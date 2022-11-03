Зеленский назвал главную причину своего отказа от участия в саммите G20

Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска вынудили ВСУ отойти из-под Херсона

Россия создала эшелонированную оборону и подтягивает дополнительные силы, поэтому ВСУ теряют численное преимущество. Вероятно, сейчас они немного отошли вглубь подконтрольной территории и пытаются пополнить резервы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя военную обстановку на Николаево-Криворожском направлении.

«Судя по тому, что происходит в последнюю неделю, прощупывание противником линии фронта, в том числе на Херсонском направлении, значительно ослабло, но не исчезло. Только за минувшие сутки наиболее активные вылазки замечены под Бериславом, в районе сел Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатка», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Вероятно, снижение активности ВСУ связано с тем, что мы подтянули дополнительную живую силу. В первую очередь это делалось именно на Херсонском направлении, как наиболее опасном», – рассуждает собеседник.

«Помимо этого, противник мог осознать, что у нас идет постоянное насыщение линии фронта не только личным составом, но и дополнительным вооружением. И в связи с этим украинское командование приняло решение об отводе ВСУ вглубь тыла для наращивания группировки», – продолжил эксперт.

«Так как укрепление линии обороны с нашей стороны ведется по всем ключевым направлениям, ВСУ для мощной атаки потребуется сконцентрировать максимум сил на том или ином участке. Но в случае нашего наступления на другом участке фронта перебросить силы они уже не успеют», – отмечает военный аналитик.

Он также уверен, что при постоянных попытках прощупать и прорвать нашу линию обороны противник рискует растерять большую часть своих резервов. «Я также не исключаю, что командование ВСУ поставило крест на идее битвы за Херсон. Ведь после того, как ВСУ заняли часть степей с редкими населенными пунктами, никаких других серьезных успехов они не достигли», – заключил Онуфриенко.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал, что все попытки ВСУ пробить линию обороны отбиваются, ситуация некритична, массового скопления украинских войск на линии фронта нет. По его словам, линия обороны настолько мощная, что ВСУ не знают, что им делать и с какой стороны к ней подойти.

Как сообщили в Минобороны, накануне на Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено 105 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники.

Стремоусов также сообщил, что вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на Бериславском направлении в Херсонской области, которая была отбита союзными силами.

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