Виктор Бут вступил в ЛДПР

Освобожденный из американской тюрьмы и вернувшийся в Россию Виктор Бут в ходе церемонии в понедельник, 12 декабря, стал членом ЛДПР.

Партийный билет ему вручил лидер партии Леонид Слуцкий на всероссийском слете партии, приуроченном к годовщине со дня создания политической силы, передает ТАСС.

Слуцкий заявил, что Бут – сильный духом и мужественный человек, и выразил уверенность, что он найдет достойное место в партии.

Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден после почти 12 лет заключения в американской тюрьме в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.