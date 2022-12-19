Бут объяснил решение вступить в ЛДПР

Бут рассказал, что вступил в ЛДПР из-за Жириновского

Виктор Бут, вернувшийся из американской тюрьмы, заявил, что решил вступить именно в партию ЛДПР, поскольку ее основатель Владимир Жириновский «всегда говорил правду» и «никого не боялся».

Он пояснил в эфире Первого канала, что решение вступить в партию – его осознанный выбор. По мнению Бута, ЛДПР всегда была «злобной» и «зубастой партией», а сейчас именно это соответствует его настроению, передает ТАСС.

Напомним, Бут был обменян на американку Бриттни Грайнер. В 2008 году 45-летний предприниматель Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу США, его обвиняли в незаконной торговле оружием.

В 2012 году Бут был осужден на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов.

После возвращения в Россию Бут вступил в ЛДПР. Политолог Алена Август объяснила газете ВЗГЛЯД, что Буту сейчас необходимо заново строить свой имидж, чтобы получить другие позиции и статус.