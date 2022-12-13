Путин поддержал идею назвать трассу М-12 «Восток» Путин открыл новый участок трассы М-4 в Воронежской области Путин назначил главой движения детей и молодежи замглавы Минобрнауки Гурова 13 декабря 2022, 16:56 Текст: Алексей Дегтярев

Председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи назначен Григорий Гуров, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона «О российском движении детей и молодежи» постановляю: назначить Гурова Григория Александровича председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи», – говорится в указе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания – 13 декабря. Гуров трудится в должности заместителя министра науки и образования России с 2021 года. До этого он работал в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) и аппарате полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе. В сентябре глава государства отмечал, что в Общероссийское движение детей и молодежи нужно привлекать профессионалов, которые смогут донести до молодого поколения настоящие ценности. Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку» 11 декабря 2022, 15:57

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудили ход выполнения Стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна, а также вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях, сообщили в пресс-службе Кремля. «Рассмотрен ход выполнения Стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Эта сделка носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран», – говорится на сайте Кремля. Отмечается, что Путин изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины. Кроме того, обсуждены вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях. В частности, отмечен рекордный рост товарооборота. Затрагивалась также проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года. Напомним, Турция рассказала, что в ходе переговоров с Россией принято решение поставлять зерно в Африку безвозмездно. Россия в рамках «зерновой сделки» поставила более 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений. Путин наградил остановившую вооруженное нападение на детсад воспитательницу 12 декабря 2022, 18:53 Текст: Алексей Дегтярев

Инструктор по физической культуре Наталья Стус, остановившая устроившую стрельбу в детском саду в Красноярске, награждена медалью «За отвагу» по указу президента России Владимира Путина. Наталья Стус награждена за «отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, глава государства наградил медалями «За отвагу» воспитателей этого детсада Евгению Толстую и Ирину Шабанову. В марте 2022 года 19-летняя девушка с ружьем пришла в детский сад в Красноярске, воспитательницы попытались забрать у нее оружие, в это время произошел выстрел в стену. Девушку задержали сотрудницы учреждения. Никто не пострадал. После задержания было установлено, что до этого она застрелила своего отца. Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело за убийство и покушение на убийство двух и более лиц. Наталью Стус и Ирину Шабанову ценными подарками наградил глава региона Александр Усс, он же представил их к государственным наградам. Новости СМИ2 Путин открыл новые участки трассы Москва – Казань – Екатеринбург 13 декабря 2022, 15:07 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия движения на трех участках трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях. Участки трассы входят в состав транспортного коридора «Запад – Восток». В Свердловской области открыто два участка дороги, во Владимирской – один, говорится в сообщении на сайте Кремля. Участие в церемонии также принимали вице-премьер Марат Хуснуллин и глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. Глава государства обратился с приветственым словом и поздравил дорожных строителей. На начало движения колонн автомобилей по трассе Путин ответил жестом «класс», подняв вверх большие пальцы рук, передает ТАСС. Ранее Путин заявил, что в России в этом году проложили рекордные 165 млн кв. метров асфальта. Путин признался, что до сих пор волнуется на публичных выступлениях Президент Путин: Я двадцать лет занимаюсь этим «кино» и тоже волнуюсь 11 декабря 2022, 14:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин признался, что до сих пор волнуется во время публичных выступлений. На кадрах в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1» было видно, как глава государства пообщался с Героями России после церемонии их награждения в Кремле. Он отдельно подошел к ефрейтору Давиду Малыйкину, который во время своего выступления сбился и ненадолго замолчал. «Я двадцать лет занимаюсь этим «кино» и тоже волнуюсь», – передает ТАСС слова Путин, подбодрившего военного. Глава государства пришел ему на помощь и во время самой церемонии. Напомним, Малыйкин рассказал, что горд получить награду в преддверии Дня героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Он заверил, что его боевые товарищи осознают свою миссию по защите Родины. После этого ефрейтор неожиданно замолчал, зал поддержал его аплодисментами. К герою подошел Путин и похлопал по плечу. «Здесь все свои», – сказал глава государства, Малыйкин продолжил свое выступление. Новости СМИ2 Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников темпами не ниже средних Путин поручил в 2023 году проиндексировать зарплаты бюджетников темпами не ниже средних 12 декабря 2022, 19:53 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил кабмину в начале следующего года добиться роста зарплат бюджетников такими же темпами, как в среднем по экономике. «Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, предусмотрев в течение 2023 года дальнейшую корректировку указанного фонда оплаты труда в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячной заработной платы», – сообщается на сайте Кремля. Кроме того, глава государства потребовал «обеспечить безусловное достижение целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики». Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана 11 декабря 2022, 14:58 Текст: Ольга Иванова

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да. Телефонный разговор был. Готовим сообщение», – рассказал он РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Эрдоган надеется провести телефонные переговоры с Путиным в воскресенье. Новости СМИ2 Путин провел переговоры с Алиевым Кремль: Путин провел телефонные переговоры с Алиевым 12 декабря 2022, 12:38 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в понедельник, 12 декабря, обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым реализацию трехсторонних договоренностей Баку, Еревана и Москвы, сообщили в Кремле. В сообщении на сайте Кремля говорится, что в ходе переговоров обсуждались некоторые практические аспекты договоренностей, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе. В Кремле отметили, что также было условлено о дальнейших контактах. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Москва сделает все необходимое для проведения на своей территории новой встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Госдуме назвали предполагаемую дату послания Путина Федеральному собранию Источник в Госдуме: Послание президента Федеральному собранию может состояться 27 декабря 13 декабря 2022, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря, сообщил источник в Госдуме. Как сообщил источник РИА «Новости», отвечая на вопрос о возможных датах послания президента Федеральному собранию, «прошла информация про 27 декабря». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что оглашение послания президента Федеральному собранию и проведение прямой линии с россиянами будут зависеть от графика главы государства Владимира Путина. Новости СМИ2 Путин встретился с главой Конституционного суда В День Конституции Путин встретился с главой Конституционного суда 12 декабря 2022, 14:03 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин в День Конституции, который отмечается 12 декабря, встретился в Кремле с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Глава государства отметил, что День Конституции отмечается 12 декабря, а КС работает ежедневно и активно. Он отметил, что в КС в этом году поступило 11,5 тыс. обращений, говорится в сообщении на сайте Кремля. Зорькин в свою очередь отметил, что в суд поступает около 12-13 тыс. обращений и эта цифра стабильна. Президент поинтересовался, по каким поводам чаще всего поступают дела. Глава КС пояснил, что много поступает по теме «социалки», также много дел связано с защитой прав при назначении уголовного или административного наказания. «Что удивительно, в последнее время – законодательство по банкротству», – отметил Зорькин. Ранее Путин, выступая на Всероссийском съезде судей, напомнил, что конституционные права и свободы россиян должны быть незыблемы. Путин поддержал идею назвать трассу М-12 «Восток» 13 декабря 2022, 15:52 Текст: Ольга Иванова

На церемонии открытия движения на новых участках дорог президент России Владимир Путин положительно оценил предложение назвать трассу М-12 (Москва – Тюмень) «Восток», а транснациональный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока – «Россия». Предложение выдвинул вице-премьер Марат Хуснуллин, он пояснил, что эти варианты стали победителями во время голосования, сообщает ТАСС. «Давайте, как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса – «Россия», а вот этот участок – «Восток», – согласился Путин. Кроме того, Хуснуллин рассказал президенту, что к 9 сентября 2023 года планируется открытие 400 километров трассы до нижегородского Арзамаса, а к 20 декабря – до Казани. Он предложил зафиксировать эти даты как сроки завершения строительства соответствующих участков дороги. Ранее Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия движения на трех участках трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях. Новости СМИ2 Путин поручил популяризировать героев российской истории и фольклора 13 декабря 2022, 12:41 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин поручил правительству заняться популяризацией героев российской истории и фольклора, отвечающих традиционным ценностям. В частности, президент поручил рассмотреть возможность использования изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной продукции и товаров народного потребления, говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Кроме того, Путин поручил Минобрнауки разработать и внедрить в вузах модуль по истории религии России. Совместно с ведомством над этим вопросом должны работать Межведомственная комиссия по историческому просвещению, ассоциация «Российское историческое общество» и заинтересованные федеральные органы. Доклад президенту должен быть представлен 15 марта 2023 года. Вместе с тем в планы научных работ должны быть включены исследования о колониальной политике Европы, в том числе в Африке, и последствиях этого. Соответствующая тема должна быть включена в планы тех вузов, которые осуществляют научные исследования за счет средств федерального бюджета. Доклад президенту должен быть поставлен до 1 февраля 2023 года. Кремль опроверг послание Путина парламенту 27 декабря Песков: Послание Путина парламенту не планируется на 27 декабря 13 декабря 2022, 13:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что послание главы государства Владимира Путина парламенту якобы запланировано на 27 декабря. «Нет, это неправильное сообщение», – цитирует ТАСС Пескова. Также, по его словам, президент Владимир Путин не будет присутствовать лично на первом съезде Российского движения детей и молодежи, но запишет видеообращение. Первый съезд Российского движения детей и молодежи пройдет с 17 по 21 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Ранее источник в Госдуме сообщил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря. Новости СМИ2 Путин открыл новый участок трассы М-4 в Воронежской области Воронежский губернатор Гусев рассказал об опережающих темпах строительства дорог Путину 13 декабря 2022, 17:55 Текст: Алексей Дегтярев

Участок трассы М-4 «Дон» в Воронежской области сдан в эксплуатацию с опережением графика почти на год, сообщил глава региона Александр Гусев в ходе видео-конференц-связи с президентом Владимиром Путиным. Досрочная сдача объекта в экспуатацию важна, так как к летнему сезону 2023 года водители не будут испытывать трудностей, которые возникали раньше, доложил Гусев президенту, передает ТАСС. На данный момент работа завершается на 777-м километре дороги, на всем протяжении магистраль скоростная, безопасная и комфортная, добавил губернатор. Мастер 29-го участка компании «Трансстроймеханизация» Андрей Данцев указал, что строительство велось на хорошем уровне, для него возвели отдельный вахтовый городок. Строителей обеспечивали трехразовым горячим питанием, средняя заработная плата составляла порядка 100 тыс. рублей у мастеров и порядка 75 тыс. рублей у дорожных рабочих. Президент Владимир Путин во вторник открыл по видеосвязи движение на участках трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях. Он одобрил идею назвать трассу М-12 «Восток». Путин призвал снизить число пробок и количество аварийных участков на дорогах 13 декабря 2022, 14:46 Текст: Алексей Дегтярев

Российские автострады должны нарастить пропускную способность, количество пробок необходимо уменьшить, как и число аварийно опасных участков, заявил президент Владимир Путин. «В целом за счет развития дорожной сети нам нужно повысить пропускную способность российских автострад, уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки», – цитирует президента ТАСС. Глава государства добавил, что вместе с тем нужно улучшить организацию дорожного движения, чтобы сократить число узких мест и пробок. В ключевые приоритеты он отнес ускоренное снижение мест концентрации ДТП и других аварийно опасных участков. Новости СМИ2 Путин заявил о необходимости повысить эффективность транспортных коридоров 13 декабря 2022, 14:42 Текст: Кристина Цыцура

Работа по созданию эффективных транспортных коридоров должна быть повышена, необходимо ускоренно снижать опасные участки, чтобы предотвратить ДТП, заявил президент Владимир Путин. По словам президента, нужно повысить пропускную способность российских автострад, уменьшить долю федеральных и региональных трасс, которые работают в режиме перегрузки, передает РИА «Новости». Также президент указал на необходимость минимизировать количество узких мест и пробок, снизив участки с высокой концентрацией ДТП. Ранее в Госавтоинспекции назвали наиболее частые причины происходящих по вине водителей ДТП.