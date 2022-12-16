Автор программы Российского движения детей и молодежи назвала главные цели новой организации

Исследования показывают: усилия современных школьников направлены в большей степени на индивидуальный успех. Надеюсь, участие в движении немного перенаправит внимание подростков на интересы коллектива. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД одна из авторов программы Российского движения детей и молодежи Наталья Агре. Первый съезд движения откроется в Москве в это воскресенье.

«Целью нового Российского движения детей и молодежи (РДДМ) станет формирование активной гражданской позиции среди подростков. До недавнего времени такая работа велась только на уровне общественных организаций и волонтерских движений. Среди задач РДДМ – поощрять молодых людей инициировать свои собственные проекты, учить их тому, как вносить необходимые изменения в качество собственной повседневной жизни. Юные граждане должны понимать, что они могут многое менять как вокруг себя, так и в стране в целом», – считает директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАН, член Общественной палаты РФ Наталья Агре.

«Съезд символически объединит подростков и молодых людей со всех уголков нашей большой страны. Уверена, что экспертам и представителям юного поколения удастся договориться и определить основные вехи молодежной политики на ближайшие несколько лет», – сказала Агре.

«Наш институт будет участвовать в двух панельных дискуссиях съезда – по тематике работы с родителями и научно-методическому сопровождению деятельности движения. Институт разрабатывал программу воспитания для детских садиков, школ и среднего профобразования. Поэтому нас привлекли и к созданию программы движения, чтобы заложить преемственность на уровне ценностных ориентация для молодежи», – резюмировала директор.

В воскресенье в Москве открывается первый съезд РДДМ, на котором, как ожидается будет принята программа движения, определены его название и символика. В программе съезда – работа тематических площадок, выступление топ-спикеров, формирование федерального детского совета.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал, что на развитие РДДМ президент распорядился выделить больше 21 млрд рублей. По поручению Путина в каждой школе в течение двух лет появятся советники директора по воспитательной работе, которые будут отвечать за взаимодействие с движением, – всего 43 тыс. человек.

Председателем правления движения ранее был назначен Григорий Гуров. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, который также стал председателем наблюдательного совета.

Лидер Российского союза молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий считает, что давно назрел вопрос о создании единой силы, которая координировала бы всю учебно-воспитательную работу. «Родители теперь смогут со спокойной душой направлять своих детей на мероприятия нового движения, зная, что оно было создано по поручению президента, что оно получает поддержку от государства, что ребенку там предоставят необходимые возможности для развития. Это наш вклад в будущее страны», – сказал он газете ВЗГЛЯД.