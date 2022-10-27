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Путин рассказал о подробностях заключения контракта Газпрома с Молдавией
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что «Газпром» подписал контракт с Кишиневом по его просьбе.
По словам российского лидера, контракт был заключен полностью на условиях Кишинева, хотя глава российской компании Алексей Миллер был не согласен, передает ТАСС.
Он добавил, что Миллер связывался с ним и изложил свою точку зрению в вопросах ценообразования.
«Сказал ему – ну что ты, цены хотя и справедливые с рыночной точки зрения, но неподъемные для Молдовы, если они платить не смогут, какой в этом смысл. Он со мной не очень согласился, но прислушался к моему мнению», – сказал Путин.
Накануне сообщалось, что власти Молдавии выделили кредит «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы страны, чтобы рассчитаться с Газпромом. Позже власти страны заявили, что рассчитались за текущие поставки.
В Кремле прокомментировали заявление Чехии об отказе покупать газ через Турцию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа состоит не только из Чехии, отказавшейся от покупки газа через Турцию, у других стран Европы может быть другая позиция.
«Господин Юзеф Сикела, наверное, знает, что на европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия, и у них могут быть разные позиции, в разные этапы, в разные моменты, разная адекватность в восприятии происходящего и так далее и тому подобное», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее глава Минпрома и торговли Чехии Юзеф Сикела заявил, что Чехия ожидает, что Европа не будет закупать российский газ по «газовому хабу» в Турции.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил о том, что принципиальное соглашение с Россией по созданию в республике газового хаба достигнуто.
Эксперт Юшков: России сложно отказать Турции в просьбе о скидках и отсрочке платежей за газ
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Турция решила по полной воспользоваться теми возможностями на рынке газа, которые перед ней открылись. По этой причине она активно добивается скидок на газ и отсрочек по платежам. России тяжело отказать ей в этом, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.
«Логика Анкары, вероятно, заключается в том, чтобы получить экономические бонусы за счет разрешения на строительство российского газового хаба в стране», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Несмотря на то, что Турции крайне выгодно создание хаба, они это преподносят как серьезную уступку Москве. А чтобы мы согласились на предложенные условия, на первый план выносится личность самого Эрдогана», – добавляет собеседник.
«Анкара указывает на то, что президент страны является удобным и предсказуемым для России политиком, с которым Владимиру Путину довольно комфортно договариваться. А в случае удачной сделки Эрдоган получит дополнительные очки для переизбрания летом будущего года», – рассуждает эксперт.
Юшков также уверен, что России сложно отказать Турции в данном случае. «Если, например, мы не согласимся на отсрочку по платежу, то Анкара может указать на то, что Москва уже дала такую возможность Венгрии. И это при том, что Венгрия – член ЕС», – пояснил он.
«Будет хорошо, если нам удастся договориться с Турцией о завершении уже имеющихся контрактов по старым правилам. А все экономические бонусы прописать уже в последующих соглашениях на дополнительные мощности. Но тогда Анкара должна будет нарастить закупки, однако делать она этого, судя по всему, пока не планирует», – заключил Юшков.
Напомним, Турция попросила отсрочку на часть платежей за российский газ. Как заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати, в этой связи Анкара ждет «хороших новостей» от Москвы.
Министр также рассказал, что Турция закупает у России «огромное количество» газа и поэтому рассчитывает получить скидку на топливо, передает Financial Times. Какую конкретно скидку запросила турецкая сторона, не уточняется. Кроме того, ранее Небати заявил, что Турция при необходимости способна закупать и транспортировать нефть из России без западного финансирования или страхования.
Вместе с тем во вторник Турция начала свою часть работы по созданию газового хаба. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез. По его словам, работа начата, согласованы связи между компаниями которые занимаются трубопроводами (Botas) и турецкой энергетической биржей (Epias). Министр подчеркнул, что у Анкары есть цель стать газовым центром и центром торговли, осталось закончить работы на турецкой стороне.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа сможет получать российский газ через хаб в Турции, о создании которого он договорился с главой российского государства Владимиром Путиным. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как реализация проекта повлияет на экономическую ситуацию в мире.
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Молдавию предостерегли от «украинских граблей»
Бывший президент Молдавии предупредил нынешние власти от ошибок вслед за Украиной
Власти Молдавии вслед за Украиной совершают ошибки в вопросах национальной политики, заявил экс-президент республики Игорь Додон.
По его словам, власти Молдавии совершают те же действия, что были на Украине несколько лет назад – касательно цензуры в СМИ, уголовных дел оппонентов, и протестов.
При этом он добавил, что они молдавские власти мало того, что повторяют сценарий, но и «недальновидно торопятся», передает РИА «Новости».
По мнению Додона, трагедия на Украине должна была послужить уроком для руководства республики. Экс-президент призвал представителей власти не вмешиваться в конфликт в соседней стране, а действовать с учетом национальных интересов Молдавии.
«Для нас и украинцы и россияне – братья. В Молдавии вторая по численности этническая группа – это украинцы, а треть населения – русскоязычные. Говорить, что кто-то агрессор, но забывать, как обстреливали Донбасс восемь лет и сжигали людей в Доме профсоюзов в Одессе, смотреть на это однобоко категорически нельзя», – заключил он.
Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции.
Правительство страны утвердило план действий по предотвращению кризиса в энергетике в случае сокращения или приостановки поставок газа из России. Он предусматривает три возможных сценария: ограничение поставок газа на 35%, на 50%, а также полное отключение.
Вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а Кишинев ищет альтернативные источники энергии. На фоне энергокризиса в республике вырос спрос на дрова.
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Турция попросила отсрочку на часть платежей за российский газ
Глава Минфина Турции Небати сообщил о просьбе к Газпрому об отсрочке части платежей за газ
Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что Анкара ждет «хороших новостей» по вопросам отсрочки части платежей за газ из России и возможности скидок на российский газ.
Как отметил Небати в интервью газете Financial Times, Турция активно требует скидку на большой объем российского газа и попросит Газпром об отсрочке платежа, передает РИА «Новости».
Ранее Небати заявил, что Турция при необходимости способна закупать и транспортировать нефть из России без западного финансирования или страхования.
Москва пообещала ответ на антироссийские заявления официальных лиц Молдавии
Представитель МИД Захарова: Москва отреагирует на антироссийские заявления официальных лиц Молдавии
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Москва фиксирует и не оставит без реакции заявления официальных лиц Молдавии, которые граничат с русофобией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, акции протеста и их подавление в Молдавии накаляют антироссийкую риторику со стороны властей. Эти заявления граничат с «откровенной русофобией». Представитель МИД отметила, что «депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» озвучивают в парламенте призывы признать Россию, как они говорят, «террористическим режимом», сообщает РИА «Новости».
Захарова подчеркнула, что подобные заявления фиксируются и не будут оставлены без реакции.
Она отметила, что Москва с тревогой наблюдает за развитием событий в Молдавии, где проходят протесты из-за недовольства политикой властей. Россию также настораживает то, что в Молдавии раскручивается тезис о «российской угрозе», добавила Захарова.
Захарова напомнила, что у России с Молдавией и ее гражданами «все было нормально», множество из них приезжали работать в Россию, пока «купленные Западом политические деятели» не начали вести народ к пропасти под знаменами «неких западных ценностей».
Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции.
Правительство страны утвердило план действий по предотвращению кризиса в энергетике в случае сокращения или приостановки поставок газа из России. Он предусматривает три возможных сценария: ограничение поставок газа на 35%, на 50%, а также полное отключение.
Вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а Кишинев ищет альтернативные источники энергии. На фоне энергокризиса в республике вырос спрос на дрова.
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США захотели обеспечить Украину альтернативными источниками энергии
Кирби заявил о попытках США найти для Украины альтернативные источники энергии на зиму
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США и их союзники пытаются понять, что можно сделать для Украины в вопросе обеспечения альтернативными источниками энергии, учитывая приближение зимы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кроме того, как заявил Кирби, США работают над передачей Киеву систем ПРО и ПВО, способных защитить украинскую энергетическую инфраструктуру от российских ракет и БПЛА. Кирби считает, что вооруженные силы Украины не могут «остановить все беспилотники и все ракеты», но демонстрируют «достаточно хорошую работу, нейтрализуя некоторые» из угроз, передает ТАСС.
По его мнению, удары по инфраструктуре Украины подготавливались Москвой «в течение какого-то времени» и не были прямым ответом на атаку на Крымский мост. Таким образом Россия в том числе пытается помешать украинским военным осуществлять обеспечение, «проводить операции, осуществлять коммуникацию и маневры», считают в Вашингтоне.
Напомним, по словам украинских властей, на Украине в результате российских ударов ситуация с энергетикой стала критической. Президент страны Владимир Зеленский предупредил, что предстоящая зима будет самой сложной в украинской истории.
Глава Минфина Германии призвал страны ЕС отказаться от газа из России
Глава Минфина Германии призвал все страны Евросоюза отказаться от российского газа
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Все страны Евросоюза должны быть готовы отказаться от импорта российского газа, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью японскому изданию Nikkei.
Министр финансов Германии выразил мнение, что все страны в Европе должны быть готовы обойтись без российского газа. В целом Линднер, как отмечает издание, настороженно отреагировал на идею введения газового эмбарго, отметив, что идеальным вариантом был бы добровольный отказ от российского газа со стороны европейских стран, передает ТАСС.
Он также заявил, что Германии необходимо постепенно отказаться от газа из РФ и в конечном итоге прекратить весь импорт, чтобы окончательно устранить зависимость от поставок российских энергоносителей. Линднер выразил мнение, что необходимо как можно быстрее стать полностью независимыми от России и устранить весь импорт. Он назвал такую позицию четким сигналом России в бесполезности попыток оказания давления.
В минувшую субботу президент Торгово-промышленной палаты Германии (ТТП) Петер Адриан предупредил о возможности остановки части экономики ФРГ к концу 2022 года из-за энергетического кризиса. Ранее президент России Владимир Путин предложил Германии определить, что для Берлина важнее: интересы народа или НАТО.
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В Молдавии запретили майнинг из-за энергокризиса
В Молдавии на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) приняли решение запретить майнинг криптовалюты, решение принято фоне энергетического кризиса.
Также запрещен ввоз специализированного оборудования, классифицированного по тарифной позиции HS 8471 50 000, вне независимости от местонахождения импортирующей компании, сообщает РИА «Новости».
Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. Правительство страны утвердило план действий по предотвращению кризиса в энергетике в случае сокращения или приостановки поставок газа из России. Он предусматривает три возможных сценария: ограничение поставок газа на 35%, на 50%, а также полное отключение. Вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а Кишинев ищет альтернативные источники энергии. На фоне энергокризиса в республике вырос спрос на дрова.
В Польше предупредили о переходе поляков на опасное топливо
Жители Польши начали покупать опасный бурый уголь для отопления
В Польше для обогрева домов начали массово скупать опасный для здоровья бурый уголь, сообщает обозреватель польского портала Money.pl Катажина Бартман.
Так, с начала продаж бурого угля в шахтах за десять дней законтрактовано 7,5 тонны топлива. При этом польское правительство отмечает, что раньше его покупали самые бедные, а сейчас скупают все, кто может, передает РИА «Новости» со ссылкой на Money.pl.
По словам публициста, в новейших печах использовать этот уголь нельзя, так как высока вероятность аварий. Таким образом, власти пытаются перебросить все проблемы на граждан, боясь их гнева в случае холодной зимы, считает она.
По мнению эксперта по энергетической безопасности Фонда Пулаского Пшемыслава Залеского, что правительство Польши открыло все возможные пути по приобретению топлива, чтобы избежать кризиса в обществе. Он добавил, что в контексте доставки каменного угля с побережий проще позволить гражданам использовать для отопления более доступный уголь – бурый.
Другой эксперт – сотрудник пресс-службы организации PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna Сандра Апанасенек, заявила, что качество польского угля не соответствует экологическим нормам – он содержит полтора процента серы, что превышает границу нормы в 1,3%. Резюмируя, она добавила, что помимо негативного влияния на систему отопления, это также вредит здоровью людей.
Молдавия собралась начать экстренную закупку дорогой электроэнергии в Румынии
Вице-премьер Молдавии Спыну предупредил о росте стоимости импортированной из Румынии электроэнергии
Стоимость электроэнергии по договору с Румынией будет выше, чем нынешняя, сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.
Госпредприятие «Молдэлектрика» воспользовалось экстренным договором с Румынией, по которому цена за 1 МВтч составляет от 190 до 348 евро. Руководство Молдавии просит бизнес и жителей страны всеми возможными способами экономить электричество, передает РИА «Новости».
Напомним, на прошлой неделе Приднестровье объявило о сокращении поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС (с 70% экспорта до 27%). Спыну сообщил, что Молдавия будет покупать дополнительную электроэнергию у Румынии по 90 евро. 23 октября Спыну предупредил, что с понедельника в Молдавии возникнет дефицит электроэнергии.
Назван срок подключения Мелитополя к российскому газу
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Большая часть Мелитопольского района Запорожской области будет подключена к единой газотранспортной системе России к концу этого месяца, рассказал газете ВЗГЛЯД глава Мелитопольского района Андрей Сигута. Первым запорожским городом, жителям которого начали подавать газ из России, стал Бердянск.
«Газификация проходит практически в плановом режиме, между собой соединены уже две трети участков. У нас работает три организации, которые идут по своему графику. Как мы и планировали, вся Запорожская область и Мелитопольский район в частности, будут полностью газифицированы в конце октября», – сообщил глава Мелитопольского района Андрей Сигута.
По словам Сигуты, некоторые районы могут быть подключены к газу чуть позже – в начале ноября. «Но к началу отопительного сезона все наши граждане будут с газом. Сейчас также разрабатывается методика «социального угля», который продается по приемлемой цене. Поставщики определены. Все жители, которым положены соответствующие льготы, будут ими обеспечены, о чем мы объявим дополнительно», – заверил собеседник.
Одновременно проводится подключение новых потребителей – газ приходит и в те районы, где его раньше вообще не было. «В частности, активная работа ведется по Приазовскому району. В дальнейшем газификация будет только расширяться», – пообещал Сигута, добавив, что доступ к газу остается одним из самых интересующих местное население вопросов.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА «Новости», что Запорожская область подключена к единой газотранспортной системе РФ. Первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск. «Газ подается на котельные и предприятия города. Централизованное газоснабжение уже восстановлено в 35 многоквартирных и 165 частных жилых домах. В тепле уже находится три тысячи жителей города. Работы по восстановлению газоснабжения только начались», – рассказал Рогов.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Бердянске к газу подключены также хлебокомбинат, Бердянский ЖБК и дом престарелых. «К вечеру понедельника были подключены порядка 500 абонентов частного сектора и сейчас продолжаются пуски многоквартирного сектора», – пишет Балицкий в своем Telegram-канале. «Следующий на подключение – Мелитополь и Мелитопольский район», – отметил глава области.
По его словам, во время подключения местные специалисты сталкиваются с проблемой подземных и наружных прорывов газопровода, но восстановительные работы проводятся на месте. «Благодарен Министерству энергетики РФ за возможность постоянного и автономного от Украины пути поставки газа в Запорожскую область с территории Донецкой народной республики. Наши жители будут с газом, со светом, в тепле встречать зиму, чего не скажешь о подконтрольных Киеву территориях», – отметил Балицкий.
По данным Минстроя области, регион готов к отопительному сезону на 80%. В частности, готовность Мелитополя составляет 94%, Мелитопольского района – 72%, Бердянска – 92%, Васильевки – 74%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в июле начала экстренное строительство газопровода в освобожденные районы Запорожской области из ДНР. Решение запитать Мелитополь, Бердянск и другие города и села российским топливом было принято после того, как Киев прекратил подачу газа в эту часть области.
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В Венгрии выступили против «потолка» цен на газ из России
Венгрия выступила против введения «потолка» цен на газ России из-за рисков снижения поставок
Венгрия не поддерживает возможность установления предельной цены на российский газ, считая такой шаг способным спровоцировать сокращение поставок в Европу и рост цен, заявил министр иностранных дел европейской страны Петер Сийярто.
По его словам, страна не поддерживает введение предельной цены на газ, так как считает, что такой шаг несет риски снижения объемов поставляемого газа на европейский рынок, передает РИА «Новости» его слова.
Как добавил венгерский министр, снижение объемов поставляемого газа приведет к росту цен.
«Вот почему мы ясно дали понять, что если в Европе будет введена такая мера, долгосрочные контракты должны быть исключены», – подчеркнул Сийярто.
Также он отметил, что пока не было выдвинуто никаких конкретных предложений. «Еврокомиссия должна выдвинуть предложение в ближайшее время, но я не знаю, когда эта работа будет проделана», – проинформировал Сийярто.
Ранее сообщалось, что Венгрия не поддерживает предложения Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом, поскольку считает их вредными.
На заседании глав энергетических ведомств стран Евросоюза в Люксембурге Сийярто представил возражения Венгрии по нескольким пунктам, в частности, по совместным закупкам топлива, по поводу потолка цен на газ, а также по раскрытию информации о долгосрочных контрактах по совместному использованию хранилищ газа, передает ТАСС.
По его словам, для Венгрии цены на энергоносители и безопасность энергоснабжения и являются приоритетами, и страна не примет ни одного предложения, которое поставит под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии даже в самой малой степени.
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Жителей Молдавии попросили не выходить на улицу в темное время суток
Жителей Молдавии попросили не выходить на улицу в темное время суток из-за экономии электричества
Жителей Молдавии попросили не выходить на улицу с наступлением темноты из-за решения городских властей отключить уличное освещение в связи с энергокризисом.
Также полиция попросила граждан избегать «безлюдных и небезопасных мест, людей с подозрительным поведением или в состоянии алкогольного опьянения», «передвигаться группами», «быть внимательными при входе в подъезды», а также не пользоваться лифтами и не носить с собой крупных сумм денег.
Детей просят не оставлять без присмотра, носить вещи со светоотражающими элементами и фонарики, передает ТАСС.
Напомним, на прошлой неделе Приднестровье объявило о сокращении поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС (с 70% экспорта до 27%). Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что Молдавия будет покупать дополнительную электроэнергию у Румынии по 90 евро.
Японская Saibu Gas заключила контракт с новым оператором «Сахалина-2»
Kyodo: Японская Saibu Gas заключила контракт с новым оператором «Сахалина-2»
Японская энергетическая компания Saibu Gas заключила контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором проекта «Сахалин-2».
Об этом сообщили источники японского информационного агентства Kyodo.
Ранее контракты с новым оператором подписали японские Kyushu Electric Power, Tokyo Gas, Tohoku Electric Power, JERA – совместное предприятие Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power, напоминает ТАСС.
Новый оператор проекта – ООО «Сахалинская энергия» – был зарегистрирован в Южно-Сахалинске 5 августа.
Между тем в начале октября президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому проект «Сахалин-1» получит нового оператора, к которому переходят права и обязанности Exxon Neftegaz Limited.
Песков рассказал о деталях проекта газового хаба в Турции
Конкретные параметры проекта газового хаба в Турции будут становиться понятными по мере прояснения перспектив сбыта голубого топлива, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Детали проекта прорабатываются, отметил представитель Кремля. По мере того, как «очень важная часть», связанная со сбытом газа, будет проясняться, уже будут становиться понятными очертания этого хаба, передает ТАСС слова Пескова.
Он напомнил при этом, что заинтересованность России и Турции в создании газового хаба на турецкой территории была акцентирована на недавней встрече в Астане президентов двух стран – Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турция в настоящий момент является одним из крупнейших получателей российского газа, отметил Песков. По его словам, с Турцией Россию связывает сейчас фактически одна из крупнейших газопроводных систем «Турецкий поток», которая имеет серьезный потенциал к расширению при необходимости.
Также представитель Кремля сказал, что вопросы поставок газа находятся на повестке дня контактов на высшем и рабочем уровне между Россией и Турцией.
Он добавил, что «Турция занимает позицию, отличную от стран коллективного Запада, Турция сохраняет возможность для использования своих посреднических услуг, Турция следует своим национальным интересам в плане продолжения торгово-экономических отношений с нашей страной». «Она не присоединилась к санкционным упражнениям коллективного Запада и в этом плане она выгодно отличается как для самого турецкого народа, так и с точки зрения наших двусторонних отношений», – подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил о том, что принципиальное соглашение с Россией по созданию в республике газового хаба достигнуто. По его словам, турецкая сторона начала выполнять свою часть работы.