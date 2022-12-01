Зафиксировано повреждение тяговой подстанции в Иловайске из-за обстрела ВСУ

|
1 декабря, четверг | Последнее обновление — 12:13 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Совфеде ответили на планы Парижа создать трибунал по Украине
Разделы
В свое время на фондовом рынке была шутка: супруга оказывает вам интимные услуги, а значит, если оценить их по тарифу тружениц сексуального фронта, то их можно включить в ВВП. Оказалось, что это не совсем шутка.
Подробности...
Таблоидам мало кто верит, но вот совсем недавно солидная The Washington Post опубликовала обширную статью под названием «Король и его муж: гей-история британских королевских особ».
Подробности...
Негативное отношение к беженцам с Украины распространено в Польше во всех социальных и возрастных группах, больших и малых городах и без различия пола. А в середине ноября социологи признали, что существуют опросы, подтверждающие «настолько плохое» отношение поляков к украинцам, что их боятся опубликовать.
Подробности...
Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
Подробности...
В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
Подробности...
Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Зафиксировано повреждение тяговой подстанции в Иловайске из-за обстрела ВСУ
При обстреле Иловайска в ДНР со стороны украинских военных оказалась повреждена тяговая подстанция
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Тяговая электроподстанция в Иловайске в Донецкой народной республике (ДНР) получила повреждения после ночного обстрела из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил мэр города Руслан Дудников.
По его словам, повреждены трансформаторы, без газа остались более 4 тыс. абонентов, проживающих в частном секторе и многоквартирных домах Иловайска. Утечка обнаружена, власти проводят работу по переключению абонентов на резервную линию, передает ТАСС.
Кроме того, украинские боевики ударили по населенному пункту Голая Пристань на левом берегу Днепра в Херсонской области. По информации оперативных служб, ВСУ выпустили три ракеты HIMARS, однако подразделениями ПВО все ракеты были сбиты.
В конце ноября энергоснабжение железнодорожной станции в Иловайске нарушено в результате предпринятого ВСУ обстрела ракетами HIMARS.
Глава СВР Нарышкин заявил о подготовке Польшей референдума о присоединении Львовской области Украины
Нарышкин: Варшава хочет провести референдумы на Западной Украине для присоединения земель
|
|
Польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов», – передает РИА «Новости» слова Нарышкина.
По его словам, в качестве «пробного шара» польские спецслужбы «слили» украинским СМИ сведения о якобы подготовке в Львовской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше.
«Реакцию весомых региональных игроков и простых граждан предполагается тщательно отследить и проанализировать», – добавил Нарышкин.
Ранее Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
Мэр Снигиревки раскрыл потери ВСУ под Херсоном за полтора месяца боев
Мэр Снигиревки Барбашов: Вооруженные силы Украины за полтора месяца боев потеряли под Херсоном не менее 10 тыс. солдат
|
|
До начала отвода Вооруженных сил России Украина за полтора месяца боев потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих, сообщил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Как отметил Барбашов, за полтора месяца боев Украина потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих. Он выразил уверенность, что люди, которые так относятся к личному составу своих вооруженных сил, преследуют цель не освобождения территорий, а освобождения территорий от населения, которое называют своим, передает РИА «Новости».
В качестве примера Барбашов рассказал случай, когда украинское командование отправило на штурм Снигиревки отряд из 20 бронемашин по местности, которая полностью простреливалась российской артиллерией, причем командование ВСУ знало об этом.
В заключение глава Снигиревского района выразил мнение, что еще несколько месяцев такой войны – и на Украине мужского населения не останется. При этом он подчеркнул, что киевский режим возможность истребления мужчин на Украине не волнует.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц.
Столтенберг призвал Киев вместо членства в НАТО подумать о сохранении государства
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украине необходимо подумать не о членстве в альянсе, а о сохранении государства
Первостепенной задачей для Киева должна оставаться возможность остаться независимым государством, а не вступление в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Во время проходившей в Румынии встречи глав МИД стран блока он заметил, что для того, чтобы Украина осталась независимым государством, ей нужно поставить еще больше военной, финансовой, экономической помощи. В обратном случае, если Украина потеряет статус суверенной территории, вопрос о вступлении в НАТО будет автоматически закрыт, передает РИА «Новости».
В Бухаресте прошла встреча МИД стран – членов НАТО, в рамках которой генсек альянса рассказал им о колоссальном эффекте от российских ударов по энергосистеме Украины.
Минобороны подтвердило освобождение Андреевки в ДНР
Населенный пункт Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР) полностью освобожден от вооруженных сил Украины, подтвердили в Минобороны России.
Российские ВС продолжают успешное наступление, освобождая от украинских военных населенный пункт Водяное в ДНР, заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Об освобождении от украинских военных Андреевки в штабе территориальной обороны республики сообщали во вторник.
В среду Минобороны подтвердило освобождение Белогоровки и Перше Травня в ДНР.
Эксперт оценил военное значение Кинбурнской косы в Николаевской области
|
|
«Значение Кинбурнской косы примерно такое же, как у острова Змеиный, – держать там серьезные силы для ВСУ не имеет смысла, потому что противник будет уничтожен точно так же, как и на Змеином», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в украинской прессе появились прогнозы о том, что на косе в ближайшее время могут вспыхнуть активные бои.
«Для России содержать там серьезный контингент тоже бессмысленно, потому что ВС РФ, судя по всему, пока не собираются десантироваться оттуда на Николаев», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко. Присутствие на косе позволяет контролировать вход в устье Днепра, напомнил эксперт, но «при этом военного флота у противника, по сути, нет».
«Поэтому передвижение противника в этой акватории мы можем контролировать не артиллерией, а противокорабельными ракетами. А их держать на косе нет никакого смысла», – пояснил собеседник.
Как известно, Кинбурнская коса расположена между Днепровским и Ягорлыцким лиманами Черного моря. Ее длина составляет около 40 км, ширина 8–10 км. «Звучат такие разговоры: если Россия оттуда уйдет, то это позволит ВСУ начать с косы наступление на Херсонскую область с левого берега Днепра. Ахинея! На самом деле наступать по открытой и ничем не защищенной местности – это самоубийство. Перебрасывать по этой узкой полоске территории вооруженные силы – значит постоянно находиться под ударом», – считает Онуфриенко.
Чтобы ВСУ смогли начать наступление с этой косы, им туда нужно сначала перебросить по воде или по воздуху живую силу, бронетехнику и боеприпасы. «У вооруженных сил хунты банально нет десантных кораблей, барж и всего остального. Могут лишь просто перебросить пехоту на резиновых лодках», – подчеркнул собеседник.
Онуфриенко уверен, что Российская армия в случае вывода оттуда своих сил сможет держать косу под огневым контролем, проводить разведрейды и «периодически уничтожать украинских диверсантов, которые могут переправляться туда на лодках». «Но держать там долговременные стационарные огневые точки, которые ВСУ могут уничтожать теми же РСЗО HIMARS, смысла никакого нет», – подытожил Онуфриенко.
Во вторник губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким сообщил, что в выходные россияне якобы принудительно вывезли с Кинбурнской косы все население – 37 местных жителей. Ранее Ким сообщал, что ВСУ осталось захватить три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы полностью взять под контроль Николаевскую область. Украинские СМИ не исключают, что на косе в ближайшее время высадится украинский десант.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, коса под Очаковом позволяет обстреливать Николаев и объекты вокруг него. После отвода российских войск из Херсона полуостров приобретает еще более важное значение. Это единственный участок Николаевской области под российским контролем – самая южная точка освобожденных территорий.
Киевские власти еще в начале осени ставили перед отрядами Сил специальных операций задачу вернуть косу под свой контроль. В середине сентября на косе пытался высадиться украинский десант – со стороны Очакова. Но атака была отражена.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экономист оценил планы ЕС заработать на замороженных российских активах
Экономист Любич: У ЕС нет никаких законных оснований для изъятия активов России
|
|
Отвечать на действия Еврокомиссии в отношении активов России мы можем любым способом в соответствии с нормами международного права. Однако самым простым и приемлемым станут ответные действия в отношении активов стран ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил экономист Антон Любич. Ранее Еврокомиссия решила зарабатывать на замороженных активах России и тратить доход на Украину.
«Единственная возможность законным способом изъять суверенную собственность Российской Федерации против ее воли – реквизировать ее при официальном объявлении войны России со стороны реквизирующего государства», – рассказал экономист Антон Любич.
«Любой иной способ реквизиции подразумевает наличие добровольного согласия Российской Федерации на исполнение решения, поскольку суверенная собственность пользуется иммунитетом на основании целого ряда межгосударственных многосторонних актов международного права», – отметил собеседник.
«В свою очередь, собственность граждан России может быть изъята на основании решений национальных судов по гражданским искам о компенсации убытков, либо при конфискации на основании приговора по уголовному делу. В обоих случаях должно иметь место виновное действие непосредственно лица, привлеченного к суду, в адрес истца, например, государства Украина», – пояснил он.
«При этом изъятие частной собственности гражданина без вины невозможна не только в мирное, но и даже в военное время. Подобные действия запрещены даже в случае официального объявления войны. Об этом прямо и недвусмысленно сказано в Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны», – подчеркнул эксперт.
«Одновременно с этим, международное право подразумевает равноправный статус сторон. Поэтому универсальный способ защиты государством его прав, нарушенных другим государством - ответные действия. Например, арест суверенной собственности государства-нарушителя как у себя в стране, так и в дружественных странах», – объясняет экономист.
«Судебное разрешение подобных споров, например, через Международный Суд ООН, возможно только при согласии обеих сторон спора с юрисдикцией такого суда. В этом, кстати, заключается принципиальное отличие международного права от внутригосударственного», – отметил Любич.
«Вместе с тем, по международным нормам, можно обратиться за защитой прав в Совет Безопасности ООН, но, напомню, один из членов Европейского Союза, а именно, Франция, обладает в нем правом вето», – акцентировал собеседник.
Отвечая на вопрос о том, можно ли назвать действия Еврокомиссии беспределом, экономист отметил, что «беспредел» – «это термин скорее из воровских понятий». «Я не уверен, что могу грамотно применять подобные термины. Однако, на языке юриспруденции это называется «грубым нарушением международного права», – заключил он.
Напомним, Еврокомиссия заблокировала 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд частных средств российских граждан, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС и использовать прибыль для выплат Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
При этом, по данным издания Reuters, официальные лица в ЕС и США уже несколько месяцев спорят, как на законных основаниях можно организовать арест российских активов. Отмечается, согласно законодательству большинства стран-членов ЕС, арест замороженных активов возможен только при наличии решения суда на имя конкретного владельца счета. Издание отмечает, что большинство активов россиян зарегистрированы как средства «принадлежащие членам семьи или подставным лицам».
Издание Bloomberg приводит слова Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС будет стремиться создать структуру для управления этими средствами, их инвестирования и использования последующих доходов для передачи Украине. Bloomberg также отмечает, что юристам ЕС уже поступило задание рассмотреть различные юридические варианты использования российских активов.
Одновременно с этим стало известно, что ЕС предлагает создать специализированный суд для рассмотрения военных преступлений России. Издание Politico приводит цитату Урсулы фон дер Ляйен: «Продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования российской агрессии».
При этом ранее Банк России заявил, что взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, но их выкуп не рассматривается. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что если замороженные активы России будут конфискованы, Москве придется изымать имущество компаний из недружественных стран.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
В посольстве Украины в Испании прогремел взрыв
В украинском посольстве в столице Испании произошел взрыв, один сотрудник дипмиссии ранен, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.
Взрыв произошел около 13.00 по местному времени (15.00 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на газету 20 Minutos.
Также правоохранительные органы Мадрида получили сообщение о возгорании в украинском посольстве. Пострадавший сотрудник доставлен в больницу.
По данным издания, взорвалось устройство, спрятанное в почтовом конверте.
В сентябре террорист-смертник подорвался у российского посольства в Афганистане. МИД сообщил, что два сотрудника дипмиссии погибли.
Родившаяся в УССР актриса Мила Кунис назвала вареники и борщ русскими блюдами
Родившаяся в украинских Черновцах американская актриса Мила Кунис назвала борщ и вареники «русскими блюдами»
Родившаяся в украинских Черновцах американская актриса Мила Кунис назвала борщ и вареники «русскими блюдами».
«Русские блюда – это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей. Потом можно приготовить борщ, это такой русский суп из свеклы», – сказала актриса в интервью Harper’s Bazaar, опубликованному на YouTube-канале журнала.
Кинозвезда ранее отмечала, что родным для нее является русский язык.
Напомним, 1 июля Киев добился включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как русские придумали «украинский борщ».
Пушилин обозначил перспективы выхода на Краматорское направление в ДНР
Глава ДНР Пушилин обозначил перспективы выхода ВС России на Краматорское направление
Установление контроля над Дзержинском и Артемовском в Донецкой народной республике даст возможность перейти ВС России на Краматорское направление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».
На данный момент на Артемовском направлении идут бои, ВСУ перебрасывают туда ресурсы, в том числе с Херсонского направления, указал Пушилин, передает ТАСС.
Вместе с тем есть перспектива в скором времени провести оперативное окружение Артемовска, сейчас же подразделения идут в сторону Дзержинска. Это перспективное направление, оно даст возможность после освобождения Артемовска выйти на Краматорское направление.
«В целом задача не меняется – это выход на конституционные границы ДНР», – заключил Пушилин.
Также он отметил, что недавнее взятие поселков Андреевка, Курдюмовка и Перше Травня в ДНР перекрывает пути снабжения ВСУ на Артемовском направлении.
Ранее СМИ писали, что командиры ВСУ жалуются на отсутствующую связь у подразделений возле Артемовска. Также командиры сообщают о нехватках младших офицеров.
Глава МИД Румынии попросил Киев признать, что молдавского языка нет
Глава МИД Румынии попросил Киев признать, что молдавского языка не существует
Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску обратился к Украине с просьбой признать, что молдавского языка не существует, сообщили в пресс-службе румынского МИД.
Годом ранее Киев признал тождественность румынского и молдавского языка. Румынская сторона попросила Киев признать, что молдавского языка не существует, передает РИА «Новости».
Ауреску провел встречу с коллегой из Украины Дмитрием Кулебой в Бухаресте. Политики обсудили ситуацию с инфраструктурой Украины, особенно энергетической.
Министр Ауреску попросил признать отсутствие так называемого «молдавского языка». Также глава МИД заявил, что Румыния продолжит помогать украинским беженцам на политическом, дипломатическом, гуманитарном, экономическом и финансовом уровнях.
Ранее сообщалось, что Украина впервые в тестовом режиме произвела закупку электроэнергии в Румынии.
Экс-глава ЦРУ рассекретил план Запада по украинскому конфликту
Бывший глава ЦРУ Петреус заявил, что конфликт на Украине может завершиться только переговорами
|
|
Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил немецкой газете Tagesspiegel, что Соединенные Штаты и европейские союзники планируют устроить переговоры с российской стороной для регулирования конфликта на Украине.
По его словам, ни российский лидер Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы в данный момент к конструктивному диалогу. Поэтому лидеры США, ЕС, Британии вступят в переговоры и начнут работу с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения, когда придет время, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.
При этом Петреус заверил, что Запад и дальше будет снабжать киевский режим как в военном, так и в финансовом отношении. А России, напротив, пригрозил еще большим экономическим давлением.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона не может и не хочет начинать переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Зеленский пообещал обнародовать в нужный момент данные о потерях Украины
Пресс-секретарь Зеленского заявил, что президент опубликует данные о потерях Украины в подходящий момент
Президент Украины Владимир Зеленский сообщит данные о потерях украинской стороны, когда для этого будет «подходящий момент», заявил пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров, комментируя высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях.
В комментарии украинскому Общественному телевидению он указал, что достоверные данные о потерях должен озвучивать только главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников или президент Зеленский, как верховный главнокомандующий, передает ТАСС.
Никифоров пояснил, что Зеленский обнародует официальные данные, «когда наступит подходящий момент», так как это чувствительная информация.
Между тем Еврокомиссия подтвердила, что вырезала из заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен информацию о 100 тыс. погибших украинских военных в ходе конфликта.
Напомним, глава ЕК в заявлении указала, что «на сегодняшний день погибли более 20 тыс. мирных жителей и 100 тыс. военных», позже этот фрагмент был удален из заявления.
МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине
МИД Франции объявил начале работы по созданию трибунала для расследования действий России на Украине
Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Франции.
По словам представителя МИД Франции, создаваемый специальный трибунал займется «преступлениями России на Украине». Он также сообщил, что Франция поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для привлечения к ответственности виновных, передает РИА «Новости».
Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой всемирной организации попыткой придать беззаконию в отношении России легитимность.
В Польше от Зеленской потребовали извинений после выступления в Британии
В Польше от жены Зеленского потребовали извинений после выступления в Британии
Читатели польской газеты Interia возмутились речью первой леди Украины Елены Зеленской в парламенте Британии.
Зеленская призвала британских депутатов объединить мировую общественность, чтобы помочь завершить конфликт Украины и России, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Зеленская резко высказалась об ударах по украинской энергетической инфраструктуре. Но поляки обвинили ее в лицемерии, потребовав извиниться за Волынь и Пшеводув, а также наказать виновных. Один из читателей назвал Украину территорией, на которой проходила борьба мафии за грязную прибыль.
«Поляки ждут от Украины извинений за Волынь», – отметил Konik. Еще один пользователь под ником icar отметил, что украинский главнокомандующий, который причастен к падению ракет на территории Польши, должен предстать перед судом в Гааге.
Ранее польские СМИ сообщали о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека.
В Совфеде ответили на планы Парижа создать трибунал по Украине
Сенатор Климов назвал заявление Парижа о создании трибунала по Украине полным лицемерием
|
|
Парижу для начала следует привлечь к ответственности представителей Франции, по чьей вине сегодня гибнут люди в Донбассе и на Украине. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине.
«Своими заявлениями о создании трибунала французы демонстрируют полное лицемерие. Давайте вспомним, сколько преступлений на всех континентах за последние несколько веков совершили представители Франции, сколько войн они развязали и сколько в этих конфликтах погибло людей. Это ведь касается и новейшей истории», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«А сейчас, в те дни, когда власти Франции делают такие заявления, французским оружием убивают и калечат людей в Донбассе. Поэтому для начала им следует осудить самих себя», – отметил парламентарий.
«Кроме того, все мы помним, что в 2014 году Париж фактически стал соучастником госпереворота в Киеве и способствовал разжиганию гражданской войны на Украине. Очевидно, что после этих событий у французских властей руки по локоть в крови», – напомнил сенатор.
«Вместе с тем заявления Парижа – это не что иное, как попытка понравиться Белому дому на фоне визита Эммануэля Макрона к Джо Байдену», – акцентировал Климов. «Но с правовой точки зрения их действия неправомерны. Если они все-таки создадут какой-то нелегитимный «трибунал», то в теории мы можем обжаловать этот шаг в международных организациях и все свести к юридической рутине», – подытожил собеседник.
Накануне во внешнеполитическом ведомстве Франции сообщили, что Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Кроме того, представитель МИД Франции сообщил, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН попыткой скрыть беззаконие Запада и придать ему легитимность.
Напомним, Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Для легализации экспроприации российских средств ЕК предлагает создать международный антироссийский суд и заручиться в этом вопросе поддержкой ООН. Тем самым, как считают эксперты, Европа придумала новый способ украсть активы России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|