Суд вынес приговор братьям Магомедовым по делу о хищении 11 млрд рублей

Суд приговорил обвиняемых по делу группы «Сумма» братьев Магомедовых к 18 и 19 годам

Главный фигурант дела группы «Сумма» Зиявудин Магомедов осужден на 19 лет, а его брат Магомед на 18. Иски к обвиняемым на 3,6 млрд рублей удовлетворены Мещанским судом Москвы.

«Назначить Зиявудину Магомедову наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей, Магомеду Магомедову назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей», — огласила приговор судья.

В ходе оглашения приговора она заявила, что гражданские иски должны быть удовлетворены в рамках уголовного судопроизводства, передает ТАСС.

Она перечислила несколько удовлетворенных исков, их общая сумма составляет 3,6 млрд рублей. Эти средства должны быть взысканы со всех подсудимых вместе из их арестованного имущества.

Иски на 5,8 млрд рублей суд не стал рассматривать, их можно подать в рамках гражданского судопроизводства.

Напомним, братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, бывшего генерального директора АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергея Полякова, экс-руководителя департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова, гендиректора «Энергии-М» Юрия Петрова и экс-главу «Интэкса» Артура Максидова обвиняют в хищениях на 11 млрд рублей.

Среди прочих обвинений – участие в преступном сообществе. Отдельно Магомед Магомедов обвиняется в незаконном хранении оружия.

Суд уже признал всех обвиняемых виновными во инкриминируемых деяниях. При этом все они вину не признают.