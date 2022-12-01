Байден и Макрон пообещали помогать Украине «сколько потребуется»

Президенты США и Франции Байден и Макрон пообещали помогать Украине столько, сколько потребуется

Вашингтон и Париж будут оказывать Киеву помощь столько, сколько потребуется, говорится в совместном заявлении президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона по итогам встречи в Белом доме.

В документе, который распространила пресс-служба Белого дома, говорится, что Байден и Макрон подтверждают неизменную поддержку США и Францией защиты Украиной своих суверенитета и территориальной целостности, в том числе посредством предоставления Украине политической, гуманитарной, экономической помощи, а также помощи в сфере безопасности столько, сколько потребуется. Как уточнили в Белом доме, речь идет об активизации поставок Киеву систем ПВО и оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы Украины, передает ТАСС.

Помимо этого, США и Франция намерены продолжать оказывать Украине прямую бюджетную поддержку, а также призывать международные финансовые институты увеличивать финансовую поддержку Киева со своей стороны. В заявлении подчеркивается, что Вашингтон и Париж будут координировать с партнерами помощь Киеву, в том числе на международной конференции в Париже 13 декабря.

Кроме того, США и Франция заявили о приверженности устранению более широких «последствий российской специальной военной операции на Украине», в том числе работе с международным сообществом в целях повышения устойчивости к перебоям с продовольствием и энергоснабжением.

В документе также утверждается, что США и Франция подтвердили свою непоколебимую решимость «привлекать Россию к ответственности» за действия ее ВС и доверенных лиц, в числе которых «наемнические структуры», такие как ЧВК «Вагнер», на Украине. Вашингтон и Париж намерены делать это посредством поддержки «международным механизмов обеспечения ответственности», включая Международный уголовный суд, генпрокурора Украины, комиссию по расследованию Совета ООН по правам человека, Московский механизм ОБСЕ, санкции и другие средства.

Напомним, во вторник украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пожаловался на нежелание некоторых стран делиться оружием с Украиной.