Украинские беженцы в Хорватии устроили «бунт» и «драму»

Jutarnji list сообщила о «бунте» и «драме» при попытке властей переселить украинских беженцев в Хорватии

Попытка переселить украинских беженцев из одного отеля в другой в Хорватии превратилась в «настоящую драму», украинцы подняли «бунт», пишут местные СМИ.

Украинцев разместили в отеле «Пицок» в городе Джурджевац. Позднее их решили переселить в гостиницу в городе Копривница, который расположен в 22 км от Джурджеваца, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jutarnji list.

Отель в Копривнице был выбран как победитель открытого тендера, причем «Пицок» вообще не подал заявку на участие в тендере. Украинцы не хотят переезжать, заявляя, что уже нашли в Джурджеваце работу, а их дети начали ходить в местные детский сад и школу.

В результате им разрешили «какое-то время» продолжать жить в Джурджеваце, но префект округа Копривница-Крижевцы Дарко Корен отметил, что со временем «Пицок» украинцам все же придется покинуть. Координатор по вопросам гражданской защиты МВД Дарко Майсторович заявил, что конечной целью властей является интеграция украинцев в местную общину через их размещение у частных лиц.