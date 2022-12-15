Путин подчеркнул важность укрепления технологического суверенитета России

Путин назвал задачей на 2023 год укрепление технологического суверенитета России

Укрепление технологического суверенитета станет одной из ключевых задач для России в 2023 году, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

России предстоит не только укрепить собственный технологический суверенитет, но и ускорить рост обрабатывающей промышленности, сказал Путин. Его слова приводит сайт Кремля.

Глава государства отметил, что санкции поставили перед страной множество сложных задач, есть перебои с комплектующими, дефицит технологических решений, нарушена логистика. При этом подобные ситуации открывают новые возможности и являются стимулом для построения экономики, обладающей «полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым и научным суверенитетом».

«Подчеркну: важно не просто заместить какие-то товарные позиции – нужно добиваться лидерства по ключевым, жизненно важным направлениям, таким как, уже говорили, искусственный интеллект, вычисления и передача данных, новые промышленные технологии и так далее. По этим направлениям пройдет целый ряд мероприятий и конференций в ближайшее время, обязательно попрошу членов правительства принять в них участие и сам постараюсь это тоже сделать», – указал он.

Путин пояснил, что технологический суверенитет недостижим в один момент, нужна системная работа на перспективу. Потому нужно ускорить и подготовку обновленных планов развития ключевых отраслей экономики: металлургию, автомобильную промышленность, энергетику.

Также нужно скорректировать планы развития оборонно-промышленного комплекса и параметры государственного оборонного заказа. При этом необходимо учитывать работу Координационного совета при правительстве по обеспечению ВС России, участвующих в специальной военной операции.