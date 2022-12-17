При обстреле города Счастье в ЛНР погибли три человека

Украинские военные обстреляли город Счастье в Луганской народной республике, погибли три человека, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрел велся из реактивных систем залпового огня HIMARS, по городу выпустили три ракеты типа M31 GMLRS, сообщило представительство в своем Telegram-канале.

В результате обстрела погибли три мирных жителя, пятеро получили ранения. Разрушены четыре дома.

Ранее при обстреле поселка Лантратовка в ЛНР погибли 11 человек. Село также обстреливали из РСЗО HIMARS.