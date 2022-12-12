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Жителей Германии призвали экономить газ из-за похолодания
Глава германского регулятора призвал немцев усиленно экономить на газе
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Жители Германии должны продолжать экономить газ, чтобы продержаться зимой, заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью газете «Тагесшпигель».
По словам Мюллера, ожидается холодная погода в ближайшие несколько дней и поэтому необходимо усилить экономию газа, чтобы продержаться всю зиму, передает ТАСС.
Между тем он считает, что Германия готова к ситуации, поскольку страна получает газ из разных источников. Мюллер пообещал немцам, что скоро в Германии будет три терминала для сжиженного газа из Норвегии и Нидерландов через Бельгию, а также через Францию.
«У нас хорошее снабжение. Потребители и экономика потребляют меньше газа, чем год назад», – отметил глава регулятора.
Ожидается, что две плавучие регазификационные установки для приема СПГ в Германии заработают к концу года, еще две – к маю 2023 года. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.
Ранее консалтинговая компания McKinsey посчитала, что потери Германии из-за газового кризиса составляют 100 млрд евро в 2022 году.
Между тем немецкие СМИ пишут, что Германия и другие европейские страны, несмотря на заявления об отказе от российского газа, продолжают активно закупать российский СПГ.
Володин объяснил признание Меркель о «попытке дать Украине время»
Спикер Госдумы Володин обвинил Германию и Францию в лживой политике и геноциде в Донбассе
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Сложившаяся ситуация на Украине, Донбассе и во всем мире – результат лживой политики лидеров Германии и Франции, которые этого уже и не скрывают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что заранее спланированное неисполнение обязательств, прописанных в Минских соглашениях, несет за собой не просто потерю доверия, это – преступление, за которое «подписанты Меркель, Олланд и Порошенко» должны ответить.
Также политик отметил, что недавнее «признание Меркель» показывает жителям Европы, почему у них в данный момент отсутствиет тепло, электричество, в странах огромная инфляция и повсеместно закрываются предприятия.
Володин добавил, что после этого признания становится ясно, что Германия и Франция должны нести моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Более того, им же придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида.
Напомним, в МИД заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.
В ЕС образовалась коалиция из 12 стран за снижение потолка цен на газ
Bloomberg: Коалиция из 12 стран – членов ЕС выступила за снижение потолка цен на газ
Группа из 12 государств – членов Евросоюза призвала значительно снизить обсуждаемый потолок цен на газ, пишут западные СМИ.
По информации источников Bloomberg, с инициативой выступили Бельгия, Греция, Италия и Польша. Они пытаются снизить влияние беспрецедентного энергетического кризиса на потребителей и бизнес в ЕС, передает RT.
Согласно плану Еврокомиссии, ограничение вступает в силу, если цена на газ на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже 275 евро за 1 МВт·ч (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров). Разница с ценой на СПГ должна превышать 58 евро на протяжении не менее десяти дней, пишет «Коммерсант».
Чехия, председательствующая в Евросоюзе, предлагала снизить предельную цену до 220 евро, а разницу – до 35 евро. Группа из 12 стран заявила чешскому правительству о неприемлемости таких лимитов и потребовала значительно снизить их.
По словам одного из европейских дипломатов, у коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены.
В Кремле ранее подчеркивали, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.
Украинских беженцев в Германии решили поселить в контейнеры с буквами Z
Украинских беженцев в немецком Гамбурге поселят в контейнеры с буквами Z на стенах
В немецком Гамбурге контейнеры, куда решили поселить украинских беженцев, украсили буквами Z, это обозначает место для сна.
По данным украинских СМИ, в жилье в Гамбурге нуждаются около 20 тыс. украинских беженцев, мест в приютах и общежитиях нет. Власти города решили поселить их в контейнеры, один из них украсили буквой Z, так обозначается место для сна, передает радио Sputnik.Ближнее зарубежье.
Ранее занимавшаяся изучением темы торговли оружием с Украиной в ЕС журналистка сбежала из Германии из-за использования буквы Z в социальных сетях в одном посте.
Напомним, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия заявил, что растущий поток беженцев с Украины приближает общество Германии к «критической точке».
Италия заявила о почти достигнутом соглашении по лимиту цен на газ в ЕС
Глава МИД Италии Таяни заявил о почти достигнутом соглашении по лимиту цен на газ в ЕС
Страны ЕС почти договорились по вопросу введения лимита цен на газ, сообщил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
Таяни рассказал, что итальянский министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин в Брюсселе пытается добиться соглашения между странами ЕС по данному вопросу. Как заверил Таяни, Пикетто-Фратин «почти достиг этого», передает ТАСС со ссылкой на ANSA.
Напомним, западные СМИ сообщают, что 12 стран ЕС призывают снизить обсуждаемый потолок цен на газ. С соответствующей инициативой выступили Бельгия, Греция, Италия и Польша. Еврокомиссия предлагает вводит ограничения, если стоимость газа на Амстердамской бирже как минимум две недели будет держаться выше 275 евро за 1 МВт·ч (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров). При этом разница с ценой на СПГ должна превышать 58 евро как минимум десять дней.
Захарова сыронизировала по поводу заявления Германии о попытке путча
Спикер МИД Захарова едко прокомментировала заявления Германии о предотвращении госпереворота
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Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала заявления Германии о том, что задержанная россиянка участвовала в попытке свергнуть бундестаг, предложив вспомнить фрагменты немецкой истории с предшествующими Олафу Шольцу политиками.
В своем Telegram-канале она подметила, что 25 исторических реконструкторов могли свергнуть демократию в центре Европы, однако республика выстояла.
«Словами не передать, как мы переживаем за основы конституционного строя в ФРГ, едва не павшей жертвой путча. Подумать только: «Опасные террористы», которые называют себя «гражданами Рейха» (включая, прости Господи, принца Рейсса) повержены», – написала она.
При этом Захарова задалась вопросом, к ответу на который призвала немецкое правительство. Так, она напомнила, что Йошка Фишер поддержал якобы «мирную смену власти» в результате «оранжевой революции» в 2005 году, Гидо Вестервелле встречался на Майдане с лидерами украинской оппозиции в 2013 году, а Франк-Вальтер Штайнмайер «вел переговоры с путчистами и узурпаторами» в те месяцы Евромайдана.
Дипломат рассуждает, были ли эти шаги прямой поддержкой того самого госпереворота, который недавно власти Германии «стремительно и жестко подавили».
При этом она добавила, что в Германии не наблюдалась смена политической парадигмы, так как люди у власти остались те же. В пример она привела Франк-Вальтера Штайнмайера, который сегодня говорит о «германской либеральной демократии, которая защитила себя», а сам поддерживал путчистов на Майдане.
«Если только его, как и Меркель, сейчас не подменили на дублеров», – сыронизировала Захарова.
В заключение, спикер МИД отметила, что в случае, если захват конституционных органов власти является попыткой переворота, то как минимум «три министра иностранных дел Германии прямо и политически поддерживали это», когда речь идет об Украине.
«Если нет, то о какой вообще попытке coup d'état (восстание, – прим. ВЗГЛЯД) можно говорить сейчас с этими...«рейхсбюргерами»? Это прямой вопрос, на который Берлин обязан ответить», – резюмировала она.
Накануне стало известно, что суд Германии выдал 23 ордера на арест подозреваемых в подготовке госпереворота, включая россиянку.
Напомним, в среду полиция Германии провела крупную операцию против правых экстремистов, планирующих штурмовать немецкий парламент.
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Стрелка из Дрездена задержали
Мать стрелка из Дрездена нашли убитой, мужчину задержали
Стрелявший в центре Дрездена мужчина задержан, в многоквартирном доме найден труп его матери, сообщают СМИ, ссылаясь на полицию.
«Взятие в заложники закончено, подозреваемый взят под стражу и ранен», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Focus.
Ранее СМИ писали о перекрытом центре города, где вооруженный мужчина, которого разыскивает полиция Дрездена, мог взять заложников, а также сообщалось о гибели женщины.
Европа нарастила импорт российского СПГ
ZDF: Европа, вопреки заявлениям об отказе от российского газа, нарастила импорт российского СПГ
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Германия и другие европейские страны, несмотря на заявления об отказе от российского газа, продолжают активно закупать российский СПГ, пишут немецкие СМИ со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW). Согласно подсчетам, закупки российского СПГ даже увеличились в сравнении с 2021 годом.
Правительство Германии официально объявило о намерении отказаться от российского газа, однако российский СПГ продолжает поступать на немецкий рынок, сообщает ZDF.
По словам вице-президента института Стефана Коотса, СПГ из России прибывает в Бельгию, откуда его потом перевозят в Германию. В итоговой статистике, по его словам, газ приписывается Бельгии, хотя по факту использует его Германия. При этом объемы поставок не очень большие: около 5 млрд кубометров в год, что составляет около 5% от всей потребности ФРГ в газе, передает RT.
А вот общие поставки российского СПГ в Европу достигли рекордных значений. В сравнении с прошлым годом ЕС и Великобритания закупили на одну пятую больше российского СПГ, нарастив ее до 13% от общего европейского потребления. Основными покупателями стали Франция, Бельгия и Нидерланды.
Также в исследования IfW говорится, что дефицита газа предстоящей зимой в Германии получится избежать, если экономия составит 20%.
Ранее сообщалось, что колебания цен на газ, а также снижение поставок обойдутся экономике Германии в 2022 году в 100 млрд евро.
Эрдоган захотел наладить поставки туркменского газа в Европу
Bloomberg: Президенты Турции, Туркмении и Азербайджана Эрдоган, Бердымухамедов и Алиев обсудят поставки газа в Европу
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Президент Турции Тайип Эрдоган на следующей неделе обсудит с лидерами Туркмении и Азербайджана Сердаром Бердымухамедовым и Ильхамом Алиевым организацию поставок туркменского газа в Европу, заявили высокопоставленные турецкие чиновники Bloomberg.
По словам осведомленных источников, идея заключается в том, чтобы доставлять газ из Туркмении в Азербайджан на судах, а затем закачивать его в сеть трубопроводов Южного газового коридора, соединяющих Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию. На организацию таких поставок, вероятно, уйдут годы, так как не ясно, насколько технически осуществима такая идея в краткосрочной перспективе, говорится в статье Bloomberg.
В материале отмечается, что обсуждения поставок туркменского газа в Европу в обход России шли и ранее, но без особого успеха, однако спецоперация России на Украине и возникший волновой эффект на энергетических рынках актуализировали тему поиска альтернативных маршрутов транспортировки энергоносителей, считает автор статьи.
В публикации утверждается, что огромные ресурсы Туркмении остаются в значительной степени неиспользованными, так как Ашхабад не смог отправить их в Европу из-за отсутствия соглашений о транспортировке через Каспийское море по трубопроводу. При этом, по данным BP Plc, Туркмения поставляет почти треть добываемого газа в Китай, а остальная часть потребляется внутри страны и поставляется в Россию. По данным BP, на конец 2020 года запасы газа Туркмении составляли 13,6 трлн кубометров, достигая трети от запасов РФ.
В статье говорится, что Турция работает над тем, чтобы стать ключевым маршрутом транзита энергоносителей благодаря своему стратегическому расположению на границе Европы и Азии. В материале утверждается, что уже принято решение удвоить пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP) до 32 млрд кубометров.
Министр энергетики Турции Фатих Донмез в четверг заявил, что цель Анкары заключается в том, чтобы стать центром торговли газом, где устанавливается базовая цена на «голубое топливо». В статье отмечается, что Анкара хочет использовать энергетические проекты для укрепления экономических и дипломатических связей. Как ожидается, Эрдоган встретится с лидерами Туркмении и Азербайджана в каспийском курортном городе Аваза 14 декабря.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чего ждет Россия от нового «вождя» Туркмении.
В Германии зафиксировали резкий рост правого движения «Граждане рейха»
Bild: В Германии за последний год сильно разрослось правое движение «Граждане рейха»
Численность жителей Германии, причисляющих себя к правому движению «Граждане рейха» (или «Рейхсбюргеры»), выросла за последний год на 2 тыс. – до 23 тыс., причем 10% из них склонны к насилию, пишут немецкие СМИ со ссылкой на данные германского МВД.
Как заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер, в 2022 году сторонники этого движения совершили 239 правонарушений. По ее словам, речь идет не о мелком хулиганстве, все виновники отправлены в следственные изоляторы, передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.
Фезер добавила, что многие «рейхсбюргеры» имеют разрешение на оружие. Она призвала аннулировать эти документы.
Движение «Граждане рейха» зародилось в ФРГ в 80-х годах прошлого века. Его сторонники (как правило, это люди старшего поколения) до сих пор считают, что Германия существует в границах 1937 года, не признают действующее правительство и заявляют, что страна, как и в послевоенное время, оккупирована союзниками.
В начале декабря генеральная прокуратура ФРГ объявила о пресечении попытки государственного переворота в стране. Германские спецслужбы задержали 25 из более чем 50 подозреваемых. Операция стала одной из самых масштабных в истории ФРГ.
В Россотрудничестве отреагировали на заявления Германии о попытке госпереворота
В Россотрудничестве заявления Германии о подготовке россиянкой госпереворота сочли провокацией
Арест Германией гражданки России якобы за участие в подготовке госпереворота является провокацией и частью антироссийской риторики, заявил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.
По его словам, следователи должны проанализировать ситуацию и понять, было ли это подготовкой госпереворота или частью антироссийского психоза, передает РИА «Новости».
Шевцов добавил, что подобных провокаций будет еще больше, а Москве нужно быть к этому готовой.
Также представитель Россотрудничества отметил, что история с задержанием россиянки является только частью «проработанной антироссийской позиции», которая «вселятся в умы людей».
«Есть такой информационный мейнстримный навал, когда в одну кучу начали смешивать все подряд и многие вещи, которые кажутся нереальными и не соответствующими действительности, люди начинают за рубежом воспринимать как нормальные», – подчеркнул он.
Резюмируя, Шевцов добавил, что Россотрудничество не подтверждает информацию об аресте россиянки и продолжает следить за ситуацией.
Накануне стало известно, что суд Германии выдал 23 ордера на арест подозреваемых в подготовке госпереворота, включая россиянку.
Напомним, в среду полиция Германии провела крупную операцию против правых экстремистов, планирующих штурмовать немецкий парламент.
Миллер назвал газовый хаб главным итогом визита в Турцию
Глава Газпрома Миллер назвал главным итогом визита в Анкару газовый хаб
Глава Газпрома Алексей Миллер обозначил переговоры по газовому хабу как главный итог визита в Турцию, сообщает холдинг.
По информации компании, так Миллер прокомментировал запросы СМИ о своем визите в Анкару, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Турция планирует начать реализовывать проект по созданию газового хаба в первые месяцы 2023 года.
В Дрездене сообщили о гибели человека во время стрельбы
Вооруженный мужчина, которого разыскивает полиция Дрездена, мог взять заложников, а также сообщается о гибели женщины.
По данным полиции, в городе сейчас «проходит операция», а причиной назван возможный захват заложников, передает ТАСС.
Но существенных подробностей не приводится. Ранее СМИ писали, что неизвестный мужчина пытался ворваться в редакцию радиостанции «Радио Дрезден», а затем забаррикадировался в одном помещении, сообщает издание ZEIT, передает телеканал «Звезда».
Ранее сообщалось, что полиция Дрездена на востоке Германии задержала 40-летнего гражданина страны из-за стрельбы.
Газпром 9 декабря установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
Газпром по запросу Китая увеличивает в декабре суточные поставки газа по сравнению с ранее утвержденным графиком, 9 декабря они достигли нового исторического рекорда, сообщили в компании.
Так, 9 декабря Газпром установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Превышение составило 16,4%, говорится в Telegram-канале компании.
Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между Газпромом и CNPC.
Полиция перекрыла центр Дрездена из-за сообщений о стрельбе
Полиция Дрездена на востоке Германии задержала 40-летнего гражданина страны, который, предположительно, мог открыть стрельбу и убить одного человек, сообщает издание Bild.
По данным СМИ, полиции пришлось перекрыть центр города, а также на весь день закрыть расположенный там рождественский рынок, передает ТАСС.
Подробности происшествия пока не раскрываются. О каких-либо экстремистских мотивах стрелявшего нет данных.
Ранее сообщалось, что в Бразилии после вылета сборной страны с ЧМ в перестрелка погибла 17-летняя девушка.
В Бундестаге оценили материальную базу Вооруженных сил Германии
В Бундестаге заявили, что материальная база Вооруженных сил Германии хуже, чем до 24 февраля
Германия недостаточно быстро провела модернизацию своих Вооруженных сил, поэтому сейчас материальная база хуже, чем до начала российской специальной военной операции на Украине, так как многое было отправлено Киеву, заявила уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль.
«Логично, что многое было отправлено на Украину, чтобы ее поддержать. Поэтому материальное положение бундесвера сейчас хуже, чем было до 24 февраля», – передает ТАСС ее слова.
Она напомнила о голосовании парламента за выделение 100 млрд евро на нужды обороны: закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники, разработку новых систем. Но это все проходит недостаточно быстро.
Ранее Хегль заявляла, что Германии нужно закупить боеприпасы на 20 млрд евро, чтобы полностью обеспечить свои Вооруженные силы.