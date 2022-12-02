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Власти Венгрии заявили о катастрофических последствиях от антироссийских санкций
Орбан: Санкции в отношении газа и ядерной энергетики России станут трагедией для Венгрии
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Новые санкции, касающиеся покупки российского газа и поставок ядерной энергетики России, принесут катастрофические последствия для Венгрии, заявил в эфире радиостанции «Кошут» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, в этой связи Будапешт собирается делать все возможное для борьбы за защиту интересов своей страны и оспаривания решений Брюсселя, передает ТАСС.
Напомним, страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, государства сообщества ждут ответа Польши, которая настаивала на согласовании потолка цен ниже этой отметки.
Как заявлял портал OilPrice, введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада лишь приумножит доходы Москвы.
Тем временем поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» были временно нарушены в связи с тем, что один из элементов его инфраструктуры на территории Украины был поврежден в ходе военных действий.
Экс-глава ЦРУ рассекретил план Запада по украинскому конфликту
Бывший глава ЦРУ Петреус заявил, что конфликт на Украине может завершиться только переговорами
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Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил немецкой газете Tagesspiegel, что Соединенные Штаты и европейские союзники планируют устроить переговоры с российской стороной для регулирования конфликта на Украине.
По его словам, ни российский лидер Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы в данный момент к конструктивному диалогу. Поэтому лидеры США, ЕС, Британии вступят в переговоры и начнут работу с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения, когда придет время, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.
При этом Петреус заверил, что Запад и дальше будет снабжать киевский режим как в военном, так и в финансовом отношении. А России, напротив, пригрозил еще большим экономическим давлением.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона не может и не хочет начинать переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Газпром отверг требования по иску Uniper
Газпром подтвердил получение иска от Uniper и отверг требования компании
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Газпром получил иск от немецкого энергоконцерна Uniper, в российской компании заявили, что не признают нарушения контрактов и правомерности германской стороны требовать возмещения убытков, сообщили в «Газпром экспорте».
Uniper инициировала разбирательство против ООО «Газпром экспорт» в международном арбитражном трибунале в Стокгольме.
Немецкая сторона требует, чтобы российская компания возместила убытки, понесенные в связи с отсутствием поставок газа с июня. В связи с этим Uniper пришлось закупать замещающие объемы по более высокой цене, чтобы выполнить свои обязательства перед заказчиками по ранее согласованным ценам и объемам. Из-за этого расходы компании уже составили не менее 11,6 млрд евро и будут продолжать расти до конца 2024, передает «Интерфакс».
ООО «Газпром экспорт» сообщила, что изучает итоговое заявление, однако отвергает все обвинения и требования Uniper.
Напомним, Uniper надеется на возмещение убытков, понесенных компанией в связи с объемами газа, не поставленными Газпромом с июня.
Медведев: После сообщения о потерях ВСУ главе ЕК «прилетело по голове» из США
Медведев назвал ЕС штатом США после удаления сообщения фон дер Ляйен о потерях ВСУ
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США в связи с удалением сообщения председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ.
Медведев сообщил, что европейскому политику «прилетело по голове» из Вашингтона. По его словам, сообщение о потерях отредактировали после реакции Вашингтона.
«Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат номер 51», – написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее из письменного и видеозаявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вырезали информацию о числе погибших украинских военных и гражданских лиц. Глава ЕК указала, что «на сегодняшний день погибли более 20 тыс. мирных жителей и 100 тыс. военных». Представитель фон дер Ляйен заявил об ошибках в данных.
СМИ назвали новый потолок цен на российскую нефть в ЕС
Европейский союз (ЕС) намеревается установить потолок цен на российскую нефть на уровне в 62 доллара за баррель, несмотря на призывы понизить показатель, заявил источник в Брюсселе.
Изначально комиссия ЕС предлагала установить барьер в 65–70 долларов за баррель, после предложение ужесточили до 62 долларов, но часть членов ЕС, включая Польшу, настаивают на дальнейшем снижении, сказал собеседник РИА «Новости».
В ходе последних переговоров страны говорили о 62 долларах за баррель и даже ниже, вероятнее всего, этот показатель ближе всего к окончательной цифре, пояснил он.
Даже если ЕС не сумеет договориться по потолку цен, то Еврокомиссия вряд ли станет откладывать срок введения эмбарго для поставок нефти из России по морю.
По словам собеседника, на ЕК оказывают сильное давление, чтобы соглашение вступило в силу до 5 декабря. Идея о продлении срока эмбарго на поставки нефти звучала на переговорах, но была отклонена.
Ранее в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что установление ограничений на стоимость российской нефти может негативно сказаться на рынках.
До этого Кремле отмечали, что Москва исходит из своих интересов и не намерена «стрелять себе в ногу», если потолок цен все же будет введен.
Венгрия поставила условия для проведения комиссии Украина – НАТО
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что страна не допустит созыва комиссии Украина – НАТО
Пока власти в Киеве не восстановят права этнических венгров в Закарпатье, Венгрия не допустит созыва Комиссии Украина – НАТО, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на совещании руководителей внешнеполитических ведомств стран альянса в Бухаресте.
Сийярто заявил, что Венгрия много лет требует от Украины вернуть закарпатским венграм их права, допускать созыва комиссии страна не будет. По его словам, после того, как в феврале этого года обострилась ситуация на Украине, Венгрия не поднимала этот вопрос, и не намерена этого делать до тех пор, пока не наступит мир, передает ТАСС.
Ранее президент Венгрии захотела завершения конфликта на Украине в 2023 году.
Напомним, МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за шарфа Орбана с изображением «Великой Венгрии» в границах до 1920 года, когда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины. Сам Орбан призвал не смешивать футбол с политикой и не пытаться видеть «того, чего нет».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему шарф Орбана напугал Украину и Румынию.
В Совфеде ответили на планы Парижа создать трибунал по Украине
Сенатор Климов назвал заявление Парижа о создании трибунала по Украине полным лицемерием
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Парижу для начала следует привлечь к ответственности представителей Франции, по чьей вине сегодня гибнут люди в Донбассе и на Украине. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине.
«Своими заявлениями о создании трибунала французы демонстрируют полное лицемерие. Давайте вспомним, сколько преступлений на всех континентах за последние несколько веков совершили представители Франции, сколько войн они развязали и сколько в этих конфликтах погибло людей. Это ведь касается и новейшей истории», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«А сейчас, в те дни, когда власти Франции делают такие заявления, французским оружием убивают и калечат людей в Донбассе. Поэтому для начала им следует осудить самих себя», – отметил парламентарий.
«Кроме того, все мы помним, что в 2014 году Париж фактически стал соучастником госпереворота в Киеве и способствовал разжиганию гражданской войны на Украине. Очевидно, что после этих событий у французских властей руки по локоть в крови», – напомнил сенатор.
«Вместе с тем заявления Парижа – это не что иное, как попытка понравиться Белому дому на фоне визита Эммануэля Макрона к Джо Байдену», – акцентировал Климов. «Но с правовой точки зрения их действия неправомерны. Если они все-таки создадут какой-то нелегитимный «трибунал», то в теории мы можем обжаловать этот шаг в международных организациях и все свести к юридической рутине», – подытожил собеседник.
Накануне во внешнеполитическом ведомстве Франции сообщили, что Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Кроме того, представитель МИД Франции сообщил, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН попыткой скрыть беззаконие Запада и придать ему легитимность.
Напомним, Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Для легализации экспроприации российских средств ЕК предлагает создать международный антироссийский суд и заручиться в этом вопросе поддержкой ООН. Тем самым, как считают эксперты, Европа придумала новый способ украсть активы России.
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Экономист оценил планы ЕС заработать на замороженных российских активах
Экономист Любич: У ЕС нет никаких законных оснований для изъятия активов России
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Отвечать на действия Еврокомиссии в отношении активов России мы можем любым способом в соответствии с нормами международного права. Однако самым простым и приемлемым станут ответные действия в отношении активов стран ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил экономист Антон Любич. Ранее Еврокомиссия решила зарабатывать на замороженных активах России и тратить доход на Украину.
«Единственная возможность законным способом изъять суверенную собственность Российской Федерации против ее воли – реквизировать ее при официальном объявлении войны России со стороны реквизирующего государства», – рассказал экономист Антон Любич.
«Любой иной способ реквизиции подразумевает наличие добровольного согласия Российской Федерации на исполнение решения, поскольку суверенная собственность пользуется иммунитетом на основании целого ряда межгосударственных многосторонних актов международного права», – отметил собеседник.
«В свою очередь, собственность граждан России может быть изъята на основании решений национальных судов по гражданским искам о компенсации убытков, либо при конфискации на основании приговора по уголовному делу. В обоих случаях должно иметь место виновное действие непосредственно лица, привлеченного к суду, в адрес истца, например, государства Украина», – пояснил он.
«При этом изъятие частной собственности гражданина без вины невозможна не только в мирное, но и даже в военное время. Подобные действия запрещены даже в случае официального объявления войны. Об этом прямо и недвусмысленно сказано в Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны», – подчеркнул эксперт.
«Одновременно с этим, международное право подразумевает равноправный статус сторон. Поэтому универсальный способ защиты государством его прав, нарушенных другим государством - ответные действия. Например, арест суверенной собственности государства-нарушителя как у себя в стране, так и в дружественных странах», – объясняет экономист.
«Судебное разрешение подобных споров, например, через Международный Суд ООН, возможно только при согласии обеих сторон спора с юрисдикцией такого суда. В этом, кстати, заключается принципиальное отличие международного права от внутригосударственного», – отметил Любич.
«Вместе с тем, по международным нормам, можно обратиться за защитой прав в Совет Безопасности ООН, но, напомню, один из членов Европейского Союза, а именно, Франция, обладает в нем правом вето», – акцентировал собеседник.
Отвечая на вопрос о том, можно ли назвать действия Еврокомиссии беспределом, экономист отметил, что «беспредел» – «это термин скорее из воровских понятий». «Я не уверен, что могу грамотно применять подобные термины. Однако, на языке юриспруденции это называется «грубым нарушением международного права», – заключил он.
Напомним, Еврокомиссия заблокировала 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд частных средств российских граждан, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС и использовать прибыль для выплат Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
При этом, по данным издания Reuters, официальные лица в ЕС и США уже несколько месяцев спорят, как на законных основаниях можно организовать арест российских активов. Отмечается, согласно законодательству большинства стран-членов ЕС, арест замороженных активов возможен только при наличии решения суда на имя конкретного владельца счета. Издание отмечает, что большинство активов россиян зарегистрированы как средства «принадлежащие членам семьи или подставным лицам».
Издание Bloomberg приводит слова Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС будет стремиться создать структуру для управления этими средствами, их инвестирования и использования последующих доходов для передачи Украине. Bloomberg также отмечает, что юристам ЕС уже поступило задание рассмотреть различные юридические варианты использования российских активов.
Одновременно с этим стало известно, что ЕС предлагает создать специализированный суд для рассмотрения военных преступлений России. Издание Politico приводит цитату Урсулы фон дер Ляйен: «Продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования российской агрессии».
При этом ранее Банк России заявил, что взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, но их выкуп не рассматривается. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что если замороженные активы России будут конфискованы, Москве придется изымать имущество компаний из недружественных стран.
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Еврокомиссия решила зарабатывать на замороженных активах России и тратить доход на Украину
Еврокомиссия заблокировала 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд частных средств российских граждан, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС и использовать прибыль для выплат Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В краткосрочной перспективе, сообщила фон дер Ляйен, ЕК вместе с партнерами создаст структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины, передает ТАСС.
После отмены санкций эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины, сказала она.
Чтобы легализовать эти операции, ЕС намерен создать международный суд против России и заручиться поддержкой ООН, сообщила фон дер Ляйен.
Банк России ранее заявил, что взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, но их выкуп не рассматривается.
Москва заявила о лихорадочных попытках ЕС своровать российские активы
Замглавы МИД Грушко: Брюссель лихорадочно пытается своровать замороженные российские активы
Лихорадочная деятельность Еврокомиссии направлена на то, чтобы не мытьем, так катанием изыскать пути «легитимизации» незаконных санкций с целью присвоения замороженных российских активов, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
ЕК, по его словам, пытается изыскать пути легитимизации незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, передает РИА «Новости».
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК заблокировала 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд частных средств российских граждан. Теперь Еврокомиссия хочет инвестировать эти средства под управлением ЕС и использовать прибыль для выплат Украине.
Газпром сообщил о падении экспорта газа в страны дальнего зарубежья
Газпром сообщил о сокращении экспорта газа в страны дальнего зарубежья почти на 45%
Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 11 месяцев 2022 года сократился на 44,5% – до 95,2 млрд кубометров, сообщил Газпром.
Экспорт снизился на 76,3 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уточняется, что Газпром поставляет газ согласно подтвержденным заявкам, сообщается в заявлении компании в Telegram.
Уточняется также, что спрос на голубое топливо компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке уменьшился на 5,7%, или на 12,8 млрд кубометров.
При этом 28 ноября по газотранспортной системе Газпрома российским потребителям был поставлен рекордный для этого дня объем газа. 29 ноября был достигнут исторический суточный максимум для ноября – 1486,7 млн кубометров.
В целом за 11 месяцев 2022 года Газпром снизил добычу газа на 19,4% – до 376,9 млрд кубометров, что на 90,8 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году.
В прошлом году Газпром добыл 514,8 млрд кубометров газа, что стало лучшим показателем за последние 13 лет.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Россия подошла к обнулению поставок газа в Европу.
ЕК предложила ЕС принять потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
Странам ЕС рекомендовали установить потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
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Европейская комиссия обратилась к странам-членам ЕС с просьбой утвердить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Высокопоставленные чиновники стран ЕС начали обсуждать это предложение в четверг днем, но договоренность пока не достигнута и может быть согласован другой потолок цен, пока произошло «объединение вокруг» предельной цены в 60 долларов за баррель, пишет The Wall Street Journal.
Между тем ЕК считает такое достижение возможным, до этого сообщалось, что Европа, скорее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне 62 долларов за баррель, вопреки просьбам Польши установить лимит в 30 долларов, передает РИА «Новости».
В Кремле ранее заявляли, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.
Напомним, до этого переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик.
Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что попытки Запада ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям в мире.
Песков пояснил идею создания «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном
Песков: Идея «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном будет еще оформляться
Создание «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана будет еще оформляться, маршруты и поставки в этом регионе крайне актуальны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он пояснил, что идея будет оформляться в плане формулирования четких контуров. По словам Пескова, речь идет об огромной территории в очень важном регионе, где крайне актуальны маршруты поставок энергоносителей, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля заявил, что инициатива создания союза будет соответствовать интересам всех трех стран.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана при транспортировке российского газа.
OilPrice: Введение потолка цен на нефть лишь приумножит доходы России
OilPrice: Введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада во главе с США лишь приумножит доходы Москвы
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Возможное введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада во главе с США не лишит Москву сырьевых доходов, а лишь приумножит их, заявила обозреватель Oil Price Ирина Слав.
Автор напомнила, что Москва предостерегла от введения ценового потолка и предупредила о прекращении поставок в страны, поддержавшие эту меру. Слав назвала такой ответ России предсказуемым, передает РИА «Новости».
Обозреватель поставила под сомнение целесообразность установления планки в 65-70 долларов за баррель. В G7 эту отметку считают оптимальной, чтобы избежать дефицита, сохранив российский экспорт, однако это утверждение идет вразрез с заявлениями Москвы. При этом на такую планку не все согласны: Польша и страны Балтии настаивают на цене, максимально приближенной к себестоимости добычи, – около 30 долларов за баррель.
Как отметила обозреватель, аналитики сходятся во мнении, что ценовые ограничения – это довольно беззубая мера. Потолок цен в 65 долларов сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и не окажет существенного воздействия на Москву, привела Слав мнение экспертов. По мнению автора, эта мера просто бессмысленна при подобных параметрах.
Также Слав выразила мнение, что Евросоюз не сможет договориться об уровне потолка на нефть из России: Польша будет настаивать на снижении, а Греция и Кипр потребуют защитить свои морские перевозки и не опускать предельную цену. В результате ЕС придется ввести полное эмбарго, что поднимет цены на нефть, а продолжение экспорта российской нефти по всему миру может даже увеличить доходы России.
Ранее заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что потолок цен на российскую нефть будет установлен на уровне 60 долларов за баррель и может в дальнейшем быть изменен. В прошлый понедельник вице-премьер Александр Новак предупреждал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья.
В Минфине США назвали сроки согласования ЕС потолка цен на нефть
Минфин США: Евросоюз согласует потолок цен на нефть до 5 декабря
Евросоюз до 5 декабря согласует введение ограничений на нефть из России, несмотря на позицию Польши, сообщил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо
Он выразил уверенность, что удастся достичь прогресса в согласовании потолка цен на нефть до крайнего срока, 5 декабря. По словам Адейемо, Европа предпочитает усилить давление на границу. Ожидается, что Польша и остальные страны ЕС поддержат решение, передает ТАСС.
Напомним, ЕК предложила странам Евросоюза утвердить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Российский постпред высмеял «большое достижение» Европы
Постпред Ульянов: Европа лишилась России как крупнейшего поставщика энергии
Европа лишилась крупнейшего поставщика энергии – России, заявил постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) он написал, что Европа получила возможность покупать американский СПГ, при этом цена его гораздо более высокая. «Большое достижение!» – сыронизировал Ульянов.
Так российский постпред отреагировал на сообщение одного из пользователей, процитировавшего главу Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола, по словам которого «Россия навсегда потеряла Европу как своего крупнейшего энергетического клиента», передает РИА «Новости».
Напомним, аналитики предупредили промышленность Европы, что кризис, с которым она столкнется этой зимой, не закончится с окончанием холодов. Согласно прогнозам, ЕС ждет еще минимум два тяжелых года. При этом многие компании в ЕС станут нерентабельными из-за дорогих энергоресурсов. Газета ВЗГЛЯД писала, куда переедет европейская промышленность и сколько лет уйдет на деиндустриализацию ЕС.