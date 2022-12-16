Число жертв обстрела Лантратовки из HIMARS возросло до 11 человек

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16 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 22:27  |  vz.ru
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Европейская энергетика стала сильно зависеть от погоды

Чем Европе грозит рекордный отбор газа из хранилищ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Начало зимы выдалось для Европы теплым. Однако первые же холода в середине декабря привели к рекордному отбору газа из подземных хранилищ. Это тревожный звоночек для Евросоюза, у которого вырисовывается два варианта развития событий – плохой и очень плохой. Но главная неприятная новость в том, что какой сценарий сработает зависит не от самих европейцев, а от погоды.  Подробности...
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Оставшиеся в Херсоне жители разочаровались в Украине

Жители Херсона отнюдь не в восторге от количества и качества киевской «гуманитарки» Максим Блинов/РИА Новости
В Херсоне продают хлеб из гуманитарных пакетов ООН с пометками «не для продажи». Под видом гумпомощи раздают гнилые овощи и просроченные консервы – похоже, что из квартир, разграбленных «освободителями» из ВСУ. При этом сравнительно невелико число тех, кто по объявленной Киевом эвакуации покинул город. Почему херсонцы остаются в своих домах и осталась ли у них возможность для сопротивления? Подробности...
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Чем опасно для космонавтов редчайшее ЧП на орбите

Аварийную ситуацию зафиксировали бортовые видеокамеры nasa.gov
Самое серьезное за долгие годы чрезвычайное происшествие случилось на Международной космической станции – и это прямо затрагивает находящихся на ней космонавтов. Что именно произошло, какая опасность грозит космическому кораблю «Союз МС-22» и почему единственным спасением может оказаться срочная эвакуация экипажа? Подробности...
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Во Франции началась борьба за наследство Ле Пен

Флориан Филиппо считает поддержку Украины «безумием» и «позором Парижа» Sylvain Lefevre/ABACA/Reuters
Эммануэль Макрон разрушил «особые отношения» между Москвой и Парижем, которые сохранялись даже во времена СССР. Альтернативой ему принято считать Марин Ле Пен, но скоро она уйдет из политики. Сейчас за лидерство в лагере, где критикуют Украину и ЕС, развернулась борьба. И особенно активен в ней тот, кого Ле Пен не хотела бы видеть своим преемником. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Запад пообещал появление новой мировой валюты

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Банкор будет храниться в Центробанках стран-участниц и использоваться для расчетов в международных сделках и в качестве резервного актива. Он будет привязан к корзине из торгуемых сырьевых товаров, наибольший вес в которой будет иметь сырая нефть. Подробности...

Тренд 2023 года – солидарность и сплоченность

Дарья Кислицына
Дарья Кислицына, Директор департамента региональных программ ЭИСИ
За пять лет волонтерская идея переформатировала гражданское общество: от сопровождения чемпионата мира по футболу 2018 года к борьбе с эпидемией, а затем в поддержку защитников Донбасса. Мы получили энергетическое ядро общества – неравнодушных граждан, которые помогают государству решать самые важные задачи. Подробности...

Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
То, что умудрились совершить уральские казаки под кишлаком Икан 16 декабря 1864 года, поражает воображение. Сотня русских против десяти тысяч имеющих современное оружие кокандцев, да еще и в чистом поле – это было беспрецедентно. Подробности...
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Голос разума во Франции

Китай увеличил ставку на Россию

Шанс на мир был упущен год назад

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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Число жертв обстрела Лантратовки из HIMARS возросло до 11 человек

    Представительство ЛНР в СЦКК: В результате обстрела Лантратовки из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей

    16 декабря 2022, 22:27

    Текст: Антон Никитин

    В результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Представительство ЛНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике вооруженными формированиями Украины из американской РСЗО M142 HIMARS ракетами типа M31 GMLRS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, разрушена Лантратовская средняя школа, повреждения получили шесть жилых домов и отделение почтовой связи.

    В свою очередь министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что пострадавшим при обстреле Лантратовки в кратчайшие сроки была оказана медицинская помощь, их эвакуировали в Белгородскую область.

    Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал, что в результате удара украинских военных по поселку Лантратовка в Луганской народной республике погибли восемь человек, около 30 получили ранения.

    Зеленский потребовал от России «отступить к границам 1991 года»
    Зеленский отказался от переговоров с Москвой без отступления российских войск к границам 1991 года
    		    16 декабря 2022, 01:20
    Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Переговоры с Россией возможны только при условии, что российские войска отойдут к границам 1991 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина согласится на «возможный путь дипломатов» только после того, как Россия «отступит к границам 1991 года». «Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Напомним, Россия в конце февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Москва потребовала от Киева признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Кроме того, Киев должен был выполнить ряд политических условий.

    Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.

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    Стало известно о сильной неукомплектованности ВСУ в районе Артемовска
    Милиция ЛНР: Подразделения ВСУ в районе Артемовска укомплектованы на 30%
    		    16 декабря 2022, 08:16
    Фото: Ashley Chan/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Ряд подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска укомплектованы всего на 30%, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, приводя данные разведки.

    Он сообщил ТАСС, что очередной факт некомплекта 70% подтвердился в личном составе одного из подразделений войсковой части А 4395 в 34-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.

    Марочко отметил, что у половины из тех, кого отправили на линию боевого соприкосновения, нет боевого опыта, а многие из них «вообще не держали в руках автомат», положенного обучения они не проходили.

    Ранее сообщалось, что в украинских войсках жалуются на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.

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    Более половины стран в ГА ООН не поддержали резолюцию Украины по Крыму
    ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму при поддержке менее чем половины стран Генассамблеи
    		    16 декабря 2022, 06:47
    Фото: Loey Felipe/UN Photo/
    XinHua/Handout/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Хотя Украине удалось добиться принятия Генассамблеей ООН резолюции по Крыму, за документ проголосовали всего 82 страны, еще 80 воздержались. Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия проголосовали против, сообщают информационные агентства.

    В резолюции от России требуют «принять все необходимые меры», чтобы «покончить со всеми нарушениями и злоупотреблениями в отношении жителей Крыма». По версии Киева и его сторонников, жителям Крыма якобы грозят «произвольные задержания и аресты, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие». Также от России требуют отмены российских законов в Крыму, которые, как сказано в резолюции, «позволяют производить принудительное выселение и конфискацию частной собственности», передает ТАСС.

    В августе менее трети стран ООН поддержали заявление по конфликту на Украине с критикой действий России. За первую по счету резолюцию с требованием к России немедленно прекратить спецоперацию в начале марта проголосовало 141 государство.

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    Мизулина призвала проверить поэтессу Полозкову после слов об Аллее Ангелов в Донецке
    Глава Лиги безопасного интернета Мизулина призвала наказать поэтессу Полозкову после высказываний о Донецке

    16 декабря 2022, 15:07

    Текст: Вера Басилая

    Слова поэтессы Веры Полозковой об Аллее Ангелов в Донецке – «редкостная дичь», ее высказываниям дадут правовую оценку, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

    Поэтесса Полозкова дала интервью блогеру Юрию Дудю*(признан иноагентом в РФ) на тему обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. По ее словам, Аллея Ангелов в Донецке не стоит сожалений.

    Мизулина резко отреагировала на высказывание поэтессы.

    «Редкостная дичь. Уехавшие мозги. Отрицать, что сотни детей в Донбассе погибли в результате бесчеловечных и жестоких действий киевского режима и обстрелов ВСУ – за гранью понимания», – приводит канал «360» слова главы Лиги безопасного интернета.

    Она отметила, что высказывания Полозковой проверят, и если выявят факт дискредитации Вооруженных сил России, юристы направят обращение в правоохранительные органы.

    Ранее рэпера Oxxxymiron оштрафовали за дискредитацию российской армии.

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    В Харькове прогремели взрывы
    		    16 декабря 2022, 10:30
    Фото: Marwan Naamani/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    В Харькове второй день подряд слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удары наносятся по инфраструктурным объектам.

    В своем Telegram-канале Терехов призвал жителей находиться в укрытиях.

    Он также не исключил проблем с электричеством в городе.

    По данным издания «Страна.ua», взрывы слышны в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Днепропетровской и Кировоградской областях.

    Воздушная тревога в пятницу объявлена по всей территории Украины.

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    В Госдуме призвали МИД помочь казачьему атаману в Австралии с политическим убежищем
    Депутат Водолацкий: Австралийские власти ненавидят Бойкова за пророссийскую позицию
    		    16 декабря 2022, 12:08
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Алёна Задорожная

    МИД должен помочь спасти Бойкова от преследования австралийских властей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, проживающий в Австралии, был вынужден укрыться в российском консульстве в Сиднее из-за стычки на проукраинском митинге.

    «Я знаю Семена Бойкова уже более 15 лет. Он приезжал на все наши мероприятия и международные конгрессы. Он активный участник движения. И самое главное – самый ярый защитник России в дальнем зарубежье», – рассказал Виктор Водолацкий, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Высшего совета Общероссийской организации по развитию казачества «Союз казаков России и зарубежья» (СКВРиЗ).

    «Все мероприятия, посвященные историческим датам России, в Австралии проводит именно Бойков. Когда в стране проходит акция с нашим флагом, все понимают, кто за этим стоит. И естественно, казак вызывает определенную злость и даже ненависть у местных властей», – продолжает парламентарий.

    «И сейчас, на примере Бойкова, мы в полной мере видим двойные стандарты, которые процветают в Австралии. Получается, что украинской диаспоре там можно абсолютно всё – жечь российские флаги, клеветать на нашу страну. А нашего человека преследуют просто за то, что он поддерживает свою родину», – указывает депутат.

    «Из-за того, что Семен Бойков отказывается прогибаться под позицию австралийских властей, его уже несколько раз отправляли в тюрьму. Ну а после заявлений казака о том, что Сидней поддерживает и развивает нацизм на территории островного государства, ему грозит длительный срок», – объясняет собеседник.

    «Учитывая все эти реалии, ему ничего не оставалось, кроме как попросить политическое убежище. И я, как председатель Союза казаков России и зарубежья, направил письмо Сергею Лаврову с просьбой максимально оказать помощь и содействие в предоставлении Бойкову защиты и вывозе его в Россию», – заключил Водолацкий.

    Ранее атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, который живет в Австралии, был вынужден укрыться в консульстве России в Сиднее от преследования со стороны австралийской полиции после драки с участниками проукраинского митинга. Об этом сообщил его адвокат Марк Дэвис.

    Бойков был задержан в Австралии, его обвинили в нанесении побоев средней тяжести. Как сообщили в федеральной полиции Австралии, он был освобожден под залог, но полиция начала расследование «в связи с неисполнением ордера на условно-досрочное освобождение», передает ТАСС.

    Дэвис сообщил, что его клиент обратился в консульство из-за «преследования со стороны полиции штата Новый Южный Уэльс». Бойков рассматривает возможность получения убежища и «варианты своего поведения после этого».

    Российское посольство заявило, что «принимает меры по оказанию помощи Бойкову». Москва требовала прекратить преследование Бойкова после того, как его приговорили к 10 месяцам тюрьмы за нарушение судебного предписания о неразглашении конфиденциальной информации. МИД России заявил, что Австралия хочет наказать атамана за то, что он озвучил неудобную для властей информацию. Суд назначен на 25 января.

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    Коментарии (23)
    США не увидели возможности исключить Россию из СБ ООН
    Жан-Пьер заявила об отсутствии у США возможности исключить Россию из СБ ООН
    		    16 декабря 2022, 03:45
    Фото: Bonnie Cash/UPI/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если бы существовал способ исключить Россию из СБ ООН, США немедленно приступили бы к его реализации, но Вашингтон не видит способа изменить правила ООН таким образом, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер сказала, что США пытаются добиться «изоляции России в международных организациях», а также продолжают санкционное давление на нее. Жан-Пьер утверждает, что спецоперация России на Украине якобы нарушает Устав ООН и «попирает главный мандат» Совбеза.

    «Мы успешно провели голосование в Генеральной Ассамблее ООН по отстранению России от участия в работе Совета ООН по правам человека и добивались того, чтобы Россия не занимала руководящие должности в других органах системы ООН», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Комментируя возможные поставки Украине ЗРК Patriot, Жан-Пьер заявила, что США «делают именно то, о чем президент Байден сказал президенту Путину год назад», то есть оказывают Киеву военную помощь. Он заявила, что США «не находятся в состоянии войны с Россией», а «единственные провокационные шаги осуществляет именно Россия».

    Напомним, американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, который содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН. Как подчеркивала российская сторона, исключение России из СБ возможно только в том случае, если организацию распустят и создадут заново.

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    Стало известно о расправе ВСУ над двумя мирными жителями в Артемовске

    16 декабря 2022, 14:47

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащий вооруженных сил Украины убил двух мирных жителей Артемовска (украинское название – Бахмут), инцидент произошел еще в ноябре, сообщил источник в силовых структурах.

    Инцидент произошел в конце прошлого месяца в Артемовске, убийство сняли на видео, его отправил собеседнику РИА «Новости» один из успевших эвакуироваться из города жителей.

    В описании видео говорится, что конфликт случился из-за того, что местные жители решили не предоставлять бойцам ВСУ жилье.

    Также там уточняется, что эти военные представлялись как военнослужащие 93-й бригады ВСУ. В тексте указывается, что убийство гражданских лиц, по всей видимости, произошло в качестве мести.

    Ранее украинские военнопленные в ходе допросов в СКР рассказывали о карательных расправах, расстрелах и избиениях до смерти мирных жителей.

    Коментарии (6)
    ЕС согласовал новый пакет санкций против России
    Постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России
    		    15 декабря 2022, 23:17
    Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.

    По словам европейских дипломатов, санкции оформят «по письменной процедуре к полудню» 16 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Чехия отметила, что за время ее председательства в Совете ЕС согласован уже третий пакет санкций.

    Санкции также должны утвердить на министерском уровне, после чего решения опубликуют в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».

    ЕС в итоговом заявлении подчеркнул готовность продолжать санкционную политику против России.

    Позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что «индивидуальные санкции охватили около 200 человек». Кроме того, по его словам, санкции расширены на продукцию двойного назначения. В частности, речь идет о производстве дронов. Вводится запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России.

    Моравецкий также сообщил, что Польша и Литва предложили ЕС рассматривать вопрос о продлении антироссийских санкций не каждые полгода, а раз в год. По его словам, «это усиление санкций».

    Глава Евросовета Шарль Мишель объяснил задержку согласования санкций «на час-два» стремлением гарантировать мировую продовольственную безопасность.

    Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».

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    Медведев назвал законные военные цели
    		    16 декабря 2022, 12:20
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Законными военными целями в ходе вооруженного конфликта являются военно-политическое руководство страны-противника и вооруженные силы других стран – официальных союзников страны-противника, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале Медведев затронул тему законных военных целей, отметив, что этот вопрос по-разному трактовался в истории человечества.

    По его словам, в обычаях войны и международных конвенциях есть правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут свое начало еще в сакральных источниках.

    В наше время, по словам Медведева, законными военными целями являются любые войска противника, не выведенные из состава ВС этой страны, любая военная и вспомогательная техника противника, а также объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей.

    Кроме того, легальными целями являются военно-политическое руководство страны-противника и вооруженные силы других стран, которые официально являются союзниками страны-противника, а также расположенные на их территории объекты, упомянутые выше.

    Медведев задался вопросом о том, может ли гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением Североатлантического альянса в войну против России, а также можно ли считать поставки вооружений Украине нападением на Россию.

    «Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что все иначе…» – заключил зампред Совбеза.

    В конце ноября Медведев заявил, что если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с персоналом, то они сразу станут законной целью ВС России.

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    Российские войска за сутки уничтожили более 160 украинских военных на четырех направлениях
    		    16 декабря 2022, 13:18
    Фото: t.me/mod_russia

    В результате огневого поражения подразделений ВСУ на Купянском направлении возле Кисловки и Берестового Харьковской области ликвидированы порядка 20 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В ходе наступательных действий на Краснолиманском направлении за сутки уничтожены более 50 военнослужащих, две машины пехоты и три пикапа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, у населенных пунктов Терны Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР) обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ.

    Российские войска продолжали наступательные действия на Донецком направлении, выбивая противника. Возле населенных пунктов Шумы и Артемовск ДНР, а также Белогоровка ЛНР отражены три контратаки. В ходе огневого поражения подразделения ВСУ рассеяны и отброшены. Потери противника за последние сутки составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, сообщил Конашенков.

    В результате упреждающих действий российских войск на Южно-Донецком направлении пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ рядом с населенным пунктом Сладкое ДНР. Под Новомайорским и Шевченко ДНР уничтожены две ДРГ ВСУ. За сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих.

    Ракетными войсками поражены пункты управления подразделений 1-й бригады теробороны возле Берислава Херсонской области, 102-й и 108-й бригад теробороны у города Гуляйполе Запорожской области, 64 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 93 районах, отчитались в Минобороны.

    В Харькове взорван склад артиллерийского вооружения ВСУ. Недалеко от Рай-Александровки ДНР уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300.

    Средствами ПВО за сутки сбиты четыре украинских беспилотника рядом с населенными пунктами Новая Тарасовка Харьковской области, Графское, Новоукраинское, Сладкое ДНР. Также в районе города Первомайска ЛНР перехвачены два реактивных снаряда HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.

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    США порадовались возможности «бить по гражданским технологиям» в России
    Координатор США по санкциям О'Брайен выразил заинтересованность в рестрикциях ЕС против гражданских технологий в России

    15 декабря 2022, 22:46

    Текст: Антон Антонов

    Белый дом ожидает, что девятый пакет санкций ЕС против России затронет технологии гражданского назначения, заявил координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен.

    О'Брайен выразил заинтересованность в новом пакете санкций ЕС. В США ожидают, что санкции «позволят бить по некоторым гражданским технологиям и устаревшим технологиям, на которые полагалась Россия», передает ТАСС.

    Он заявил, что по состоянию на сентябрь объем импорта Россией полупроводников снизился из-за санкций Запада на 70%. Как заявил О'Брайен, «из-за санкций у России гораздо меньше денег», он предсказал сокращение российской экономики в течение нескольких лет. По версии США, экономика России окажется «как минимум на 16% меньше», а «к 2030 году – на 20% меньше», чем в том случае, если бы Москва не проводила спецоперацию на Украине.

    О'Брайен заявил, что Россия импортирует «чуть более устаревшие технологии, которые могут быть адаптированы для применения в военных целях, или элементы, извлеченные из гражданской техники и других потребительских товаров, затем адаптирующиеся» для целей военных.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что против России устроили беспрецедентную агрессию, чтобы сломать экономику, но Западу не удалось воплотить эти планы. США и прежде пытались утверждать, что их политика санкций грозит крахом российской экономики. Еще в 2015 году президент США Барак Обама говорил, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Почти сразу после начала Россией спецоперации на Украине Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, утверждала, что США с союзниками «сокрушили» экономику России.

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    CNN: FIFA отказала Зеленскому в выступлении перед финалом ЧМ-2022
    		    16 декабря 2022, 19:37
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Международная федерация футбола (FIFA) отказалась показывать перед началом финального матча Чемпионата мира в Катаре видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, сообщил телеканал CNN со ссылкой на свой источник.

    Просьба о демонстрации обращения Зеленского поступила из офиса президента Украины. По данным источника СМИ, отказ там восприняли с удивлением, передает телеканал «Звезда».

    В офисе Зеленского заявили, что думали, что FIFA «хотела бы использовать свои площадки для благой цели».

    Финальный матч ЧМ-2022 пройдет 18 декабря в 18.00 мск, сыграют сборные Аргентины и Франции.

    На ваш взгляд

     
    За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?



    Ранее сообщалось, что во время матча чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Ирана и США болельщика на трибуне попросили убрать флаг Украины, который тот развернул.

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    По всей Украине ввели экстренные аварийные отключения света
    Замглавы офиса Зеленского Тимошенко сообщил об экстренных аварийных отключениях света по всей Украине
    		    16 декабря 2022, 12:50
    Фото: Mykola Tys/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры Украины на всей территории страны вводятся экстренные аварийные отключения электричества, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

    Тимошенко в своем Telegram-канале призвал украинских граждан отнестись с пониманием к отключениям электроэнергии и перепадам подачи воды и тепла.

    Он уточнил, что такие меры вводятся «в связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины».

    Кроме того, в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры во всех районах Киева возникли перебои с водоснабжением.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как дефицит электричества изменил Украину.

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    Производство украинских БПЛА решили развернуть в Чехии
    Советник врио главы ДНР Кимаковский: В Чехии собрались наладить выпуск украинских БПЛА

    16 декабря 2022, 08:46

    Текст: Антон Никитин

    Производство украинских беспилотников собираются наладить в Чехии, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил РИА «Новости», что в Киеве понимают, что на украинской территории производство БПЛА будет подвергаться обстрелам с российской стороны, а потому разворачивают его на чешской территории. Там же, в Чехии, нанимают украинцев для работы на этом производстве, рассказал он.

    По его словам, на Украине, с учетом имеющихся в этой стране энергетических проблем, развернуть какое-либо производство вооружения не представляется возможным, но если такие попытки предпринимаются, эти объекты становятся целями для нанесения российских ударов.

    Напомним, Донецк на этой неделе подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. Как сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин, удар нанесли из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) с автоматической загрузкой боекомплекта.

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