В США заявили, что Украина не стоит риска ядерной войны

19FortyFive: Для США даже восстановленная Украина не стоит риска ядерной войны

Соединенным Штатам необходимо трезво и реалистично оценивать цели своей политики на украинском направлении, ведь даже полностью восстановленная Украина не стоит риска ядерной войны, пишут американские СМИ.

С самого начала украинского кризиса США оказывают Украине материальную и дипломатическую поддержку, избегая прямого вооруженного столкновения НАТО с Россией, однако теперь американская политика «оказалась на распутье», пишет аналитик Брайан Кларк в статье для американского военно-политического издания 19FortyFive.

Автор статьи объясняет, что сейчас властям США нужно сделать выбор: либо создать условия для будущих мирных переговоров, либо продолжать нынешний курс, надеясь на «победу» ВСУ. Пока администрация действующего президента США Джо Байдена ясно дает понять, что не намерена вынуждать Киев идти на переговоры с Москвой, передает RT содержание статьи.

Киев, по словам автора публикации, не планирует вести мирные переговоры, они даже были запрещены указом президента Украины. Вместо этого украинские власти хотят «вернуть» всю территорию, которая находится под контролем Москвы, включая Крым, обращает внимание Кларк.

Он считает, что в этом месте задачи Вашингтона и Киева расходятся, поскольку такие «широкомасштабные цели не в интересах Америки», ведь при таком сценарии возрастает шанс обострения конфликта и увеличивается вероятность применения ядерного оружия.

«Полная победа» Украины, продолжает автор, все равно была бы невыгодна США, ведь это сделало бы улучшение отношений России и США практически невозможным. Россия займет еще «более антагонистическую» позицию в отношении Запада и будет действовать против него, считает Кларк.

«Америке необходимо трезво и реалистично оценивать свои цели в украинско-российском конфликте. Полностью восстановленная Украина не стоит того, чтобы рисковать ядерной войной. Полностью суверенная Украина не представляет большую ценность, чем сотрудничество и продуктивные отношения с Москвой», – подчеркивает автор статьи.

США следует определить собственные приоритеты вместо того, чтобы преследовать интересы Украины. А значит, Вашингтону нужно начать оказывать давление на Киев, чтобы он умерил свои ожидания и был более восприимчив к идее мирного договора, заключает автор публикации.

Ранее американские СМИ сравнили ситуацию на Украине с приготовлением мяса на гриле.