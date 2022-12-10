В РПЦ назвали гонения на УПЦ схожими с военным коммунизмом в РСФСР

Боец бригады «Пятнашка»: Мы не можем самоустраняться в деле воспитания патриотизма

«Патриотическое воспитание – очень важное направление. Мы так или иначе однажды передадим бразды правления государством молодому поколению. А каким оно будет? Это напрямую зависит от каждого из нас», – заявил газете ВЗГЛЯД участник спецоперации Алиас Авидзба. В пятницу в Москве он принял участие в церемонии вручения премии «Патриот–2022».

«Мы не можем самоустраняться в деле воспитания патриотизма, переложить все на какие-то ведомства. Каждый из нас – и общественники, и воины, которые сегодня участвуют в спецоперации, – должны внести свой вклад, показать пример. В частности, мы должны рассказать о подвигах, о ребятах-героях, которые отдали свои жизни – отдали их и ради нынешнего поколения и ради тех, кто еще только должен родиться», – сказал Алиас Авидзба, командир четвертой штурмовой роты сражающейся в ДНР интернациональной бригады «Пятнашка».

«Эта тема очень важна для моих боевых товарищей, для всех, кто меня окружает. Мое подразделение – моя семья. Боевое братство – очень сильная вещь», – добавил участник СВО.

По мнению Авидзбы, проекты, подобные премии «Патриот–2022», очень важны. «Когда человек занимается благотворительностью, добровольчеством, он безвозмездно жертвует своим временем, а порой жертвует и своей жизнью. Это становится для других примером того, как можно и нужно любить свою Родину, трудиться на ее благо, защищать в нужный момент. Нам есть на основе чего воспитывать: великая история, великая культура, великие достижения», – уверен собеседник.

Начиная с 2007 года в России 9 декабря отмечается День Героев Отечества. В пятницу в Манеже состоялся просветительский марафон «День героев Отечества». Он проходил в рамках Всероссийского патриотического форума и вручения национальной премии Росмолодежи «Патриот–2022». Цель премии – выявление лучших практик и признание заслуг граждан и организаций за их существенный вклад в гражданско-патриотическое воспитание.

На премию в этот раз было подано 1200 заявок из 75 субъектов РФ и восьми зарубежных стран. Имена 29 лауреатов в 14 номинациях были объявлены в пятницу на площадках сразу в двух городах – в Москве и Петербурге. Среди номинаций были такие: «Лучший проект в сфере образования», «Лучший семейный пример», «Без срока давности», «Лучший военно-патриотический проект», «Транслируем историю всему миру», «Лучший патриотический проект соотечественников».

Так, победителем в номинации «Лучший проект по популяризации и продвижению русского языка» признан организованный Бессмертным полком России творческий конкурс памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца». «Нам очень приятно, что жюри так высоко оценило наш конкурс, – призналась руководитель исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина. – Василий Семенович был не только всенародно любимым артистом, но также сопредседателем Центрального штаба Бессмертного полка России, настоящим патриотом».

«Наша целевая аудитория – это призывники и действующие военные. Мы проводим открытые уроки для будущих призывников в школах», – рассказал газете ВЗГЛЯД председатель «Союза призывников России» Анзор Балкаров, получивший премию в номинации «Герои среди нас». «Смысл в том, чтобы свести вместе на нашей площадке и будущих солдат, и родительскую общественность, и представителей власти, и пообщаться. Напрямую можно задать военкому своего региона вопрос, попроситься заранее в какую-то конкретную часть. Старшеклассники или студенты последних курсов едут вместе с нами в часть, там общаются с ребятами-земляками и от первоисточников получают информацию. Мы также содействуем социальной адаптации и трудоустройству тех, кто уже демобилизовался», – пояснил собеседник.

«Мы с ребятами вели паблик на армейскую тематику и затем постепенно начали проводить мероприятия в школах, нас стали приглашать на уроки мужества. Нас просили поделиться опытом службы, прокомментировать разные мифы об армии. В итоге мы реорганизовались и создали уже официальную организацию. Мы даже получили допуск в воинские части и на областные призывные пункты. У нас несколько направлений – психологическая, физическая подготовка. Спорт – в основном «военно-физические» виды, например, практическая стрельба, страйкбол, турниры по единоборствам», – рассказал Балкаров.

Порядка 30 тыс. организаций разного масштаба ведут в России работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. По ее словам, площадки форума «объединили 4 тыс. участников, это представители военно-патриотических клубов, центров патриотического воспитания, центров «Авангард», поисковых отрядов, волонтерских движений».

Патриотизм, преданность собственной стране, народу, призванию, а также настоящее мужество передаются только личным примером, заявил на церемонии первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Эти герои – это врачи, которые спасают жизни под обстрелами, проводя тяжелейшие операции в больницах, где взрывами могут быть выбиты стекла, за их спиной разрывы снарядов. Но они, рискуя собой, спасают жизни других. Эти герои – волонтеры <...>, которые с риском для жизни шли прямо вслед за военнослужащими, вытаскивали детей из подвалов Мариуполя, разносили гумпомощь в Волновахе», – приводит слова Кириенко ТАСС. «Этими героями являются учителя, которые преподавали, поддерживали школы, учеников даже в разгар боев. Этими героями, конечно, являются все наставники, родители», – добавил он.

Для нас всех крайне важно, что сегодня совершаются подвиги, сопоставимые с подвигами наших дедов и прадедов, на которых мы все учились и воспитывались, подчеркнул первый замглавы администрации президента. Из его рук награду в номинации «Герои среди нас» получил Богдан Павлов из Тамбова, врач общей практики «Городской клинической больницы имени Архиепископа Луки».

По словам начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова, в России растет уровень уважения к нашей стране у молодого поколения. «Согласно опросу ВЦИОМ, 93% школьников разделяют чувство патриотизма, плюс 33% за этот год. А за рубежом мы видим, что люди прекращают уважать свои царства. Это их дело, Бог им судья. Мы любим свою страну, мы патриоты своего Отечества», – сказал он на церемонии. «То, что выходят на сцену знаменитые артисты, авторы посвящают теме патриотизма новые стихи и песни, что у нас развивается добровольчество и волонтерство, что любовь к стране вновь стала модной среди детей, юношества и молодежи – это очень важно», – подчеркнул Новиков.