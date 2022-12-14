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ВС России создали творческие бригады для моральной поддержки участников СВО
Российские военные сформировали творческие бригады из мобилизованных и артистов-добровольцев
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В главном военно-политическом управлении российских военных впервые сформировали две фронтовые творческие бригады из мобилизованных и артистов-добровольцев для морально-психологической поддержки участников спецоперации, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что такие бригады сформированы на постоянной основе. В нее входят музыканты, драматические актеры, представители театра «Новая Опера» и «Современник», а также профессиональный художник, артист цирка и вокальные исполнители, передает РИА «Новости».
Одной из задач бригад станет сбор армейского фольклора, накопление уникального опыта работы артистов в условиях ведения боевых действий.
При этом в ведомстве добавили, что идея создании таких коллективов родилась, когда командиры подразделений формировали военнослужащих и обратили внимание на творческие способности мобилизованных. Так было принято решение о формировании данного коллектива на базе Ансамбля Западного военного округа.
Как отметил руководитель первой фронтовой творческой бригады Владислав, при создании бригад обратились к опыту Великой Отечественной войны, когда было организовано около 2 тыс. фронтовых творческих бригад.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что помощь раненым солдатам и офицерам в ходе специальной военной операции должна находиться в зоне особого внимания властей всех уровней.
Выступающая в России украинская певица Ани Лорак ответила критикам
Выступающая в России украинская певица Ани Лорак: Хотелось бы, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом
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Выступающая в России украинская певица Ани Лорак ответила на гневные сообщения соотечественников, выразив надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом.
Лорак ответила в личном блоге на критику в свой адрес со стороны украинцев из-за выступлений в России, заверив, что при каждом вдохе и выдохе испытывает глубокую боль и скорбь по отношению к семьям, которые сейчас страдают. При этом она выразила надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом, сообщило сетевое издание «СтарХит».
Как отмечается в публикации, россияне подбадривают Ани Лорак, а украинцы тем временем пишут ей гневные сообщения и угрожают. При этом артистка не вступает в словесную перепалку, а лишь призывает подписчиков к благоразумию, говорится в статье.
После начала специальной военной операции Лорак «ушла в затишье»: почти полгода она хранила молчание и не вела соцсети. На днях певица вернулась из Испании в Россию, где посетила съемки новогоднего концерта, сообщает издание.
Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.
Волонтер ВСУ назвала жителей Артемовска «сепарней»
Приехавшая в Артемовск волонтер ВСУ обозвала жителей «настоящей сепарней»
Волонтер ВСУ Ольга Зайцева описала настроения мирных жителей в городе Артемовске (украинское название Бахмут), поселке Опытное и его окрестностях, она назвала горожан «сепарней», которой не нужно помогать.
«Забахмутка, Опытное… [там] находятся люди – сепарня просто самая настоящая. Поэтому прошу не выносить мозги по поводу эвакуации. Либо вы ходите сами на сторону русни, туда. Либо не дергайте, пожалуйста, нас, чтоб мы туда ездили под обстрелами и доставали непонятно кого», – приводит RT видео с обращением волонтера ВСУ.
Зайцева на русском языке пожаловалась, что жители Артемовска упрекнули ВСУ в обстрелах города.
«При этом ты приезжаешь, а тебе начинают отвечать: «Если бы [вы] не стреляли, то все было бы хорошо», – заявила она.
Ранее офицер народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».
МВД ЛНР: Российские войска ведут бои в центре Марьинки
Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил, что Марьинка в ДНР оказалась в плотном кольце ВС России
Марьинка в Донецкой народной республике оказалась в плотном окружении российских военных, в центре города идут бои, сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.
В своем Telegram-канале он отметил, что в бою противник все еще оказывает сопротивление, однако город в плотном кольце ВС России.
Киселев также сообщил, что российские военные взяли под контроль трассу в направлении Красногоровки, по которой шло снабжение ВСУ.
Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска.
Зеленский назвал условия наступления мира на Украине
Президент Украины Зеленский в обращении к G7 назвал условия для наступления мира
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Президент Украины Зеленский в качестве необходимых условий для наступления мира в регионе в обращении к G7 назвал предоставление Киеву современного оружия, оказание поддержки в финансовой, энергетической и социальной сферах, а также выполнение предложенной им ранее «формулы мира».
Зеленский заявил в обращении к G7, что поддержка Украины в следующем году должна быть продолжена. В частности, он призвал сделать следующие «давно ожидаемые» шаги, которые, по его словам, якобы ускорят наступление мира, передает РИА «Новости».
Во-первых, он призвал предоставить Украине современные танки, артиллерию, снаряды и более дальнобойные ракеты. Во-вторых – оказать Киеву в следующем году поддержку в финансовой, энергетической и социальной стабильности, обеспечить надежную защиту украинской энергетики от ударов. Третьим шагом он назвал выполнение предложенной им ранее «формулы мира», а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской «формулы мира».
В середине ноября Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 заявил, что никакого «Минска–3» больше не будет. После этого в Кремле заявили о продолжении спецоперации на фоне отказа Украины от переговоров.
Пушилин сообщил о продвижении российских войск по всей линии боев в ДНР
Пушилин заявил о продвижении войск России вдоль всей линии соприкосновения в ДНР
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Вдоль всей линии соприкосновения в ДНР наблюдается продвижение вперед российских подразделений, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в своем видеообращении, опубликованном в Telegram, отметил, что на некоторых участках наблюдается продвижение на 100–200 метров в день, на других «важны и 10–20 метров, если это улучшает позиции». Как ранее сообщал Пушилин, освобождено более 300 населенных пунктов ДНР, передает ТАСС.
Также Пушилин сообщил, что вооруженные силы Украины ведут «веерные обстрелы» центра Донецка. Обстрелы осуществляются со стороны Нетайлово и Тоненького. По его словам, «контрбатарейная работа продолжает усиливаться, насколько это возможно».
Он рассказал, что украинские войска ведут огонь из карьеров, пытаясь таким образом защитить огневые точки от контрбатарейной работы российских сил. Однако, как сообщил врио главы ДНР, «есть поражения огневых точек противника, есть уничтожения установок «Град».
Напомним, сообщалось, что подразделения ДНР уничтожили три танка, натовскую гаубицу и более 40 украинских боевиков. Кроме того, были сорваны украинские атаки на южнодонецком направлениях. В свою очередь, украинские военные продолжают обстреливать гражданские цели в Донецке.
Минобороны показало боевую работу «Искандеров» по объектам ВСУ
Опубликована видеозапись боевой работы ракетных комплексов «Искандер» по объектам вооруженных сил Украины
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Российское Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации на Украине.
На видео расчет убирает с комплекса маскировочную сеть. Пневмодомкратами комплекс выравнивается строго в горизонтальной плоскости, ракету приводят в стартовое положение, после чего по приказу с командного пункта осуществляют пуск, передает РИА «Новости».
«Ракетчики Западного военного округа начинают свой день с уничтожения очередного объекта противника», – сообщило Минобороны в Telegram. Отмечается, что «от получения задачи до пуска – несколько минут», а крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибая рельеф местности.
В Министерстве указали, что есть и баллистические ракеты, которые используют для ударов по крупным площадным целям, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники. Командир расчета пусковой установки пояснил, что «на каждой машине загружены разные изделия». «В зависимости от того, какая задача, той машиной и работаем. Соответственно, ту ракету и используем. Расчеты слаженные, понимание без слов, задачи выполняем на отлично», – сказал он.
Напомним, российское военное ведомство уже публиковало видеозапись с боевым применением крылатой ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ. В августе сообщалось, что в результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе.
Украинские террористы подорвали мост в пригороде Мелитополя
Член администрации Запорожской области Рогов: Украинскими террористами поврежден мост в пригороде Мелитополя
Украинские террористы повредили мост в восточном пригороде Мелитополя, сообщил председатель движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Представитель администрации Запорожской области сообщил в своем Telegram-канале, что в селе Константиновка – восточном пригороде Мелитополя – был поврежден мост. Он уточнил, что, по предварительным данным, у опоры была заложена взрывчатка.
Рогов выразил уверенность, что за подрывом сооружения стоят украинские террористы, которые стремятся нарушить поставки на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей жизненно важных грузов – продуктов, лекарств и стройматериалов.
Напомним, в минувшую субботу украинские войска нанесли удар по Мелитополю из американской РСЗО HIMARS, в результате погибли и пострадали мирные жители города.
Сенатор перечислил преимущества расположения нового херсонского города
Сенатор Цеков: Новый город в Херсонской области необходим для защиты администрации от обстрелов ВСУ
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Возведение нового херсонского города поможет развивать курортную сферу и на Арабатской стрелке, и в Крыму. Кроме того, это поможет усилить безопасность зданий областной администрации. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Сергей Цеков. Ранее власти области анонсировали строительство нового города в Геническом районе.
Решение о строительстве нового города в Геническом районе Херсонской области может быть связано с необходимостью территориального отдаления административного центра региона от конфликтной зоны. Возвращение Херсона под российский контроль не приведет к стабильности в этом городе, пока линия фронта будет проходить вблизи границ Херсонской области, считает член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
«Я уверен, что украинские войска не смирятся с этим и будут продолжать обстреливать город. Херсон останется в досягаемости возможных ударов со стороны ВСУ, прежде всего в опасности будут здания администрации. Так что возвести новый город, как мне кажется, требуется для того, чтобы обезопасить работу Херсонской обладминистрации», – полагает сенатор.
«Место для строительства выбрано достойное. Арабатская стрелка, ближе к Геническу – это очень красивое место по природным характеристикам. Это удобное расположение и с точки зрения подъезда к городу, подведения коммуникаций, в частности газификации, электроснабжения и так далее. Полагаю, через Арабатскую стрелку в основную часть Крыма будет проведена полностью асфальтированная дорога, что даст еще больше преимуществ для развития будущего города», – добавил сенатор.
Месторасположение крайне интересно и с точки зрения развития курортной сферы для всего региона, уточнил сенатор. «В Крыму мы тоже говорим о необходимости строительства новых административных единиц на западном побережье, чтобы создавать и развивать там курорты. Как известно, по свободной земле проще прокладывать коммуникации, нежели чем тянуть их через уже давно построенные населенные пункты. Арабатская стрелка в этом плане – также очень правильный выбор», – пояснил Цеков.
«Строить город с нуля, заново – гораздо проще и эффективнее, чем переделывать то, что есть. Это дает возможность изначально правильно все спланировать, обеспечить население необходимой инфраструктурой», – отметил сенатор.
Цеков уверен, что обещание по поводу нового города будет доведено до конца. «Это только на Украине недостроев были десятки тысяч – на полпути или даже в начале все бросали. Россия, когда обещает построить что-то серьезное, всегда отвечает за свои слова», – резюмировал он.
Во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире канала «Россия 24» анонсировал строительство нового небольшого города, включая правительственный квартал, недалеко от Геническа – в районе Арабатской стрелки. По его словам, хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение, проект застройки уже разрабатывается.
12 ноября стало известно о временном переносе административной столицы Херсонской области в город Геническ.
Арабатская стрелка – протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области, напоминает РИА «Новости».
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Американский генерал предупредил ВСУ о проблеме с ЗРК Patriot
Американский генерал Хертлинг: Вооруженным силам Украины потребуется нескольких месяцев на освоение работы ЗРК Patriot
В случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сразу же использовать комплексы на поле боя, потребуется нескольких месяцев для обучения, заявил генерал армии США в отставке Марк Хертлинг.
Хертлинг отметил, что если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение украинских военных, то возможное «одобрение» поставок американских ЗРК Patriot Киеву не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя. Он также отметил, что для освоения эксплуатации и обслуживания комплексов потребуются месяцы, передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты на этой неделе могут объявить о передаче Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.
Пригожин предложил забрать на фронт стрелявшего в полицейских в Новошахтинске
Бизнесмен Пригожин поручился за стрелявшего по полицейским в Новошахтинске экс-бойца ЧВК «Вагнера»
Руководство «Группы Вагнер» не снимает с себя ответственности за находящегося под следствием в связи с обстрелом полицейских в Новошахтинске Павла Николина, под личное поручительство готов забрать его обратно на фронт, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
Комментарий Пригожина опубликован на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». Он заявил, что Николин находится под следствием, и компания всячески его поддерживает. При этом руководство ЧВК «Вагнер» не снимает с себя ответственности за дальнейшую судьбу Николина.
«Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт», – заявил бизнесмен.
Ранее Павел Николин, подозреваемый в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области, заявил, что служил в «Группе Вагнер».
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что оперативная группа ЧВК «Вагнер» проведет расследование о принадлежности напавшего на полицейских в Новошахтинске и сообщит о его результатах в случае необходимости публичной огласки.
Напомним, неизвестный в камуфляжной одежде открыл огонь по полицейским, один сотрудник получил ранения. В правоохранительных органах сообщили, что стрельбу по полицейским в Новошахтинске Ростовской области открыл дезертир. Преступника нашли и задержали в пустующем здании под Новошахтинском.
Российские средства ПВО в ДНР сбили два самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили в воздухе два МиГ-29 ВСУ возле Павловки и Родинского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также сбиты два украинских Ми-8 в у населенных пунктов Константиновка и Курахово ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки уничтожены шесть беспилотников рядом с Донецком и населенными пунктами Площанка, Голиково, Попасное, Меловатк, Луганской народной республики (ЛНР) и Терны Харьковской области, отчитались в Минобороны.
Перехвачены две украинские ракеты «Точка-У» и два снаряда РСЗО HIMARS у населенного пункта Юбилейное Херсонской области.
С начала СВО уничтожены 343 самолета, 183 вертолета, 2653 беспилотников, 396 ЗРК, более 7 тыс. танков и других бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.
Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов
Врио главы ДНР Пушилин призвал освободить русские города Одессу и Чернигов
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Освободить Одессу и Чернигов нужно обязательно, однако в данный момент неправильно обозначать сроки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, силы ДНР сосредоточены на освобождении республики. Однако все более очевидно, что поставляемые объемы западного оружия и непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ не избавят ДНР от нападок киевского режима. Противника необходимо отодвинуть на такое расстояние, чтобы обстрелы больше не беспокоили населенные пункты ДНР, передает РИА «Новости».
Пушилин подчеркнул, что украинских военных уже подвинули, но нужно отодвинуть их на достаточно серьезное расстояние. При этом он отметил важность освобождения таких русских городов, как Чернигов и Одесса, однако добавил, что по срокам пока ориентироваться рано, но соответствующая задача должна быть поставлена.
В ночь на среду ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли пять населенных пунктов в ДНР: Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку.
Накануне в ДНР зафиксировали самые сильные обстрелы Донецка со стороны ВСУ за все время существования республики.
Пушилин заявил о приближении поражения Киева благодаря ударам ВС России по энергообъектам
Власти ДНР заявили о приближающемся поражении Киева благодаря ударам ВС России по энергообъектам
Военное поражение Украины становится реальнее благодаря российским ударам по энергообъектам, заявил и. о. главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По его словам, из-за обстрела энергоинфраструктуры Украины между военнослужащими киевского режима затруднена логистика военного характера, а также коммуникации между подразделениями. Кроме того, ВСУ не могут провести ремонтные работы поврежденной техники, передает РИА «Новости».
Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска.
В Кремле заявили, что украинский конфликт может завершиться в любой момент, если Киев проявит политическую волю.
Мобилизованные отразили пять атак противника под Купянском
Командир подразделения саперов рассказал об отражении мобилизованными военнослужащими ВС России пяти атак под Купянском
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Мобилизованные военнослужащие ВС России вместе с контрактниками отразили пять атак украинских войск на Купянском направлении, рассказал командир саперного подразделения.
Командир воюющего под Купянском саперного подразделения рассказал, что все его подчиненные были мобилизованы, в течение месяца прошли подготовку и теперь выполняют работу наравне с контрактниками. По словам командира, он не видит разницы между контрактниками и мобилизованными, поскольку для него они все военнослужащие, и он относится ко всем одинаково, его цель – быстрее добиться победы и вернуть всех подчиненных домой без потерь, передает РИА «Новости».
Российский военный также рассказал о бое на Купянском направлении, в котором было уничтожено несколько единиц бронетехники и несколько десятков солдат противника. На этом участке фронта российское командование готовится отражать новые атаки противника, поэтому пехотные подразделения усилены разведчиками. Они ведут наблюдение за войсками противника и корректируют огонь артиллерии.
Накануне представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская артиллерия нанесла удары по вскрытым позициям и местам скопления ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении.
Эксперт объяснил влияние ударов по энергосистеме Украины на снижение боевого потенциала ВСУ
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Без электричества ВСУ не могут ремонтировать поврежденную в ходе боевых действий бронетехнику, а западные поставки вооружений Украине не восполняют эти потери, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в его стране уничтожена уже половина энергетической инфраструктуры.
«Удары России по энергетической структуре и по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины существенно снижают боеспособность ВСУ, поскольку возможности самим ремонтировать подбитую в боях технику украинцы лишились – нет света, а возить чинить в Евросоюз за тысячи километров по железной дороге весьма проблематично», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.
По этой причине поставки с Запада уже не покрывают потребностей ВСУ, что приводит к дефициту тяжелого вооружения и бронетехники, добавил эксперт. По его словам, сейчас ВСУ теряют на линии соприкосновения техники больше, чем получают взамен новой или отремонтированной. «Кроме того, и состояние европейского ВПК – не самое лучшее, ведь он долго сидел на секвестре, устроенном еврочиновниками. Европейские члены НАТО последние полгода отдавали вооружение Украине, а восполнить их отсутствие западный оборонпром не успевал. Так что еще и по этой причине поставки для Киева будут снижаться с каждым месяцем», – уверен Леонков.
К примеру, портфель военных заказов ФРГ на 100 млрд евро будет, вероятно, распределен среди американских предприятий ВПК, предположил собеседник. «Реализация этих контрактов начнется лишь в следующем году, а на полную производственную мощность все выйдет только в 2024-м. То есть Европа будет полностью зависеть от поставок из США, и про военную помощь Украине тут разговор пойдет не в первую очередь. Кстати, США уже давят на Европу с тем, чтобы она начала поставлять оружие Украине прямо из действующих воинских частей, что для европейских генералов совершенно недопустимо», – сказал эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским коллегой Джо Байденом сообщил, что в его стране уничтожено около 50% энергетической инфраструктуры, добавив, что причиной стали российские ракетные удары, передает РИА «Новости».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей министров иностранных дел альянса в Бухаресте заявил, что урон от ракетных ударов по Украине «колоссальный», несмотря на работу системы ПВО. Он пообещал Киеву в этой связи дополнительную помощь от альянса. Столтенберг добавил, что НАТО изучает возможности предоставить Украине новые системы ПВО, боеприпасы и обеспечить обслуживание уже переданных систем.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что удары по украинской энергетической инфраструктуре носят характер ответных действий, добавив, что ничто не помешает ведению спецоперации. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» – цитирует Путина ТАСС.