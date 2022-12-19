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Хуснуллин заявил о восстановлении 1,4 тыс. объектов в новых регионах России
Хуснуллин рассказал о рекордных темпах строительства в Донецкой и Луганской республиках, в Херсонской и Запорожской обла
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В четырех регионах, недавно вошедших в состав Российской Федерации, восстановлено уже 1448 различных объектов: 737 многоквартирных домов, 288 котельных, 235 школ, 145 детских садов, а также 43 больницы, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
Хуснуллин отметил, что восстановление социальных, инфраструктурных и жилых объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях идет в круглосуточном режиме.
«Более 1,4 тыс. объектов строители восстановили. Это и многоквартирные дома, и объекты систем ЖКХ, здания образовательных и медицинских учреждений», – цитирует сайт правительства вице-премьера.
В восстановительных работах в рамках программы шефской помощи особенно активно участвуют 55 регионов России. Каждый восстановленный в рекордные сроки дом сразу подключают к отоплению, отметил Хуснуллин. Он уточнил, что уже восстановлено 737 многоквартирных домов, 288 котельных, 235 школ, 145 детских садов, а также 43 больницы.
В настоящее время на строительных площадках социально значимых объектов трудятся более 60 тыс. строителей и специалистов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия восстановливает Мариуполь.
Число жертв обстрела Лантратовки из HIMARS возросло до 11 человек
Представительство ЛНР в СЦКК: В результате обстрела Лантратовки из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей
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В результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике вооруженными формированиями Украины из американской РСЗО M142 HIMARS ракетами типа M31 GMLRS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, разрушена Лантратовская средняя школа, повреждения получили шесть жилых домов и отделение почтовой связи.
В свою очередь министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что пострадавшим при обстреле Лантратовки в кратчайшие сроки была оказана медицинская помощь, их эвакуировали в Белгородскую область, передает ТАСС.
Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал, что в результате удара украинских военных по поселку Лантратовка в Луганской народной республике погибли восемь человек, около 30 получили ранения.
Соловьев: Зеленский никакой не еврей после обстрела больницы в Хануку
Соловьев отказался считать Зеленского евреем после удара ВСУ по больнице в Хануку
Президента Украины Владимира Зеленского нельзя считать евреем после того, как вооруженные силы Украины в Хануку обстреляли больницу в Донецке, заявил российский тележурналист Владимир Соловьев.
Соловьев заявил в Telegram, что Зеленский, «конечно, никакой не еврей». Как подчеркнул Соловьев, отдать приказ «ударить по детской больнице» в Хануку «может только бес».
В 2022 году Ханука начнется 18 декабря и продлится до 26 декабря. В воскресенье украинские войска обстреляли Донецк, под удар попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела.
Украинская сторона и союзники Киева заявляли, что на Украине не может быть нацификации на государственном уровне, поскольку президент – еврей. Однако это не мешает Зеленскому утверждать, что украинцы не имели отношения к Холокосту, и закрывать глаза на зверства «Азова».
Мирошник назвал ошибкой включение Донбасса в состав УССР
Экс-посол ЛНР Мирошник: Включение Донбасса в состав УССР стало политической ошибкой
Включение Донбасса в состав Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) стало политической ошибкой советского руководства, заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
По его словам, отнесение Донбасса сначала к УССР, а потом к Украине стало политической ошибкой советского руководства, приводит РИА Новости.
При этом Мирошник подчеркнул, что руководители СССР считали, что Новороссия и УССР не отделимы от российского государства.
Напомним, президент России Владимир Путин во время выступления на церемонии принятия в Россию четырех новых регионов заявил, что в 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР, и люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины.
Бывший украинский военный обвинил командиров в убийствах бойцов ВСУ из-за денег
Бывший украинский военный Бровко рассказал об убийствах бойцов в ВСУ за неудобные для начальства вопросы
В украинской армии начальство устраивало «подставы», чтобы ликвидировать бойцов, которые требовали ответов на вопросы о невыплаченных деньгах, заявил бывший украинский военный Игорь Бровко.
Бровко – «техник газового хозяйства» – не смог найти работу в 2016 году и пошел по контракту в украинскую армию. В том же году он попал в Донбасс в составе 57-й бригады 34-го батальона в должности «номер минометного расчета», передает РИА «Новости».
По словам Бровко, ему должны были платить 10 тыс. 200 гривен, но из них 2 тыс. нужно было отдавать командирам «на технику, на ремонты». При этом подъемные так и не дали. «Я добивался, добивался, но в итоге меня предупредили, «если жить хочешь, рот затыкай и все», – рассказал он.
Бровко сообщил, что солдаты, которые к таким требованиям не прислушивались, погибали. В частности, перед тем, как Бровко уволился, один из военных «подорвался на гранате, говорят, что на растяжке, но это была не растяжка, это была подстава, он видно, что-то знал, и подложили под него», сказал Бровко. По его словам, «такое практиковалось», в результате «человека нету и правды нету».
Он заявил, что его сослуживцу «в окоп прилетела граната», поскольку военный требовал от начальства ответить, почему недоплачивают зарплату. Бровко выразил уверенность, что гранату бросал не противник – «очень далеко было, туда бы не долетело».
Напомним, украинский политолог Владимир Скачко рассказал, как украинские офицеры могут разбогатеть на гибели своих подчиненных. В ЛНР сообщали, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» по Донецку за 10 минут
Представительство ДНР: ВСУ за 10 минут выпустили 40 ракет из «Града» по Донецку
Украинские войска за десять минут выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По сообщению представительства, зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град»; 12.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», передает РИА «Новости».
Напомним, утром в воскресенье ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
Канадская журналистка обвинила киевские власти в геноциде против жителей Донбасса
Независимая канадская журналистка Бартлет считает геноцидом обстрел Киевом жителей Донбасса
Украина обстреливает абсолютно не военные зоны, а мирные, деловые районы, людные улицы, детские площадки, жилые дома, она совершает геноцид, эти действия нельзя обелять, заявила канадская журналистка Ева Бартлет, освещающая события в Донбассе.
Независимая журналистка Ева Бартлет приняла участие в видеоконференции, организованной Институтом Шиллера. По ее словам, она неоднократно освещала ситуацию в ДНР и ЛНР.
Барлет рассказала, что с коллегами документирует преступления Украины против жителей Донбасса, чтобы в итоге Киев привлекли к ответственности за эти военные преступления.
«Я знаю, вы все работает усердно, чтобы изменить ситуацию и помочь завершить эту опосредованную войну США против России, в которой украинцы и этнические русские Донбасса гибнут. И я надеюсь, что мы сможем изменить дискурс, чтобы деяния Украины больше не обелялись, а мы могли открыто говорить о том факте, что Украина совершает геноцид», – цитирует РИА «Новости» Бартлет.
Журналистка рассказала, что Украина обстреливает абсолютно не военные зоны, а бомбит мирные, деловые районы, людные улицы, тротуары, детские площадки, жилые дома.
«Пару дней назад около 7.00 жители Донецка проснулись от 40 попаданий ракет «Града», выпущенных практически одновременно Украиной по центру города. Это абсолютно жилая зона. Там нет военных целей. Это продолжающийся с украинской стороны терроризм и военное преступление», – заявила Бартлет.
Ссылаясь на данные ДНР и ЛНР, она сообщила, что с 2014 года по апрель 2022 года в ДНР и ЛНР в результате украинских обстрелов были убиты около 8 тыс.мирных жителей, но западные СМИ об этом не пишут.
Бартлет надеется, что все цели СВО будут достигнуты, она считает, что ад, который переживает народ Донбасса с 2014 года, можно было предотвратить, если бы за столом были честные игроки.
По ее словам, есть сообщения о том, что Украина активизировала в январе-феврале обстрелы Донбасса до начала СВО.
«Российская сторона старалась достичь мира. Так что во имя мира для всех в Донбассе и для украинцев я надеюсь, что Россия достигнет своих целей по денацификации и демилитаризации Украины», – подчеркнула Бартлет и выразила надежду, что на Украине к власти в итоге придут некоррумпированные силы.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, как мирное население переживает очередную атаку ВСУ и что может сделать Россия для предотвращения украинских ударов по Донецку.
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Офис генсека ООН заметил проблемы с водой в Донецке
Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик: В Донецке чрезвычайно ограничен доступ к воде, отоплению, электричеству
Доступ к воде, отоплению, электричеству в Донецке чрезвычайно ограничен, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Официальный представитель генсека ООН отметил, что, по данным источников всемирной организации, в Донецке чрезвычайно ограничен доступ к воде, отоплению, электричеству. Он также сообщил, что за последние 24 часа атаки привели к гибели и ранениям многих людей на подконтрольной России территории, передает ТАСС.
Дюжаррик констатировал, что, согласно сообщениям гуманитарных сотрудников, в последние дни участились инциденты, касающиеся воздействия на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру в районе Донецка. Он также отметил, что десятки гражданских лиц погибли и были ранены, боевые действия привели к повреждениям десятков домов, как и школ, детских садов, больниц, объектов энергетической инфраструктуры.
В пятницу утром ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра, под обстрел со стороны ВСУ в Донецке попала маршрутка. В прошлую субботу Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, кто стоит за мощнейшим ударом ВСУ по Донецку.
ВСУ повредили здание больницы в Донецке
Украинские военные во время обстрела повредили здание городской больницы в Буденновском районе Донецка, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
В результате обстрела повреждены оказались шесть домов, из них – три дома частного сектора, три многоквартирных жилых дома, сообщил Кулемзин в своем Telegram-канале.
Повреждения получило здание городской больницы №16, выбито остекление, осколками посечены фасады зданий.
Ранее в субботу сообщалось, что ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.
Пациент стал жертвой украинского обстрела больницы в Донецке
Пушилин сообщил о гибели одного из пациентов больницы в Донецке в результате украинского обстрела
Пациент, получивший тяжелые ранения в результате украинского обстрела больницы имени Калинина в Донецке, скончался, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин рассказал в Telegram, что пациент получил черепно-мозговую и торакальную травмы. Врио главы ДНР выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Кроме того, снаряд РСЗО попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина в Донецке и повредил две квартиры, передает РИА «Новости».
Напомним, при обстреле, который устроили украинские войска, были повреждены три корпуса больницы имени Калинина. Пациентов эвакуировали, медперсонал не пострадал.
ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра
Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины снарядами калибра 155 мм
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Украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский и Киевский район Донецка снарядами «натовского» калибра 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 01.30 зафиксирован обстрел Петровского района Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны вооруженных формирований Украины из населенного пункта Красногоровка.
Кроме того, в 23.50 субботы зафиксирован обстрел Киевского района Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны украинских формирований из населенного пункта Орловка.
Накануне ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка из «Града», а также повредили здание больницы в Буденновском районе города. В тот же день канадская журналистка обвинила киевские власти в геноциде жителей Донбасса. В прошлую субботу Россия в Совете Безопасности ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.
ВСУ потеряли до 90 человек и технику за последние сутки
Народная милиция ЛНР: ВСУ потеряли за сутки до 90 человек и технику
ВСУ за минувшие сутки потеряли до 90 человек, пять бронетранспортеров, три танка и две артиллерийские установки, сообщает Народная милиция ЛНР.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что украинское командование понесло большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 90 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, две артиллерийские установки, 16 единиц специальной автомобильной техники.
Накануне на линии Сватово-Кременная в ЛНР были уничтожены несколько бронемашин ВСУ.
ВСУ обстреляли город Алчевск из американской РСЗО HIMARS
Представительство ЛНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 03.24 зафиксирован обстрел по населенному пункту Алчевск со стороны вооруженных формирований Украины с применением американской РСЗО HIMARS.
Напомним, в воскресенье ночью украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский и Киевский район Донецка снарядами «натовского» калибра 155 мм. Накануне канадская журналистка обвинила власти Украины в геноциде жителей Донбасса.
ВСУ обстреляли Донецк из «Града»
Представительство ДНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 05.59 зафиксирован обстрел Ворошиловского и Киевского районов Донецка из РСЗО БМ-21 «Град» со стороны вооруженных формирований Украины из населенного пункта Тоненькое.
Напомним, в воскресенье ночью украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский и Киевский район Донецка снарядами «натовского» калибра. В прошлую субботу Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.
ВСУ за сутки 28 раз обстреляли ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки 28 раз обстреляли ДНР, 2 человека ранены
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 28 раз за прошедшие сутки открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 133 боеприпаса, два человека получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщили в представительстве, за истекшие сутки зафиксировано 28 фактов ведения огня со стороны ВФУ, ранены два человека в Ворошиловском районе Донецка и ранее освобожденном Мироновском, передает ТАСС.
Повреждены три дома, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры. По данным представительства, украинские военные выпустили 133 боеприпаса по территории ДНР, для обстрелов они использовали реактивную систему залпового огня «Град», артиллерию калибра152 мм и 155 мм, 122 мм, а также 120-миллиметровые минометы, танки. Под огнем также оказались Горловка, Широкая Балка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Гольмовский, Зайцево, Майорск, Озеряновка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка, Старомихайловка.
Напомним, в воскресенье ночью украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский и Киевский район Донецка снарядами «натовского» калибра.
При обстреле Донецка снаряды повредили больницу Калинина
Три корпуса больницы имени Калинина повреждены при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщили сотрудник МЧС Донецкой Народной Республики.
До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил о возгорании шестого и второго корпусов больницы, передает РИА «Новости».
Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, при обстреле Донецка снаряды попали в корпус больницы им. Калинина, известно об одном тяжелораненном.
«При обстреле Донецка снаряды противника попали в крышу и окно корпуса N6 ДокТМО (больница Калинина). На данный момент известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Пушилин также сообщил, что всех пациентов из подвергшейся обстрелу больнице в Донецке эвакуировали, медперсонал не пострадал.