолка цен, но он позволит не допустить возникновения резких скачков цен на газ», – цитирует ТАСС.
После активации механизм коррекции цен будет действовать в течение 20 дней. Однако он может быть автоматически отключен при цене в 180 евро/мегаватт-час или если в ЕС сочтут, что на европейском рынке образовался дефицит газа, угрожающий энергобезопасности Евросоюза.
Источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе, уточнил, что решение было принято практически единогласно. При этом свое согласие дала и Германия, которая до последнего не могла принять итоговое решение.
Между тем отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов. Посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин заявил, что Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка.
В Кремле также пообещали, что не оставят действия ЕС без ответа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие санкции неприемлемы, Москва примет соответствующие ответные меры.
Ранее Песков сообщил, что Москва дополнительно рассматривает предложения для ответа на введение недружественными странами потолка цен на нефть из России.
Напомним, потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения на топливо разрушат базовые принципы рынка.
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Путин: Бойцы в ходе СВО показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования
Российские военные демонстрируют исключительные примеры храбрости и самопожертвования в ходе спецоперации, такие люди особенно важны в «непростое, но значимое время», заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.
Он подчеркнул, что Россия неоднократно сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет, сейчас стране вновь брошен такой вызов, передает ТАСС.
Между тем на передовой спецоперации солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования, заявил президент.
Путин, обращаясь к присутствующим на церемонии, заявил, что такие люди внесли вклад в развитие страны и проявили себя в непростое время.
Церемония вручения госнаград проходит Кремле, всего в ходе церемонии президент вручит 28 наград.
Минюст подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы
Минюст решил ликвидировать правозащитную организацию «Московская Хельсинкская группа»
Министерство юстиции решило ликвидировать правозащитную организацию «Московская Хельсинкская группа», подан иск в суд, сообщили в Мосгорсуде.
Согласно данным суда, иск о ликвидадации Московской Хельсинкской группы зарегистрирован, дата рассмотрения пока не назначена, передает РИА «Новости».
По словам члена СПЧ Евы Меркачевой, иск подан к организации по формальному признаку, якобы группа является региональной,поэтому работать должна только в пределах Москвы, а она развернула деятельность и в других регионах, передает «Интерфакс».
Московская Хельсинкская группа – старейшая из действовавших в России правозащитных организаций, она работала с 1976 года, содействовала практическому выполнению всех международно-правовых обязательств России в области прав человека.
В 2014 году организация свернула большую часть проектов из-за нехватки средств, поскольку большая часть западных доноров ушла из России после вступления в силу закона об НКО-иноагентах.
Позже организация полностью отказалась от иностранного финансирования. Советская диссидентка и правозащитница Людмила Алексеева, возглавлявшая группу с 1996 года, отказалась брать иностранные гранты. Людмила Алексеева умерла в 2018 году в возрасте 91 года.
Ранее Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр (ПЦ) «Мемориал» (признан в России иноагентом) по иску столичной прокуратуры.
Глава «Нафтогаза» назвал способ существования Украины без поставок газа
Глава «Нафтогаза» Чернышов назвал способ существования Украины без поставок газа
На Украине получится обойтись без поставок газа из-за границы в случае, если добыча в стране дойдет до 18,5 млрд кубометров, а к отопительному сезону в хранилищах накопится не менее 15 млрд кубометров газа, заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.
Компания видит своей целью к 15 октября следующего года накопить эти 15 млрд кубометров газа, заявил Чернышов в интервью «Forbes Украина», передает ТАСС.
Если ко всему этому общую добычу удастся довести до более 18,5 млрд кубометров, то страна сможет обойтись без импорта или с минимальным импортом. В 2023 году «Нафтогаз» намерен нарастить добычу до 13,5 млрд кубометров, указал он.
Напомним, в конце ноября Чернышов просил у Соединенных Штатов потратить 1,6 млрд долларов за закупку газа.
Польша попросила Совет Европы помочь получить от Германии репарации
Польша обратилась в Совет Европы за помощью в получении от Германии военных репараций, сообщил журналистам замминистра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.
Он пожаловался, что с немецкой стороны нет желания вести диалог, поэтому Польша обратилась к Совету Европы с просьбой создать формулу для сотрудничества между странами, передает ТАСС.
Мулярчик отметил, что несмотря на требования Польши, Германия не собирается сотрудничать с Польшей по вопросу репараций. Он рассчитывает на то, что именно Совет Европы поможет Польше наладить такой диалог.
Напомним, ранее был опубликован полный список требований Польши к Германии за ущерб, принесенный стране в годы Второй мировой войны, Варшава требует около 1,3 трлн долларов.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин ни при каких обстоятельствах не собирается выплачивать 1,3 трлн долларов Польше в качестве репараций.
Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии
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Госдума приняла в основном чтении законопроект о введении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности.
Согласно закону, УК РФ дополняется новыми статьями о содействии, вовлечении, призывах и склонению к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование. Также к уголовной ответственности будут привлекать за обучение совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ для совершения диверсий, передает ТАСС.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что ввиду того, что проводится СВО, и в Россию приезжают беженцы, принятие такого закона нужно для защиты страны.
Один из авторов проекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что после принятия закона Росфинмониторинг сможет контролировать и блокировать финансовые потоки диверсантов.
Яровая подчеркнула, что благодаря этому закону появляется возможность внесудебной блокировки информации о способах и методах незаконного изготовления любых боеприпасов.
«И безусловно чрезвычайно важная комплексная задача, которую мы решаем – это обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан нашей страны, обеспечение безопасности инфраструктуры», – отметила вице-спикер.
Ранее в ноябре в Госдуму был внесен правительственный проект закона, предполагающий наказание вплоть до пожизненного срока за диверсии, сопряженные с посягательством на потенциально опасные биологические объекты.