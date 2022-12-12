Жителей Германии призвали экономить газ из-за похолодания

Глава германского регулятора призвал немцев усиленно экономить на газе

Жители Германии должны продолжать экономить газ, чтобы продержаться зимой, заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью газете «Тагесшпигель».

По словам Мюллера, ожидается холодная погода в ближайшие несколько дней и поэтому необходимо усилить экономию газа, чтобы продержаться всю зиму, передает ТАСС.

Между тем он считает, что Германия готова к ситуации, поскольку страна получает газ из разных источников. Мюллер пообещал немцам, что скоро в Германии будет три терминала для сжиженного газа из Норвегии и Нидерландов через Бельгию, а также через Францию.

«У нас хорошее снабжение. Потребители и экономика потребляют меньше газа, чем год назад», – отметил глава регулятора.

Ожидается, что две плавучие регазификационные установки для приема СПГ в Германии заработают к концу года, еще две – к маю 2023 года. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.

Ранее консалтинговая компания McKinsey посчитала, что потери Германии из-за газового кризиса составляют 100 млрд евро в 2022 году.

Между тем немецкие СМИ пишут, что Германия и другие европейские страны, несмотря на заявления об отказе от российского газа, продолжают активно закупать российский СПГ.