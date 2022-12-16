Число жертв обстрела Лантратовки из HIMARS возросло до 11 человек

В Госдуме призвали МИД помочь казачьему атаману в Австралии с политическим убежищем

Депутат Водолацкий: Австралийские власти ненавидят Бойкова за пророссийскую позицию

МИД должен помочь спасти Бойкова от преследования австралийских властей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, проживающий в Австралии, был вынужден укрыться в российском консульстве в Сиднее из-за стычки на проукраинском митинге.

«Я знаю Семена Бойкова уже более 15 лет. Он приезжал на все наши мероприятия и международные конгрессы. Он активный участник движения. И самое главное – самый ярый защитник России в дальнем зарубежье», – рассказал Виктор Водолацкий, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Высшего совета Общероссийской организации по развитию казачества «Союз казаков России и зарубежья» (СКВРиЗ).

«Все мероприятия, посвященные историческим датам России, в Австралии проводит именно Бойков. Когда в стране проходит акция с нашим флагом, все понимают, кто за этим стоит. И естественно, казак вызывает определенную злость и даже ненависть у местных властей», – продолжает парламентарий.

«И сейчас, на примере Бойкова, мы в полной мере видим двойные стандарты, которые процветают в Австралии. Получается, что украинской диаспоре там можно абсолютно всё – жечь российские флаги, клеветать на нашу страну. А нашего человека преследуют просто за то, что он поддерживает свою родину», – указывает депутат.

«Из-за того, что Семен Бойков отказывается прогибаться под позицию австралийских властей, его уже несколько раз отправляли в тюрьму. Ну а после заявлений казака о том, что Сидней поддерживает и развивает нацизм на территории островного государства, ему грозит длительный срок», – объясняет собеседник.

«Учитывая все эти реалии, ему ничего не оставалось, кроме как попросить политическое убежище. И я, как председатель Союза казаков России и зарубежья, направил письмо Сергею Лаврову с просьбой максимально оказать помощь и содействие в предоставлении Бойкову защиты и вывозе его в Россию», – заключил Водолацкий.

Ранее атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, который живет в Австралии, был вынужден укрыться в консульстве России в Сиднее от преследования со стороны австралийской полиции после драки с участниками проукраинского митинга. Об этом сообщил его адвокат Марк Дэвис.

Бойков был задержан в Австралии, его обвинили в нанесении побоев средней тяжести. Как сообщили в федеральной полиции Австралии, он был освобожден под залог, но полиция начала расследование «в связи с неисполнением ордера на условно-досрочное освобождение», передает ТАСС.

Дэвис сообщил, что его клиент обратился в консульство из-за «преследования со стороны полиции штата Новый Южный Уэльс». Бойков рассматривает возможность получения убежища и «варианты своего поведения после этого».

Российское посольство заявило, что «принимает меры по оказанию помощи Бойкову». Москва требовала прекратить преследование Бойкова после того, как его приговорили к 10 месяцам тюрьмы за нарушение судебного предписания о неразглашении конфиденциальной информации. МИД России заявил, что Австралия хочет наказать атамана за то, что он озвучил неудобную для властей информацию. Суд назначен на 25 января.

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