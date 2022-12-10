Месси назвал недоумком футболиста сборной Нидерландов

Капитан команды Аргентины Месси обозвал недоумком нападающего сборной Нидерландов

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси оскорбил нападающего сборной Нидерландов Ваута Вегхорста после матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, обозвал его недоумком, сообщает TyC Sports.

Сборная Аргентины выиграла у команды Нидерландов по пенальти со счетом 4:3 и вышла в полуфинал ЧМ по футболу, где сыграет с хорватской сборной. Месси забил гол и отдал голевой пас, а также реализовал пенальти. На счету Вегхорста дубль и реализованный пенальти, во время матча футболисты постоянно конфликтовали, передает РИА «Новости».

В послематчевом интервью у них также произошла стычка.

«На что ты смотришь, недоумок! Иди отсюда», – сказал Месси Вегхорсту. Кроме того, во время игры аргентинец поспорил с главным тренером сборной Нидерландов Луи ван Галом.

Полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии пройдет 13 декабря.