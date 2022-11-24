Суд признал виновными братьев Магомедовых по делу о хищениях

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат, бывший совладелец компании Магомед Магомедов, признаны судом виновными в хищениях.

Мещанский суд Москвы признал братьев виновными в хищении имущества в составе организованной группы путем обмана, сказала судья Олеся Менделеева, передает ТАСС.

Отмечается, что оглашение приговора может занять больше одного дня в связи с большим объемом дела.

Подсудимые отрицают свою вину и на процессе просили вынести оправдательный приговор.

Суд также ведется над бывшим гендиректором АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергеем Поляковым, бывшим главой департамента экономической безопасности ОЗК Романом Грибановым, гендиректором «Энергия-М» Юрием Петровым и бывшим главой «Интэкс» Артуром Максидовым.

Наказание для подсудимых будет оглашено в завершающей части судебного акта. Оглашение судебного акта может занять больше одного дня в связи с его большим объемом.

Прокурор запрашивал для Зиявудина Магомедова 24 года колонии строгого режима, штраф в 1,5 млн рублей и ограничение свободы на два года после отбытия наказания. Для его брата Магомеда Магомедова обвинитель просил 21 год колонии, штраф в том же размере и аналогичный срок ограничения свободы.

Для Максидова обвинитель просил назначить 18 лет колонии, для Полякова – 18 лет, Грибанова – 16 лет, Петрова – восемь лет. Всем им прокурор просил назначить два года ограничения свободы и до 1,5 млн рублей штраф.

Прокурор также просит удовлетворить иски потерпевших более чем на 9 млрд рублей и оставить имущество и недвижимость обвиняемых под арестом, а после чего – конфисковать его.

Братья Магомедовы и другие фигуранты обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем с использованием служебного положения, их обвиняют в мошенничестве и растрате в особо крупном размере.

Согласно версии обвинения, братья не позже 2010 года создали преступное сообщество. Его структурными подразделениями руководили Эльдар Нагаплов и Давид Каплан. Оба они скрылись от следствия, объявлены в розыск.

Магомедовы применяли юридические лица, аффилированные с ними. По договорам и госконтрактам, заключенным с подконтрольным им компаниями, было украдено свыше 11 млрд рублей.