Пескова спросили о названии станций метро в честь героев СВО

Песков переадресовал властям Москвы вопрос о названии станции метро в честь героев СВО

Сохранение памяти о героях СВО очень важно, но конкретные решения по названиям улиц в честь них должно принимать местное руководство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, память о тех, кто отдал свои жизни, и гордость за тех, кто продолжает рисковать своей жизнью в ходе выполнения СВО, – это то, что должно жить с нами всегда», – цитирует Пескова ТАСС.

Говоря о предложении депутата из Челябинской области Олега Голикова назвать московскую станцию метро в честь героев спецоперации, представитель Кремля указал, что это «целиком и полностью прерогатива городских властей».

Ранее парламентарий сообщал, что предлагал мэру столицы Сергею Собянину назвать одну из станций метро Москвы «Патриотическая» для увековечения памяти участников СВО.