Депутаты новой волны рассказали об оказании помощи участникам СВО и их семьям

Несколько депутатов новой волны оказывают медицинскую помощь раненым участникам спецоперации, другие парламентарии поддерживают российских военных и их семьи, сообщили в экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

Так, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина (фракция «Единая Россия») завершила обучение на курсах сестринского дела и раз в неделю ухаживает за ранеными участниками боевых действий в военном госпитале им. Н. Н. Бурденко в роли младшей медсестры, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня вожу своих пациентов из отделения нейрохирургии на процедуры в соседние отделения», – рассказала про один из дней волонтерской деятельности в медицинском учреждении депутат.

Лечить пациентов в зоне проведения СВО продолжает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев (фракция «Единая Россия»). «Несмотря на прилеты (и даже в больницы) – настроение рабочее. Распределились по стационарам всей республики. Работаем», – заявил он. Депутат сообщил, что недавно в Донбасс приехала еще одна группа врачей-волонтеров со всей России, чтобы спасать жизни людей и помогать стране.

На связи с военнослужащими находится первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич (фракция «Единая Россия»). «Заехал к бойцам воронежским. Парни обживаются, уже видно разницу с тем, как было раньше и как сейчас. Боевой дух на высоте», – поделился итогами встречи с мобилизованными жителями Воронежской области парламентарий.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (фракция «Справедливая Россия – За Правду») встретился с матерями мобилизованных жителей Тимашевского района Краснодарского края. «Пока сыновья выполняют боевые задачи в Донбассе, мамы общаются, сдружились, вместе собирают гуманитарную помощь и поддерживают друг друга. Договорились поддерживать связь», – подчеркнул депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко (фракция «Единая Россия») приняла участие в прямом эфире «Народного фронта». По итогам общения с гражданами депутат взяла в работу вопрос от родственниц военнослужащих из города Перми. Как сообщили женщины, их сыновья и мужья ушли добровольцами по контракту, но до сих пор не получили обещанные выплаты. «Разные истории сегодня звучали, но все одинаково значимы для меня», – заключила Харченко.