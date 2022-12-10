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Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении оружия ВСУ
Постпред РФ при ООН Небензя предупредил о последствиях участия Соединенных Штатов в наведении украинского оружия
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Участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Дипломат подчеркнул, что Москва точно знает, что специалисты из США участвуют в использовании установок HIMARS на Украине, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников, передает РИА «Новости».
Постпред России информировал Совбез ООН, что военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок.
Он сослался на сообщения, что российские аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием данных американских спутников. Дипломат подчеркнул, что модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS».
Небензя заверил, что Россия внимательно фиксирует все преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия.
Ранее Минобороны подтвердило сообщения о налете беспилотников ВСУ советского производства на российские аэродромы Дягилево и Энгельс, в результате которого трое российских военнослужащих погибли и несколько человек получили легкие ранения.
Военкоры сообщили об отводе войск ВСУ из Соледара в Славянск
ВСУ запланировали отвод войск из Соледара из-за катастрофических потерь
Остатки двух батальонов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ отводят из Соледара в Славянск для перегруппировки, украинские неонацисты несут катастрофические потери, сообщает проект WarGonzo.
По данным оперативных источников, командование ВСУ решило отвести подразделений в Славянск для перегруппировки, туда направлены киевское подразделение «Айдар» в составе 53-й механизированной бригады ВСУ и 112-я бригада территориальной обороны Киева, передает проект WarGonzo в своем Telegram-канале.
Предполагается, что отход связан с большими потерями ВСУ по линии Северск – Соледар – Бахмут. Между тем, по данным военкоров, в Соледаре остаются части 53-й отдельной механизированной бригады, 71-й егерской бригады и остатки 65 бригады ТрО ВСУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта.
Россию одновременно с Грайнер покинула осужденная американка Криванек
Из России в США отправили американскую гражданку Сару Криванек, она отбыла свой срок в Рязанской области, это не связано с освобождением другой американки Бриттни Грайнер, заявила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.
У Криванек заранее были куплены билеты, она должна была отбыть из России 8 декабря, сообщила Епихина в беседе с РИА «Новости».
Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер и освобождение Криванек проходили в один день, пишет Reuters.
Агентство указало, что Криванек летела домой через Дубай.
Епихина пояснила, что Криванек этапировали в Рязанскую область в мае, она отбыла назначенный ей срок заключения. Ее поместили в центр временного содержания иностранцев, там она ждала депортации.
Особое внимание освобождение Криванек получило после публикаций СМИ, утверждавших, что Криванек отправлена в США вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер, обменянной на Виктора Бута. Однако Криванек уже отбыла срок и в любом случае подлежала депортации из России, в отличие от Грайнер, которая только начала отбывать срок.
В феврале 2022 года Криванек задержали в Шереметьево, ее подозревали в нападении на российского гражданина. По данным СМИ, уйти от правосудия ей якобы пытались помочь дипломаты американского посольства.
Само преступление было совершено в ноябре 2021 года в Одинцово, по данным прессы, женщина в ходе распития алкоголя вместе с сожителем несколько раз ударила его ножом по лицу.
Напомним, в четверг прошел обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Байден запретил Буту возвращаться в США
Байден своим указом запретил Буту возвращаться в США
Глава Белого дома Джозеф Байден своим указом о помиловании российского гражданина Виктора Бута запретил ему возвращаться в США и получать доход с художественных и других произведений о его жизни там.
Документ предписывает запрет на возвращение Бута в Соединенные Штаты, запрет на получение финансовой прибыли прямо или косвенно с любого вида и объема книги, фильма или другого произведения, продукции СМИ об обстоятельствах смягчения наказания, передает РИА «Новости».
Отмечается, что помилование было подписано еще 2 декабря.
Напомним, Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.
Путин: Запад превратил Украину в колонию и использует украинцев как пушечное мясо
Западные страны превратили Украину в колонию и используют украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ.
«На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее (Украины) ресурсы, поощрял геноцид и террор в Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее Путин заявил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
ВС России уничтожили американскую РЛС в ДНР
Российские войска у населенного пункта Дружба в Донецкой народной республике уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщило Минобороны России.
У поселка Дружба уничтожена украинская РЛС американского производства AN/TPQ-50, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
У поселка Шевченковское в Запорожской области в ходе контрбатарейной борьбы были раскрыты временные огневые позиции ВСУ и нанесено поражение шести американским пусковым установкам РСЗО MLRS и MARS II производства ФРГ.
У населенных пунктов Первомайск и Алчевск в ЛНР средства ПВО сбили за сутки три реактивных снаряда РСЗО HIMARS.
Также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, поражена живая сила и военная техника в 183 районах.
Минобороны в пятницу сообщило, что ВС России успешно отбили атаку трех усиленных взводов на Южно-Донецком направлении.
Политолог: Россия не позволила США продавить свои условия по обмену Виктора Бута
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Американцы, очевидно, хотели бы добиться большего успеха при обмене заключенными. Но в итоге им приходится довольствоваться баскетболисткой-наркоманкой, а не морпехом-разведчиком. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Андрей Кортунов, комментируя возвращение Виктора Бута домой в обмен на освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
«При обмене крайне сложно найти выверенный и всем понятный баланс. Всегда встает вопрос о том, кто выигрывает больше. Конечно, американцы хотели большего, но российская сторона была непреклонна. И в итоге Вашингтон получил то, что смог», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Вернуть домой баскетболистку – лучше, чем ничего», – отмечает эксперт. «Вместе с тем, мы видим активную дискуссию относительно того, насколько сопоставимы фигуры Грайнер и Бута», – заметил он.
«Одни указывают, что спортсменка-наркоманка – не очень ценный персонаж, особенно в части секретной информации. Другие же говорят, что Бут, безусловно, является легендарной фигурой, но за время нахождения в американской тюрьме перестал быть носителем актуальной секретной информации», – рассуждает собеседник.
«Стоит отметить, что и для американского общества, и для политиков любые действия, которые веду к возвращению американских граждан домой, рассматриваются как значительный успех. И поэтому президент США готов вести переговоры с самыми неприятными для него последствиями», – акцентирует политолог.
«Так что я не думаю, что обмен Бута на Грайнер будет со временем восприниматься американцами как провал Байдена. Но и великим успехов в его биографии это не будет», – предполагает эксперт.
«Примечательно, что посредниками в переговорах выступали арабы, а не европейцы. Вероятно, в Европе осталось не так много стран, которые могли бы выполнить эту роль. Это связано с тем, что европейский нейтралитет активно уходит в прошлое», – заключил Кортунов.
В пятницу издание The New York Times резко раскритиковало условия обмена заключенными между США и Россией. В частности, сам обмен газета называет «капитуляцией» перед российским президентом. Авторы издания также акцентирую внимание на том, что Байден согласился на обмен несмотря на отказ России вернуть американца Пола Уилана, который осужден по обвинению в шпионаже.
Обозреватели издания уверены, что уступка американского президента в данном обмене якобы может подтолкнуть Москву «к захвату новых заложников, и показывает, что стратегия причинения боли, а затем получения уступок, продолжает приносить плоды».
В четверг россиянин Виктор Бут, отсидевший в иностранных тюрьмах 14 лет по обвинению в торговле оружием, был возвращен домой. Как сообщил российский МИД, его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в нашей стране за контрабанду наркотиков.
Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), куда Грайнер прибыла на частном самолете из Москвы. Аналогичным образом и Вашингтона был доставлен Бут.
Как сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов, Бут содержался в спецтюрьме «Марион», которая находится в Иллинойсе и является преемником тюрьмы «Алькатрас».
По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, на протяжении всего тюремного срока на Бута оказывалось мощнейшее физическое и психологическое давление. В Telegram-канале дипмиссии дипломат подчеркнул, что россиянин все перенес с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа.
В свою очередь супруга Виктора Бута сообщила, что ее муж сильно истощен, а после тяжелой дороги чувствует себя ужасно и не спал три дня.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать «новогодним подарком», радость переполняет всех, кто следил за его судьбой, пишет ТАСС.
В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием.
Напомним, в 2012 году россиянин Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.
В августе 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.
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Антонов рассказал о физическом и психологическом давлении на Бута в США
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Бут подвергался в США мощнейшему физическому и психическому давлению
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Вернувшийся в Россию после освобождения из американской тюрьмы Виктор Бут подвергался в США мощнейшему физическому и психологическому давлению, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов в видеообращении, которое опубликовало российское диппредставительство в Соединенных Штатах в своем Telegram-канале, поздравил Бута с возвращением домой и воссоединением с семьей, отметив, что россиянин провел в американских застенках долгих 12 лет, передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что простым людям сложно представить условия, в которых содержат граждан РФ в тюрьмах США. Антонов отметил, что в российской дипмиссии в Вашингтоне знают о мощнейшем физическом и психологическом давлении, которому подвергался Бут в США. Дипломат подчеркнул, что Бут все перенес с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа.
Антонов также отметил, что тяжелые условия, в которых Бут находился в Америке, не сломили, не ослабили любовь россиянина к отечеству. В качестве примера дипломат привел поддержку Бутом специальной военной операцией России.
В пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».
В Белом доме назвали причину введения санкций против ВКС России
США ввели санкции против ВКС России из-за «закупки иранских беспилотников»
Власти США вводят санкции против ВКС России и 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны России, утверждая, что причиной стала «закупка иранских беспилотников», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Отмечается, что санкции вводятся в отношении трех российских организаций, которые были в первых рядах в плане приобретения и использования иранских беспилотников.
В числе попавших в санкционных список оказались ВКС РФ и 24-й государственный центр беспилотной авиации Минобороны России, перечислил Кирби, передает ТАСС.
Название третьей организации в Белом доме не уточнили.
Кирби также отметил, что США будут обсуждать со своими союзниками «партнерство в сфере обороны» России и Ирана.
Лукашенко пообещал раскрыть планы Запада начать войну в Донбассе в 2021 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будут обнародованы факты, как Запад хотел начать войну с Донбассом в 2021-2022 годах.
По словам Лукашенко, страны Запада после мятежа в Белоруссии в 2020 году хотели выйти на границу со Смоленской областью. После захвата власти в Минске, НАТО якобы планировало начать войну с Россией в Донбассе.
«Причиной должно было послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война в 2021-2022 годах. Россия сработала на упреждение», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко, сказанные в пятницу в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».
Также Лукашенко указал, что в момент заключения Минских соглашений намерения Ангелы Меркель и Петра Порошенко урегулировать конфликт были серьезными.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что война в Донбассе была начата не Россией, а украинскими властями после госпереворота на Украине.
Песков: Обмен Бута на Грайнер не был шагом к примирению с США
В Кремле заявили, что ситуация с обменом Бута на Грайнер не была связана с попыткой наладить диалог России с США
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Достигнутая договоренность между Россией и США по обмену бизнесмена Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер не являлась шагом к выходу из кризиса в отношениях стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля призвал не делать «гипотетических выводов» о том, что это может ознаменовать выход из кризиса в отношениях России и Штатов – двусторонние отношения остались в том же печальном состоянии, передают «Известия».
По информации представителя Кремля, обменом Бута и Грайнер занимались спецслужбы. Песков отметил, что главным итогом стало возвращение в Россию Бута, который незаконно 14 лет находился в плену.
Песков добавил, что в Кремле Буту желают скорейшей реабилитации. Врачи в данный момент оказывают ему необходимую помощь и проводят обследование.
Напомним, в пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».
Супруга освобожденного Алла Бут рассказала, что после дороги Виктор чувствует себя ужасно и сильно истощен, так как не спал три дня.
Адвокат сравнил американскую тюрьму Бута с «Алькатрасом»
Адвокат Тарасов сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом»
Российский бизнесмен Виктор Бут большую часть срока провел в одиночной камере американской тюрьмы «Марион», ставшей преемником «Алькатраса», рассказал адвокат россиянина Алексей Тарасов.
Адвокат россиянина рассказал, что Бут содержался в спецтюрьме «Марион», которая находится в Иллинойсе. По словам Тарасова, «Марион» является преемником тюрьмы «Алькатрас», которую закрыли в 1960-е годы, передает ТАСС.
Адвокат россиянина рассказал, что Бут содержался в спецблоке, где ограничено общение с внешним миром, где пристально следят за тем, как заключенные общаются, потому что там сидят люди, которые проходят по политическим статьям. В камере Бут был один, либо с сокамерником, сообщил Тарасов, отметив, что это очень жесткий режим заключения.
В пятницу ночью спецборт с Бутом приземлился в Москве. В четверг в российском МИДе рассказали об обмене Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
Алькатрас – американская тюрьма в Калифорнии, в которой содержался Аль-Капоне. В 1963 году тюрьма была закрыта из-за устаревшей инфраструктуры.
ВСУ обстреляли Дом правительства в Донецке
Украинские военные при обстрелах Донецка попали по Дому правительства, заявил мэр города Алексей Кулемзин в пятницу.
«Сообщается также о прилетах в районе Дома правительства», – цитирует Кулемзина РИА «Новости».
Между тем в администрации Ворошиловского района города сообщили ТАСС, что при попадании украинского снаряда пострадало здание гостиницы «Дружба» в центре Донецка. Информации о жертвах не поступало.
Ранее Министерство угля и энергетики ДНР сообщало, что в результате обстрела ВСУ в Донецке без электроснабжения остались пять шахт. Под землей находятся 186 человек.
Британская журналистка пожаловалась на чувство стыда из-за украинцев
Журналистка Мюррей: Радость от помощи беженцам у британцев сменилась чувством стыда
Ощущение радости от помощи беженцам с Украины у британцев со временем преобразовалось в чувство стыда за желание вернуться к привычной жизни, написала в The Daily Mail журналистка Дженни Мюррей.
Как отметила автор статьи, спустя девять месяцев начинают проявляться недостатки программы «Дома для Украины», запущенной правительством страны в марте. При этом Мюррей посочувствовала тем, кто принял беженцев, однако, столкнувшись с кризисом стоимости жизни, понял теперь, что «не может позволить себе содержать нуждающихся в профессиональном уходе людей», передает РИА «Новости».
Мюррей рассказала, что в ее районной группе участников программы «Дома для Украины» нередко можно найти сообщения о разрыве соглашения из-за конфликтов, чаще всего сообщения касаются беспокойства по поводу денег.
«Самые частые посты – выражение беспокойства по поводу проживания», – заметила Мюррей, отметив, что украинцам сегодня невероятно трудно найти частное жилье, которое было бы им по карману.
Как указала автор заметки, приютившие у себя беженцев люди ощущают беспокойство по поводу того, сего от них ждут: должны ли они быть финансовыми гарантами при съеме частного жилья своими гостями, могут ли украинцы рассчитывать на крышу над головой от местных властей. «Радость от помощи отчаявшимся превратилась в чувство стыда за желание вернуться к привычной жизни», – резюмировала она.
Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм поработила ее, заставляя больше помогать по дому. Вскоре прошло расследование, которое не нашло подтверждений этим заявлениям. После этого британка попросила искать украинку новое жилье.
Times: США отказались от призывов к ВСУ не наносить удары по России
Times: Соединенные Штаты отказались от призывов к Вооруженным силам Украины не наносить удары по территории России
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Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы, сообщила британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне.
Автор публикации утверждает, что ранее политика США якобы строилась на том, что американские вооружения будут передавать Киеву при условии, что Украина не будет их использовать для ударов по российской территории, а выбор поставляемой техники будет ограничен, чтобы не спровоцировать открытый конфликт между РФ и НАТО. По версии автора статьи, ранее в Пентагоне сильнее опасались возможности применения Россией тактического ядерного оружия или ударов по территории одной из стран НАТО. Как считает источник издания в Пентагоне, изменение позиции Вашингтона объясняется тем, что страх эскалации стал меньше по сравнению с началом специальной военной операции РФ на Украине, передает ТАСС.
Издание отмечает, что в последнее время украинские войска с молчаливого одобрения Пентагона более решительно и агрессивно пытаются наносить удары по российской территории с использованием беспилотников, включая модифицированные для этих целей разведывательные Ту-141. Изменение позиции Вашингтона также может означать, что Киеву могут передать вооружения большей дальности, которые он давно пытается получить от США, в том числе баллистические ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 310 км и дроны MQ-1C Gray Eagle, которые могут оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire.
По этому поводу экс-замглавы Пентагона Эрик Эдельман заявил изданию, что администрация Джо Байдена слишком сильно сдерживает себя из-за угрозы «якобы возможной» спирали эскалации, которая, по его мнению, по большей части является иллюзией. Он также выразил мнение, что для всех заинтересованных сторон было бы лучше добиться того, чтобы Украина смогла победить как можно быстрее, следовательно, есть смысл передать Киеву ракеты ATACMS, беспилотники Gray Eagle и в придачу партию основных боевых танков.
В понедельник американские СМИ сообщали, что США якобы изменили поставленные на Украину РСЗО HIMARS, чтобы Киев не смог использовать их для атак по России.
В Николаевском подполье рассказали о нехватке продовольствия
Николаевский подпольщик: Чистой воды в городе нет, хлеб дают раз в три дня
Без того сложная ситуация с продовольствием города Николаева на Украине становится хуже с каждым днем, сообщил активист местного подполья.
По его словам, с каждым месяцем, неделей и днем в городе обстановка ухудшается: чистой воды как не было, так и нет, закрываются пункты приема питьевой воды. Кроме того, раз в три дня выдают хлеб и раз в неделю – консервы. Причем хлеб привозят с завода «Киевхлеб», который по дороге в Николаев становится настолько черствым, что его невозможно есть, передает РИА «Новости».
В подполье также рассказали, что местные власти сократили социальные расходы, даже пособия по безработице. Стоящих на учете в службе занятости снимают через 90 дней и перестают платить пособие. «Люди не живут, а просто выживают», – подчеркнули местные жители.
Активисты из Херсона и Одессы звонят и предлагают свою помощь.
Подпольщик также показал видеоряд неба над Николаевым, снятый жителями города. Небо окрашено в цвета российского флага, а снимающая видео женщина произносит: «Бело-сине-красный».
Ранее активисты николаевского подполья рассказали, что полиция города отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек, поскольку есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, воюющих за режим Владимира Зеленского.