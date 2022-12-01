В Госдуме оценили идею запрета не кириллического алфавита в рекламе

На рекламных щитах в России в последнее время действительно слишком часто видны иностранные слова, их количество необходимо уменьшить, но запрет не должен касаться ряда товаров и услуг, где использование не кириллических букв необходимо, заявил газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, комментируя соответствующий законопроект.

В Государственную думу внесен законопроект, согласно которому в рекламе будет запрещено использование не кириллического алфавита, сообщают РИА «Новости». Отмечается, что правило не будет распространяться на указания фирменных наименований и товарных знаков, которые прошли государственную регистрацию.

«Определенный перебор с иностранными словами у нас есть, и надо это как-то отрегулировать. Но в законопроекте нужно оставить возможность какого-то исключения и согласования тех или иных слов в определенных случаях», – говорит Матвейчев.

Он поясняет, что есть вещи, связанные, например, с мусульманами, их традициями, где необходимо использовать арабский алфавит. Также организации, которые практикуют, например, йогу, используют в рекламе слова на языке хинди, что таковым и должно остаться. То же самое касается рекламы японской, китайской или корейской пищи, которая также справедливо сопровождается словами из иностранного языка – такие национальные моменты искоренять не следует, считает собеседник.

«Вопрос стоит с английским засильем, когда происходит совершенно неоправданное дублирование русских слов – это безобразие, с этим в основном идет борьба. А рекламировать японские ножи, но закрашивать иероглифы на его лезвии в рекламе, неправильно, ведь это показывает часть японской культуры, ее традиционные ценности. Мне кажется, что совсем перебарщивать не надо с этим вопросом, поэтому поправками нужно обязательно прописать какие-то исключения. А в целом я поддерживаю законопроект, нужно с вывесок убирать это все», – убежден депутат.

Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков, который является автором законопроекта о запрете использования не кириллического алфавита в рекламе, объяснил, что нововведение необходимо ввести из-за «засилья иностранщины», эти слова «засоряют наш язык и принижают его и языки национальных меньшинств», передает «Газета.Ru».