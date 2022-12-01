«Единая Россия» поблагодарила участвующих в гуманитарной миссии партии волонтеров

«Единая Россия» 1 декабря, в свой День рождения, поблагодарила волонтеров и благотворителей, которые присоединились к гуманитарной миссии партии и с начала СВО помогают жителям Донбасса и новых регионов.

По всей стране, в том числе в новых регионах, руководители региональных отделений провели встречи с ними. В центральном исполкоме «Единой России» такую встречу провели председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак, сообщается на сайте партии.

Открывая мероприятие, Медведев отметил, что волонтерская деятельность партии в значительной степени развернулась во время пандемии, а во время СВО была расширена. Все участники этой работы помогают другим не в силу должностных обязанностей, а по зову сердца.

«Особенно сейчас, когда идет СВО, и огромному количеству людей нужна помощь и поддержка. И военнослужащим, их семьям, жителям в прифронтовых регионах, в новых регионах нашей страны. С самого начала партия развернула эту работу. Мы и раньше занимались такого рода работой. Все это началось в активной степени, когда была пандемия. Хотя и до этого волонтерское движение в партии существовало. Все вы стараетесь делать все от вас зависящее в меру возможностей, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается. За чуткость, душевную щедрость, за все ваши добрые дела хочу вас искренне поблагодарить. Надеюсь, что вы и дальше будете помогать людям, тем самым выполняя высокую миссию служения нашей Отчизне», – сказал Медведев.

В свою очередь, Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» вместе с волонтерами, общественниками, представителями бизнеса и бюджетной сферы с первых дней СВО оказывает помощь людям, военнослужащим, бойцам Народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик, Вооруженным силам. И делает это «от чистого сердца».

О своем участии в волонтерской деятельности и примерах конкретной помощи рассказали участники встречи. Они не только собирают гуманитарные грузы и помогают приобретать снаряжение для бойцов, но и сами регулярно ездят на Донбасс и территории новых регионов. Например, участник волонтерского движения в Москве Татьяна Ходыч несколько раз сопровождала фуры с гуманитарной помощью, а также организует концерты для военнослужащих, в том числе в госпиталях. Ее старший сын – участник СВО.

Председатель региональной общественной организации «Морское собрание Республики Башкортостан», участник проекта Центра объединения гражданских инициатив «Единые» Юлай Муратов вместе с другими активистами организовал системную помощь военнослужащим в зоне СВО.

«Волонтеры, ветераны Вооруженных сил, представители нашей организации возят гуманитарную помощь на территорию специальной военной операции. Я сам лично сопровождаю эти грузы. И хочу предложить - в Башкортостане есть премия «Герой нашего времени». Она телевизионная, общественная премия. В Омской области есть премия «Народный герой» для тех граждан, которые бескорыстно помогают фронту. Можно было бы такие премии масштабировать в регионах, масштабировать под эгидой «Единой России», – отметил Муратов.

Индивидуальные предпринимательницы из Ростовской области Лидия Никитченко и Яна Савельева создали группу в социальных сетях «Помощь мобилизованным». В первые же сутки собрали 300 тысяч рублей и закупили все необходимое для мобилизованных, проходящих подготовку под Новочеркасском.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и новых регионах. Региональные отделения партии доставили уже более 15 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн медикаментов.

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. Также «Единая Россия» только в октябре собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

В Донбассе и в новых регионах «Единая Россия» открыла более 40 гуманитарных центров. Работают общественные приемные партии, в ряде территорий – партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.