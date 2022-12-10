Премьер Молдавии объяснила, почему излишки газа остаются на Украине

Молдавия хранит сэкономленный газ в хранилищах на Украине, так как не может его хранить в Румынии из-за переполненных там хранилищ, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

По ее словам, страна может хранить закупленных и оплаченный газ там, где решит. Так как в самой стране нет хранилищ природного газа, то приходится часть топлива оставлять в Румынии, но там хранилища заполнены, поэтому газ хранят на территории Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Vocea Basarabie.

Она не назвала объемы хранящегося на Украине топлива, так как накануне было принято решение о засекречивании подобной информации.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Газпром подписал контракт с Кишиневом по его просьбе. Также российский лидер заявлял, что Минэнерго РФ займется вопросом хранения Молдавией части газа на территории Украины.