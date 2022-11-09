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Байден на саммите G20 собрался выступить против российской СВО на Украине
В Белом доме заявили о намерении Байдена решительно выступить на саммите G20 против российской СВО на Украине
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На саммите G20 глава американского государства Джо Байден собирается решительно защищать Украину и осуждать Россию, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
В Белом доме сообщили, что лидеры G20 намерены сосредоточить внимание на обширной повестке. Он заверил, что «США будут заметны за столом переговоров». При этом Вашингтон намерен тесно работать с партнерами в вопросе реагирования на последствия российской специальной военной операции (СВО) на Украине, передает ТАСС.
Представитель администрации США указал три основных направления в американской повестке на саммите G20: последствия ситуации на Украине для мировой экономики, «инвестирование в инклюзивную экономику будущего» и «построение новой экономической экосистемы, в которой у каждой страны будут равные возможности». Байден собирается работать с союзниками над тем, чтобы обеспечить основы «более устойчивой и инклюзивной глобальной экономики».
Напомним, саммит G20 состоится 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. Президент России Владимир Путин в конце недели сообщит, поедет ли на саммит. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отказаться от участия в саммите, если в нем будет участвовать Путин.
Российский военный рассказал о польских наемницах в ВСУ
Российский военный заявил, что в наступлении ВСУ участвовали женщины-наемницы из Польши
Польские женщины-наемники участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами, рассказал российский военнослужащий в Харьковской области.
По его словам, это произошло во время наступления противника, на другом направлении было очень много наемников, среди которых были польские женщины. Он добавил, что российские военные видели их и собирали их трупы после боя, передает РИА «Новости».
«Воевать как мужик – это не каждый может, как показала практика. Родился ты мужиком – так умри ты как мужик. Тоже крысятничество это со стороны ВСУ: ВОГи (боеприпасы от подствольных гранатометов) нам скидывать (с беспилотников), женщин в атаку отправлять», – добавил он.
Ранее автобус с 20 польскими боевиками подорвали из ПТУРа на подконтрольной Украине территории.
Макрон предостерег Киев от выдвижения радикальных условий Москве
Президент Франции Макрон предостерег Киев от выдвижения «поспешных радикальных условий» Москве по переговорам
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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с президентом России Владимиром Путиным и предостерег от выдвижения «поспешных радикальных условий» для проведения переговоров между Москвой и Киевом.
В своем выступлении по итогам второго дня 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе Макрон выразил мнение, что со стороны Киева было бы поспешным выдвигать абсолютно радикальные предварительные условия для проведения переговоров с Москвой, передает ТАСС.
Макрон выразил поддержку Украине, однако отметил, что Франция не ведет эту войну и выступает за возвращение к миру ради восстановления международного права. Он также заявил, что в определенный момент нужно будет вернуться за стол переговоров. При этом Макрон выразил мнение, что это может произойти только в тех условиях и в тот момент, который выберет Украина. Он также отметил, что сложившиеся обстоятельства не позволяют делать какие-то оперативные прогнозы на этот счет.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что не готов вести переговоры с Россией. В начале октября он подписал указ об отказе от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, 4 ноября Зеленский подписал указ о непризнании актов, согласно которым Россия признала независимость Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В Совфеде ответили на условия Зеленского для переговоров с Россией
Сенатор Джабаров: Неадекватность Зеленского разочаровывает всех в Европе и США
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«Украинский неофашистский режим должен до конца своих дней каяться за свои преступления, а не просить извинений от нас», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя пять условий переговоров Киева с Москвой, которые перечислил украинский президент Владимир Зеленский.
«Заявления Владимира Зеленского об условиях Украины для переговоров с Россией выглядят смешными и даже абсурдными. Он, по сути, требует возврат границ 1991 года, но ни одна нормальная страна не пойдет на такие условия», – рассказал первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров.
«Пять бывших регионов Украины сделали свой выбор в пользу России, это закреплено в нашей Конституции, мы что, должны ради кого-то менять свой основной закон и предавать тех людей, которые поверили России?» – недоумевает собеседник.
«Кроме того, я глубоко убежден, что именно неофашистская украинская власть должна до конца своих дней каяться за преступления против людей, а не просить об извинениях нас», – подчеркнул парламентарий.
«Я думаю, все это Зеленский наговорил потому, что не получил соответствующей команды из Вашингтона и Лондона, и так как сам не готов к переговорам, решил озвучить заранее нереальные, несбыточные условия. Откровенно говоря, такие заявления глубоко разочаровывают всех не только в России, но и в Европе, и за океаном. Ведь очевидно же, что это слова абсолютно неадекватного политика», – полагает сенатор.
«Вообще, каждым делом должен заниматься профессионал. Политика – это очень тяжелая, сложная профессия, и для того чтобы быть президентом страны, нужно иметь соответствующие навыки и опыт. А когда президентом становится комик, юморист – все это выглядит смешно. Он же абсолютно недоговороспособный, о чем с ним можно договариваться, если он сначала говорит одно, потом другое?» – задается вопросом Джабаров.
Владимир Зеленский перечислил пять условий Киева для начала диалога с Москвой. Это: «восстановление территориальной целостности», «уважение к Уставу ООН», возмещение всех убытков, причиненных боевыми действиями, а также «наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», цитирует РИА Новости украинского президента.
Ранее Зеленский неоднократно, в том числе в недавнем интервью чешскому телеканалу CT24, заявлял, что разговор о переговорах и компромиссах с Россией станет возможным лишь когда она уйдет за границы 1991 года, то есть «вернет» Украине не только Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, но и Крым. Отмечается, что в нынешнем своем заявлении Зеленский не стал артикулировать требование вернуться к границам 1991 года, хотя и упомянул «восстановление территориальной целостности» Украины.
В начале октября Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. По словам украинского руководителя, Киев не будет вступать в контакты с Москвой, пока Путин является президентом.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ранее глава киевского режима подтвердил позицию, по которой переговоры с властями России невозможны до возврата под контроль Киева потерянных им территорий. В то же время, согласно многочисленным источникам мировых СМИ, Вашингтон сейчас подталкивает Зеленского к таким переговорам. На это может указывать визит в минувшую пятницу в Киев советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
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Политолог объяснил стратегию российских войск на Украине
Россия на Украине избрала своей стратегией изматывание противника и сохранение жизней российских солдат, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин.
«ВС РФ по всей линии соприкосновения возводят оборонительные сооружения, укрепляют фронт благодаря работе тыловых служб, обновлению человеческих ресурсов из числа мобилизованных граждан и подтягиванию новейшей техники», – сказал он.
Яшин добавил, что ВСУ, несмотря на поставки западных систем ПВО, не могут отразить наши атаки высокоточными ракетами и барражирующими боеприпасами.
«Совмещение активной обороны и массированных ракетных ударов позволяет наносить ущерб военной инфраструктуре и командным центрам. К тому же из-за уничтожения энергетической инфраструктуры Киев не может в должной мере снабжать ВСУ продовольствием и вооружениями, есть проблемы с передислокацией войск», – сказал эксперт.
«Всё это – дополнительная нагрузка на «сочувствующих» из НАТО. Ситуацию осложняет и экономический кризис, который дополняется недовольством населения и выводит людей на улицы по всей Европе», – добавил политолог.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что траты США на помощь Украине в размере 2,5 млн долларов в час являются «деньгами на ветер».
В ДНР рассказали о продвижении российских сил в Артемовске
Депутат ДНР Бердичевский: Продвижение в Артемовске выделяется на фоне общей стагнации на фронте
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По состоянию на вторник идут бои в городской черте Артемовска (Бахмута), с переменным успехом. Сопротивляться противник будет до последнего, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, оценивая ситуацию на донецких фронтах.
«Ситуация в Артемовске (Бахмуте), на мой взгляд, составляет исключение на фоне общего положения на фронте в ДНР, которое находится в режиме стагнации. В Артемовске с переменным успехом идут бои в городской черте. По Угледару и району Красного Лимана общее положение остается прежним, и как я указывал ранее, для качественного изменения ситуации потребуется перерезать пути снабжения, по которому идут поставки вооружений и боеприпасов», – отметил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Сопротивляться противник будет до последнего, – подчеркнул собеседник. – Идет сумасшедшее финансирование. Украина уже фактически получила годовой свой бюджет только на вооружение. Идет поддержка валящейся в пропасть украинской экономики. Воевать будут, пока «будет чем» воевать».
В понедельник Telegram-канал издания Украина.ру разместил видео, снятое, как сообщается, украинским военнослужащим из 93-й омбр (отдельной механизированной бригады) ВСУ, из числа тех, кто вышел из Артемовска по ротации. Видео подтверждает, что ВС России находятся в городской черте и ведут ближние стрелковые бои с противником, отмечает Telegram-канал.
В районе боев на угледарском направлении ситуация тяжелая, сообщил RT замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. «Мы закрепились в Павловке и на окраинах Новомихайловки, но продвижение временно остановлено по объективным причинам», – указал Безсонов, упомянув в качестве причин в том числе тяжелые погодные условия и сложный рельеф местности.
Одновременно стало известно, что силы Народной милиции ДНР (в том числе батальона «Спарта») и 238-й артиллерийской бригады ВС России. Полностью очистили от противника территорию Донецкого аэропорта. «Это стало возможным благодаря победе над ВСУ в боях за «муравейники» – хорошо укрепленные опорные пункты за взлетной полосой аэропорта», – передало во вторник РИА Новости сообщение НМ ДНР.
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ЕК решила выставить Украине требования для выдачи кредита
Bloomberg: Еврокомиссия намерена обусловить выделение Украине 18 млрд евро льготных кредитов рядом требований
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Еврокомиссия (ЕК) намерена обусловить выделение Украине финансовой помощи в виде льготных кредитов на 18 млрд евро рядом требований, сообщили источники Bloomberg.
Как утверждается, план Еврокомиссии представит устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году при сохранении гибкости к корректировке помощи в соответствии с меняющими нуждами Киева по финансированию, а также поможет подготовить почву для реконструкции, передает РИА «Новости».
Евросоюз, как утверждается, намерен сделать поддержку Киева более «предсказуемой» после критики со стороны США и Украины из-за задержек в предоставлении помощи.
По словам осведомленных источников, новый инструмент будет предоставлять в значительной степени льготные кредиты для покрытия насущных потребностей Украины, восстановления критической инфраструктуры и первичной поддержки послевоенной реконструкции.
При этом выделение кредитов Украине будет обусловлено выполнением Киевом ряда условий, в том числе в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Эти же условия Киеву необходимо соблюдать для продолжения процесса по вступлению в Евросоюз.
В минувшее воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала представить план предоставления Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро. В прошлый четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС в 2022 году передал Украине 22 млрд евро, причем в эту сумму не входит поставка оружия.
Диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв при попытке скрыться
Из-за неудачной попытки скрыться диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв
Диверсант ячейки Службы безопасности Украины совершил самоподрыв в городе Бериславе Херсонской области при попытке скрыться от правоохранительных органов, сообщают экстренные службы региона.
Представитель служб заявил, что информация о его местонахождении была получена от ранее задержанных в Херсоне диверсантов, передает ТАСС.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовыми структурами в г. Бериславе Херсонской области при попытке скрыться от представителей силовых структур во время адресной проверки произошел самоподрыв члена террористической ячейки СБУ», – сообщил он.
Также во вторник Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт в отношении высокопоставленных сотрудников военно-гражданской администрации региона.
Ранее задержанный корректировщик ВСУ произвел самоподрыв в центре города Токмака в Запорожской области.
Зеленский перечислил условия переговоров с Россией
Зеленский после сообщений западных СМИ назвал условия переговоров с Россией
Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога.
Зеленский заявил, что условиями переговоров с Россией являются «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», передает РИА «Новости».
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также Зеленский неоднократно заявлял о нежелании вести с Москвой переговоры.
Путин в свою очередь заявлял, что РФ всегда открыта к переговорам.
Приморские морпехи опровергли слухи о высоких потерях в боях за Павловку
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Информация о тяжелых потерях 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты в боях за Павловку в ДНР не соответствует действительности, отметили военные в видео, отмечается в ряде видеокадров, опубликованных губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
В его Telegram-канале выложен ряд видеозаписей, на которых один из военнослужащих говорит: слух об уничтожении бригады добровольческого отряда ложный, отряд строй держит, бригада воюет. Он добавил, что, к сожалению, потери есть.
Другой военный рассказал, что в Павловке идут тяжелые бои, но бойцы продолжают «давить противника» и выполнять поставленную задачу.
Ранее в Сети появилось «обращение морпехов-тихоокеанцев», в котором они пожаловались на якобы «большие потери в людях и технике», ведя бои под селом Павловка в ДНР. Сперва это «заявление» вызвало немало подозрений, а позже было опровергнуто
Министерством обороны РФ.
Кожемяко заявил, что по своим каналам проверил достоверность появившихся в соцсетях сообщений о якобы имеющих место потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в боях за село Павловка в ДНР. По словам руководителя региона, потери есть, но они преувеличены.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто стоит за фейком о «больших потерях» морпехов.
В Крыму ответили на планы Киева захватить полуостров к лету 2023 года
Депутат Госдумы Белик раскритиковал заявления Киева о планах захватить Крым к лету 2023 года
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«Ни в коем случае нельзя терять бдительность. Нужно помнить, что неонацистам удобно совершать диверсии руками своих пособников на любых территориях», – сказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя озвученные Киевом намерения «освободить Крым» к весне-лету 2023 года.
«Зеленский и его клика, заручившись поддержкой западных кураторов, озвучивают американским СМИ амбициозные планы по захвату Крыма. Однако все это своего рода попытка отвлечь внимание внутри Украины от сложного положения бойцов ВСУ на фронтах и продемонстрировать якобы эффективность своих действий», – рассказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
«От террористического украинского режима не приходится ожидать здравого смысла и адекватных действий. Люди, находящиеся там у власти, способны опуститься до самых низких провокаций и этому есть самые прямые подтверждения, в том числе теракт на Крымском мосту. На что еще они готовы пойти – страшно представить!» – отметил парламентарий.
«Поэтому ни в коем случае нельзя терять бдительность. Нужно помнить, что неонацистам удобно совершать диверсии руками своих пособников на любых территориях, и быть крайне осторожными», – предостерегает собеседник.
«Вместе с тем Крым навсегда в составе России, и я убежден, что любые попытки атаковать полуостров получат соответствующий по силе ответ с нашей стороны», – подчеркнул Белик.
Американское издание The Daily Beast опубликовало комментарий «представителя президента Украины по Крыму» Тамилы Ташевой. Ссылаясь на начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерала Кирилла Буданова, чиновница сообщила, что Киев планирует захват Крыма к концу весны или лету 2023 года. Но Ташева полагает, что «это может произойти раньше», отмечает The Daily Beast.
Издание связывает оптимизм администрации Зеленского с планами украинского наступления на Херсонском направлении, которое должно принудить Россию отступить из стратегически важного региона. «С учетом того, что украинские военные вынуждают Россию отступать из многочисленных анклавов Украины, перспектива ближе, чем когда-либо прежде», – утверждает Ташева. Далее Daily Beast приводит слова главы ГУР Буданова, который заявляет, что план Киева подразумевает «полное отсечение» Крыма от России, под которым руководитель военной разведки понимает разрушение Крымского («Керченского») моста.
Добавим, что во вторник депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) направил генпрокурору Игорю Краснову запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Кристофера Найджела Доннелли на причастность к августовскому теракту на Крымском мосту.
В конце октября в Севастопольской бухте был отражен многочасовой массированный террористическому налет украинских беспилотников, чьей целью были корабли Черноморского флота. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ЧФ может противопоставить озвученной Киевом программе создания морских беспилотных аппаратов.
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Российские войска уничтожили за сутки на четырех направлениях более 400 украинских военных
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В результате активных действий российских войск на Купянском направлении у населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР) отражена атака мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами армейской авиации поражены две выдвигавшиеся для перехода в атаку возле населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР ротные тактические группы ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За сутки потери ВСУ на Купянском направлении составили более 160 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три машины пехоты.
В результате нанесения упреждающего огневого поражения на Краснолиманском направлении сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ у населенных пунктов Червонопоповка и Площанка ЛНР. Ударами российской авиации уничтожены более 100 украинских военнослужащих, три танка, пять бронемашин, сообщил Конашенков.
Противник, стремясь замедлить наступление российских войск, предпринял на Южно-Донецком направлении две безуспешные попытки контратаковать у населенных пунктов Павловка и Новомихайловка Донецкой народной республики. Но в результате огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Ликвидированы порядка 90 украинских военнослужащих, пять бронемашин, отчитались в Минобороны.
За последние сутки на Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями пресечены девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Уничтожены не менее 50 украинских военнослужащих, семь бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.
Политолог объяснил отказ России от предварительных условий переговоров с Украиной
Политолог Бордачев: МИД России придерживается образцовых дипломатических подходов
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Если какая-то из сторон заявляет о предварительных условиях, то она, скорее всего, просто не хочет мирного урегулирования. Россия же неоднократно говорила о готовности к предметному диалогу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев, комментируя заявление МИД России об отсутствии предварительных условий для переговоров с Украиной.
«Сложно сказать, какие условия для старта переговоров могла бы выдвигать Москва. Территории бывших украинских областей уже вошли в состав Российской Федерации. Это данность, закрепленная в Конституции», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Мы не можем делать предметом обсуждения вопросы, связанные с нашей территориальной целостностью. Раньше не оспаривался только статус Крыма, теперь в этот перечень добавились новые регионы», – пояснил собеседник.
Эксперт также обратил внимание на разницу между предварительными условиями и итоговым соглашением. «Что касается невхождения оставшейся части Украины в состав западных альянсов, то это скорее должен быть результат переговоров, а не заранее озвученное требование. Ведь сам процесс дипломатии предполагает, что стороны должны прийти к некому итоговому компромиссу», – пояснил он.
«При этом само по себе выставление предварительных условий говорит о том, что сторона не готова обсуждать проблему в принципе. Если посмотреть на образцовую дипломатическую практику, то мы увидим, что для начала обсуждения сторонам надо лишь признать необходимость диалога по имеющейся проблеме», – акцентирует политолог. Именно поэтому Россия говорит об отсутствии предварительных условий, тем самым демонстрируя свою открытость к разговору, в отличие от Владимира Зеленского, заключил Бордачев.
Во вторник замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва не ставит никаких предварительных условий для мирных переговоров с Киевом, однако украинские власти должны проявить волю к этому процессу.
Руденко добавил, что Москва всегда указывала на свою готовность вести переговоры, однако Украина приняла закон, запрещающий соответствующие контакты с Москвой. «Это их выбор», – сказал он. При этом Россия и США не ведут диалог по украинской теме, отметил замминистра.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия переговоров с Россией: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что подобное не повторится.
Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал, что заявление Зеленского «выглядит смешным». «Он, по сути, требует возврат границ 1991 года, но ни одна нормальная страна не пойдет на такие условия», – заметил парламентарий.
«Я думаю, все это Зеленский наговорил потому, что не получил соответствующей команды из Вашингтона и Лондона, а так как сам не готов к переговорам, решил озвучить заранее нереальные, несбыточные условия. Откровенно говоря, такие заявления глубоко разочаровывают всех не только в России, но и в Европе, и за океаном», – акцентировал Джабаров.
Между тем ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, действительно ли Запад подталкивает президента Украины к переговорам с Россией и зачем это США.
ФСБ задержала готовивших теракты диверсантов СБУ в Херсонской области
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ФСБ задержала в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт в отношении высокопоставленных сотрудников администрации региона, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как сообщили в ЦОС, ФСБ вскрыла и пресекла на территории Херсонской области деятельность диверсионной группы СБУ, состоящей из девяти граждан Украины, которая планировала совершить теракт в отношении высокопоставленных членов администрации Херсонской области, передает ТАСС.
В ведомстве добавили, что кураторы ДРГ – сотрудники СБУ Дмитрий Сидей, Самир Шукюров и Виктор Хомяк, скрываются за пределами России.
У задержанных изъяли электродетонаторы, исполнительные устройства, более 5 кг пластида, гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, три готовых к применению самодельные бомбы, а также специальные средства разведки, также был обезврежен заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение на сотрудников администрации.
Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 361 («Акт международного терроризма») УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее диверсанты пытались совершить нападение на Днепровское РОВД в Херсоне, они намеревались захватить оружие, подозреваемые смогли выстрелить из гранатомета. Подозреваемого в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне задержали, он заявил, что планировал подготовить террористический акт по заданию СБУ.
МИД заявил об отсутствии предварительных условий для переговоров с Украиной
Замглавы МИД Руденко: У России нет предварительных условий для переговоров с Украиной
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Москва не ставит никаких предварительных условий для мирных переговоров с Киевом, однако украинские власти должны проявить волю к этому процессу, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
Он подчеркнул, что главное условие России – чтобы Украина проявила добрую волю, передает ТАСС.
Руденко добавил, что Москва всегда указывала на свою готовность вести переговоры, однако Украина приняла закон, запрещающий ей вести переговоры с Россией. «Это их выбор», – сказал он.
При этом Россия и США не ведут контактов по украинской теме, отметил замминистра.
Говоря о реализации российской части зерновой сделки, Руденко подчеркнул, что Россия пока не наблюдает большого прогресса. Все факторы будут учитываться, когда будет окончательно решаться вопрос о ее продлении 18 ноября.
Также Руденко высказался о ситуации вокруг ЗАЭС. «Пока переговоры продолжаются. У нас есть предложения со стороны МАГАТЭ, они изучаются нашими компетентными органами», – сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия переговоров с Россией: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что подобное не повторится.
ЕС не смог выделить Украине обещанные деньги
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Евросоюз не сможет выделить в текущем году 3 млрд евро макрофинансовой помощи Украине из обещанных девяти миллиардов в мае, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.
По его словам, оставшиеся 3 млрд евро из объявленных в мае девяти миллиардов Украина не получит в этом году, поскольку «невозможно найти решение и не удалось прийти к согласованию».
Домбровскис заявил, что значительное перечисление средств будет в начале следующего года, «уже в январе с учетом срочности финансовых потребностей Украины», передает РИА «Новости».
Еврокомиссия в мае предложила исключительный пакет макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине на сумму до 9 млрд евро. Из этой суммы было официально согласовано к настоящему моменту предоставление в целом 6 млрд евро. Один миллиард евро был выплачен в августе, еще два миллиарда – в октябре.
Позднее чешское председательство в совете стран ЕС заявило, что Евросоюз включит пока не согласованные 3 млрд евро в новый пакет поддержки на общую сумму 18 млрд евро, предназначенный на 2023 год.
Накануне представитель ЕК сообщил, что планируется перечислить Украине до конца текущего года еще 3 млрд евро из майского пакета макрофинансовой помощи. Не согласованным, таким образом, остается перечисление еще трех миллиардов из этого пакета.
Ранее ЕК решила выставить Украине требования для выдачи кредита.
В минувшее воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала представить план предоставления Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро.
В прошлый четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС в 2022 году передал Украине 22 млрд евро, причем в эту сумму не входит поставка оружия.
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