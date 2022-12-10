Граждане Польши обвинили лояльность властей к Украине в резком росте бедности

Читатели польской газеты Interia посчитали, что активная поддержка Украины и беженцев стали причиной роста бедности в стране по итогам года.

Поводом послужил доклад проекта «Благородный подарок», согласно которому финансовое положение жителей Польши значительно ухудшилось. В крайней бедности в 2021 году жили 1,6 млн человек, в том числе около 250 тыс. пожилых поляков, но в 2023 году проблема может обостриться.

Один из читателей под ником jarecki уверен, что жизнь поляков наладится, если прогнать украинцев. Еще один пользователь указал, что статья про бедность местного населения оказалась в самом конце, сначала людям расскажут про непобедимых украинцев.

«Помощь Украине – Польша в руине, но власти Польши не обеднеют, а наоборот, заработают. Поляки, проснитесь!», – призвал Polak, передает РИА «Новости».

Читатель под ником OliP считает, что на фоне призыва в армию поляки пойдут в окопы, а украинцы останутся в стране.