Сборку беспилотников наладили в Крыму

Аксенов: В Крыму налажена сборка беспилотников

Общий объем контрактов предприятий ОПК Крыма по гособоронзаказу превышает 23 млрд рублей. При этом в регионе налажена сборка беспилотников, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

«(Идет) обкатка беспилотников... мы начали самостоятельную сборку, у нас хорошая техника. Разработки были еще до СВО, и они продолжаются. Регулярно проходят учения», – передает РИА «Новости» слова Аксенова.

Он добавил, что в регионе работают 19 предприятий ОПК с общим объемом контрактов по гособоронзаказу на сумму более 23 млрд рублей. В частности, со второго квартала 2022-го завод «Фиолент», конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит», Феодосийский оптический завод нарастили производство на 35–40%.

«Не обо всем можно говорить открыто. Но, например, завод по выпуску вибропрессованной продукции в Симферопольском районе начал производство противотанковых бетонных заграждений. С конца ноября мы запустили региональный стандарт финансирования программы «Zа поддержку» – предприятия по производству средств личной гигиены, медицинских товаров и фармацевтики, технических средств радиосвязи и наблюдения, одежды и обмундирования могут получить льготный заем в размере от 3 до 30 млн рублей под 1% годовых на срок от 12 до 36 месяцев», – добавил глава региона.

По словам Аксенова, БПЛА являются основной угрозой для безопасности Крыма, но все остальное находится под контролем.

«Правоохранительных структур, военных подразделений здесь более чем достаточно. Они технически оснащены, предпринимают все необходимое. У нас основная угроза для Крыма – это беспилотники, все остальное находится под полным контролем. А БПЛА имеют малый размер, мощный аккумулятор, иногда идут не поодиночке, а волной», – отметил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что для обеспечения безопасности происходит обновление систем противовоздушной обороны. «Конечно, современные [системы] закупаем, обкатка идет каждый день», – уточнил Аксенов.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что три беспилотника пытались атаковать Севастополь с моря, атаки удалось отразить, ранее сбитые беспилотники планировали атаковать Балаклавскую ТЭС.