Названа сумма призовых победителям и призерам Спартакиады

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7 ноября, понедельник | Последнее обновление — 15:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны опровергло сообщения о «больших потерях» морпехов в Павловке
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Пока, временно, максимальное количество мирных нужно отселить подальше от фронта. Потом мы все вернемся, и отстроим города, и восстановим удобства цивилизованной жизни.
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Для чего президент решил напомнить коллективному Западу ленинскую мысль про «верхи не могут, а низы не хотят»? Возможно, это вежливое предупреждение: революционная ситуация может перерасти в революцию, когда возникает третий признак – готовность народных масс к самым решительным действиям.
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Когда прогнившее здание западной псевдоцивилизации рухнет, мы найдем тех, с кем там еще можно разговаривать, подадим им руку и поднимем с колен. Это будет очень по-русски. Но это будет потом.
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Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названа сумма призовых победителям и призерам Спартакиады
Минспорта: Победителям и призерам Всероссийской спартакиады выплатят 620 млн рублей призовых
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Победителям и призерам Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов выплатят 620 млн рублей призовых, сообщила пресс-служба Министерства спорта России.
По сообщению Минспорта, призовые получат более 2000 победителей и призеров Спартакиады, их тренеры и другие специалисты, передает ТАСС.
Размер вознаграждения за золотую медаль на чемпионатах России для спортсменов составит 125 тыс. рублей, за серебряную – 62,5 тыс. рублей, за бронзовую – 37,5 тыс. рублей. Для тренеров и специалистов суммы составят 76,8 тыс. рублей, 38,4 тыс. рублей и 23 тыс. рублей соответственно.
За золотую медаль Спартакиады спортсмены получат по 358,4 тыс. рублей, за серебряную – по 179,2 тыс. рублей, за бронзовую – по 107,5 тыс. рублей. Тренеры и специалисты получат по 171,5 тыс. рублей за золото, 84,5 тыс. рублей – за серебро и 51,2 тыс. рублей – за бронзу.
Напомним, 20 августа министр спорта Олег Матыцин официально открыл Всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов. Церемония открытия прошла в спорткомплексе «Мегаспорт» в Москве.
Напомним, президент России Владимир Путин похвалил вице-премьера Дмитрия Чернышенко за то, что властям удается сохранять соревновательную активность для поддержки отечественных спортсменов, отстраненных от международных состязаний, благодаря соревнованиям, организованным внутри страны.
В Сети появилось видео «дерзкого» поражения танка ВСУ
Украинский танк попытался атаковать российские позиции, но в итоге сам попал под обстрел, видео произошедшего попало в Сеть.
Как отмечают блогеры, танк ВСУ решил атаковать позиции российских войск, но делал это «дерзко и глупо». При этом в засаде его ждал «наш, еще более дерзкий, но умный русский танк». «Это не World of Tanks. Это русская реальность», – пишут авторы Telegram-канала «Обыкновенный царизм».
Отмечается, что наводкой занимались «наши друзья из русского спецназа».
На кадрах видно, как украинский танк едет по дороге, в тоже время за поворотом его ждет российский танк, который в итоге сумел атаковать противника первым.
Ранее российские военные уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после их получения украинской стороной.
Вучич предсказал решающую битву в конфликте на Украине
Президент Сербии Вучич: Предстоит решающая в войне на Украине битва за Херсон
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Президент Сербии Александр Вучич сравнил предстоящее сражение вооруженных сил России и Украины за город Херсон со Сталинградской битвой и выразил мнение, что оно будет иметь решающее значение в конфликте на Украине.
Вучич заявил в эфире телеканала «ТВ пинк», что предстоит решающее сражение в войне на Украине – битва за Херсон, в которой обе стороны конфликта используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии. Он сравнил предстоящее сражение со Сталинградской битвой, передает ТАСС.
По словам президента Сербии, Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, а Россия считает, что так сможет защитить «то, что взяла в начале войны», и привести войну к концу. Вучич также выразил мнение, что впереди предстоит тяжелое время, а следующая зима будет еще труднее.
Накануне в соцсетях появилось видео большой колонны бронетехники ВСУ на Херсонском направлении, в которой есть французские бронеавтомобили VAB и британские Husky.
Глава Приморья связался с морпехами 155-й гвардейской бригады
Губернатор Приморья Кожемяко: Потери морпехов в боях за Павловку сильно преувеличены
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Глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что по своим каналам проверил достоверность появившихся в соцсетях сообщений о якобы имеющих место потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в боях за село Павловка в ДНР. По словам руководителя региона, потери есть, но они преувеличены.
«Мы связались с командирами наших морпехов на передовой. Это ребята, которые в боях с самого начала операции. Им мы доверяем. От них информация по поводу боев за Павловку такая: "Наступаем жестко, да, потери есть, но далеко не такие". Это говорит не штабной офицер, а боевой командир. Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены!», цитирует «Коммерсант» сообщение Кожемяко в его Telegram-канале,
Кроме того, он добавил, что знает «из первых уст» о проявлении приморскими бойцами под Павловкой «настоящего героизма и беспримерного мужества».
«Еще раз подчеркну, что мы направили в военную прокуратуру материалы относительно событий, описанных в сообщении. В условиях информационной войны любые публикации в социальных сетях требуют проверки. Уверен, что в любом случае разбор этой ситуации будет проведен и компетентные органы дадут свою оценку», – отметил Кожемяко.
Ранее губернатор Приморья Кожемяко заподозрил вброс спецслужб Украины в данных о потерях морпехов в ДНР.
Напомним, в соцсетях появились сообщения якобы от имени бойцов морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Кожемяко о последствиях боевых действий для подразделения в районе Павловки в Донецкой народной республике.
Байдена обвинили в тягчайшем преступлении против США
Ведущий Fox News Карлсон назвал наплыв нелегальных мигрантов тягчайшим преступлением президента США Байдена
Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон назвал наплыв нелегальных мигрантов тягчайшим преступлением президента США Джо Байдена.
Корреспонденту телеканала Fox News Биллу Мелуджину удалось запечатлеть ситуацию на пограничной реке Рио-Гранде, где визуально бесконечная толпа нелегалов из Мексики пересекает границу Соединенных Штатов, не встречая никакого сопротивления. В репортаже отмечается, что мигранты уверены, что при администрации Байдена, если они смогут вступить на территории США, то их пропустят. Ведущий Fox News Карлсон подчеркнул, что такое отношение к мигрантам – тягчайшее преступление, когда-либо совершенное против Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».
Напомним, в июле 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что миллионы незаконных мигрантов «вторгаются» в США из-за незащищенных границ.
Макрон испугался слов Путина о ядерных ударах по Хиросиме
Daily Mail сообщила о тревоге Макрона из-за слов Путина о ядерных ударах по Хиросиме
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Российский лидер Владимир Путин встревожил президента Франции Эммануэля Макрона, упомянув о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки в телефонном разговоре, пишет Daily Mail.
Дипломатические источники таблоида заявляют, что Путин выразил мнение, что применение ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки, по мнению президента России, показало, что «не обязательно атаковать крупные города, чтобы победить», пишет Daily Mail.
«Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень серьезный намек на то, что Путин может применить тактическое ядерное оружие на востоке Украины, не тронув при этом Киев», – сказал один из источников, передает РБК.
Источник во французском правительстве предположил, что «два президента, несомненно, обсуждали риск применения ядерного оружия».
Последний телефонный разговор президента Франции с Путиным состоялся 11 сентября, когда Макрон «потребовал прекращения огня в Украине и восстановления суверенитета и территориальной целостности страны».
Президент России Владимир Путин в клубе «Валдай» заявил, что в разговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном всегда исходит из того, что разговор могут слушать третьи лица.
Также президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что опасность применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует.
Ранее в МИД России напомнили условие применения Россией ядерного оружия: таковое гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения (ОМУ), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.
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Дуда обвинил Брюссель в попытке сместить власть в Польше
Президент Польши Дуда: Варшава больше не пойдет на уступки Брюсселю по вопросу реформ
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Политики Брюсселя хотят, чтобы в Польше сменилась власть, заявил президент страны Анджей Дуда.
Он в интервью изданию Sieci отметил, что группа политиков в Брюсселе хочет добиться смены власти в Польше, передает РИА «Новости».
«Я не верю в то, что дальнейшее движение навстречу ожиданиям той стороны (со стороны ЕС – прим. ВЗГЛЯД) принесет какие-либо результаты. Я считаю, что с польской стороны было проявлено много доброй воли. Мы точно знаем, что там есть группа (в Еврокомиссии – прим. ВЗГЛЯД), которая проводит политику, противоречащую основным интересам польского государства, и потирает руки, когда Польше наносят вред в Брюсселе. Мне жаль, но это факты. Как и факт, что леволиберальный лагерь, представители которого в основном сидят в ЕС, хочет любой ценой добиться смены власти в Польше», – заявил польский президент.
«Я уже не буду делать никаких ответных шагов на предложения с той стороны. Насколько мне известно, мы выполнили все условия, чтобы получить деньги, наш план расходов был утвержден. Мы ждем выплаты того, что нам причитается», – заявил Дуда.
Речь в том числе идет о плане восстановления Польши, пострадавшей от пандемии COVID-19, принятом ЕК. Брюссель должен был выделить Варшаве 35 млрд евро, но в итоге план одобрили с задержкой из-за претензий Евросоюза к польским властям. ЕК обещает, что выделит обещанную сумму, если Варшава пойдет на требуемые реформы.
Ранее суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать 1 млн евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.
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СМИ: На Западе обсуждают условия мира на Украине
WSJ: Страны Запада обсуждают условия мирного соглашения по Украине
Страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом. Об этом известно The Wall Street Journal от осведомленных источников.
В то время как Вашингтон и союзники на официальном уровне заявляют, что не видят особых перспектив прекращения конфликта на Украине путем переговоров, американские законодатели встревожены ценой войны и возможностью ее эскалации. В связи с этим они настаивают на мирных переговорах. Республиканцы, пишет The Wall Street Journal, ставят под сомнение продолжение финансирования Украины. Опрос издания показал, поддержка Киева среди избирателей-республиканцев ослабевает.
«В западных столицах нет четкого представления о том, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование... Я думаю, что ни Берлин, ни Париж, ни Вашингтон сейчас не стали бы подталкивать Киев к принятию чего-то, что, по мнению Зеленского, не отвечает интересам Украины», – сказал глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас.
Между тем, источники издания считают, что между западными правительствами могут возникнуть разногласия по Украине.
Издание также напомнило, что президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в конечном итоге придется вести мирные переговоры с Владимиром Путиным. Однако он настаивал на том, что сроки и условия таких переговоров должна решить Украина.
Кроме того, в Вашингтоне группа законодателей-демократов призвала Белый дом начать мирные переговоры с Кремлем по Украине, но позже они отозвали свое заявление. С другой стороны, лидер меньшинства в Палате представителей республиканцев Кевин Маккарти 18 октября предупредил, что правительство Зеленского не получит «карт-бланш» в случае, если республиканцы переберут палату на промежуточных выборах на этой неделе.
Источники также заявляют, что между западными столицами ведутся частные разговоры о возможных условиях мира, при этом публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают замечаний, которые могут поставить Украину в тупик.
Напомним, шанс на мирное урегулирование конфликта на Украине появился спустя месяц после начала российской спецоперации, однако переговоры между Москвой и Киевом сорвались из-за вмешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, пишут британские СМИ.
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Ксения Собчак вернулась в Россию
Уезжавшую в Литву телеведущую Ксению Собчак заметили на границе Псковской области
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Уехавшая в Литву журналист и телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию, она в воскресенье пешком пересекла границу в Псковской области, рассказали очевидцы.
По словам очевидцев, Собчак пересекла границу через пункт пропуска «Бурачки» на границе с Латвией в сопровождении супруга, передает РИА «Новости».
Между тем мать Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова не смогла подтвердить информацию о возвращении дочери в Россию.
«Я слухи не комментирую», – заявила Нарусова, отвечая на вопрос, может ли она подтвердить возвращение Собчак.
Ранее уехавшая в Литву Ксения Собчак пожаловалась, что отмечает самый странный день рождения, когда ее близкие друзья находятся в СИЗО, а она вдалеке от Родины и без будущего.
Напомним, Собчак оказалась в центре скандала. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что телеведущая стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». После этого Собчак уехала из России через Белоруссию в Литву, использовав при въезде в республику израильский паспорт.
Позже стало известно, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. По словам источника, в настоящее время телеведущая находится в статусе свидетеля по уголовному делу. При этом против Собчак могут начать дело из-за сокрытия второго гражданства.
Между тем мама Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова заявила, что ее дочь не имеет статуса в деле о хищении, защита планирует обжаловать обыск в ее доме, и скоро телеведущая вернется домой.
Губернатор Приморья Кожемяко заподозрил вброс спецслужб Украины в данных о потерях морпехов в ДНР
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко не исключил вброса СБУ в данных о потерях морпехов в районе Павловки в ДНР и поручил компетентным органам проверить эти сведения.
В соцсетях распространилось сообщение якобы о «больших неоправданных» потерях в районе Павловки в ДНР от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Олегу Кожемяко.
«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника – украинских спецслужб», – говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Приморья от имени главы региона Кожемяко.
Ранее в соцсетях появились сообщение якобы от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Кожемяко. В сообщениях говорилось о якобы больших неоправданных потерях в боях в районе Павловки в Донецкой народной республике. В Минобороны заявляли, что на Южнодонецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Павловка.
Вучич допустил национализацию «дочки» «Газпром нефти»
Вучич заявил о рассмотрении возможности национализации «Нефтяной индустрии Сербии»
Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций Нефтяной индустрии Сербии (NIS), большая часть которой принадлежит российским компаниям, заявил президент страны Александр Вучич.
Вучичу в интервью Financial Times отметил, что Сербии нужно рассматривать «все возможности», в том числе национализацию NIS. «Если против российских предприятий введут другие санкции, это будет для нас серьезной проблемой... Если никто не захочет работать с NIS..., тогда мы будем действовать», – уточнил он, добавив, что пока подобные действия не требуются, передает РИА «Новости».
Газета приводит слова трех своих осведомленных источников о том, что несколько субъектов, в том числе правительство Сербии и венгерская энергокомпания MOL, рассматривали возможность приобрести у «Газпром Нефти» контрольный пакет акций, но переговоры относительно продажи зашли в тупик.
По данным FT, Сербия хочет приобрести долю в 10-15% в венгерской АЭС «Пакш», однако Вучич отметил, что окончательное решение по этому вопросу еще не было принято.
Ранее Вучич заявил, что Сербия по договору с Венгрией начнет строительство нефтепровода протяженностью 128 км для соединения с венгерскими нефтепроводами.
В ДНР призвали быстрее перерезать снабжение группировок ВСУ в Донбассе
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В Донецке сейчас нет ни одного безопасного района, под обстрелом ВСУ оказываются не инфраструктурные и военные объекты, а гражданское население. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя обстановку на линии фронта в ДНР.
«Донецк находится под постоянным обстрелом, ночью центр города был поражен снарядами из РСЗО HIMARS. Это слышали и видели все, практически никто в городе не спал этой ночью», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Сейчас нет ни одного безопасного района, может прилететь куда угодно. Это все чисто террористическая тактика, поскольку атака осуществляется не по инфраструктурным или военным объектам, а хаотично по жилым кварталам», – отметил собеседник.
Положение на фронте находится в относительно статичном положении, за исключением Артемовска (Бахмута), где ранее сообщалось о продвижении ВС России. «Хотя и там продвигаться очень тяжело, поскольку на позиции ВСУ активно подвозят боеприпасы и подкрепление с территории Украины», – рассказал парламентарий.
«Я убежден, что нужно как можно быстрее перерезать возможности для снабжения группировок ВСУ, перебивать мосты, чтобы наши войска перешли от перемалывания живой силы украинцев и западных наемников, сражающихся на стороне ВСУ, к активному наступлению. Тогда станет возможно прогнозировать успехи в ближайшем будущем», – подчеркнул Бердичевский.
Накануне украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из натовского оружия, об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По данным СЦКК, в 03.13 ночи понедельника ВСУ обстреляли с территории населенного пункта Нетайлово Ворошиловский район Донецка снарядами калибра 155 мм. Также ночью с позиций в районе Карловки из «Хаймарсов» обстреляли Горняцкий район Макеевки.
По словам очевидцев, после обстрела центра Донецка в здании Управления железными дорогами в столице ДНР начался пожар, передает ТАСС.
Ранее боец группы «Вагнер» рассказал об ожесточенных боях за южный пригород Артемовска (Бахмута). По его словам, украинских националистов окончательно выбили из села Иванград, находящегося в пригороде Артемовска. Кроме того, украинские войска постоянно бьют из минометов и тяжелой артиллерии по бойцам «Вагнера», занявшим Иванград. Отмечается, что рельеф окружающей местности таков, что позволяет украинским танкам вести перекрестный огонь со стороны южных окраин Артемовска и Опытного по Иванграду, находящемуся в низине. Источник отметил, что в стрелковый бой против группы «Вагнер» противник почти не ввязывается, понимая, что не имеет превосходства в опыте и подготовке.
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В Китае призвали Запад отступить из-за неуязвимых ракет России
Baijiahao: Россия обладает неуязвимыми для ПРО межконтинентальными баллистическими ракетами и Западу следует отступить
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Российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Ярс» способна поразить любой уголок мира, при этом ни одна система противоракетной обороны не может остановить это оружие, говорится в статье, опубликованной в китайском издании Baijiahao.
Как отмечается в публикации, главная особенность российской МБР «Ярс» заключается в том, что ракета обладает дальностью стрельбы в 12 тыс. километров, то есть способна поразить любой уголок мира при запуске с территории РФ.
В статье также говорится, что полезная нагрузка «Ярса» – общая взрывная мощь – может быть эквивалентна 1 млн тонн. Издание обращает внимание, что максимальная предельная скорость ракеты достигает 14 Махов и большинство противоракет не смогут зафиксировать даже ее хвостовое пламя, передает РИА «Новости».
Авторы статьи подчеркивают, что странам Запада следует правильно оценить ситуацию и отступить, даже если это будет трудно.
Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что помощник президента США Джейк Салливан провел серию конфиденциальных контактов с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по недопустимости расширения конфликта на Украине и использования ядерного оружия.
Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин возглавил учения, в ходе которых ВС России отработали задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника.
Ранее газета ВГЛЯД писала, что товарооборот России и Китая в январе – октябре увеличился в годовом исчислении на 33%, достигнув рекордных 153,938 млрд долларов.
Кросе того, в Китае назвали ложь президента США Джо Байдена, в которую не поверили даже в Америке.
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В ЮНИСЕФ спрогнозировали новую волну беженцев с Украины
Детский фонд ЮНИСЕФ предупредил о новой волне беженцев с Украины
Детский фонд ЮНИСЕФ предупреждает о новой волне беженцев из Украины этой зимой, ожидается, что волна может достичь 800 тыс. человек, сообщает газета Mirror.
По данным Mirror, детская организация прогнозирует, что до 800 тыс. человек пересекут границу с Польшей, чтобы избежать низких температур и отключений электроэнергии, сообщает РИА «Новости».
По словам координатора ЮНИСЕФ Дмитрия Третьяка, число прибывающих увеличивается. Так, людей, пересекающих границу обратно по направлению на Украину становится меньше.
Ранее британская газета Guardian назвала пять возможных сценариев развития ситуации на Украине. В одном из них говорилось, что приход зимы ускорит новый кризис с беженцами и создаст возможность для той стороны, которая сможет лучше к нему подготовиться. Так, издание со ссылкой на представителя гуманитарной организации сообщает, что зимой ожидается новая волна миграции, и, вероятно, «до 2 млн человек перейдут границу в Польшу». При этом весной, по мнению газеты, может ожидаться новый виток военного противостояния после затишья.
Политолог раскритиковал обвинения США о якобы вмешательстве России в выборы
Политолог Дудаков раскритиковал обвинения США о якобы вмешательстве России в выборы
Политолог-американист Малек Дудаков обратил внимание на то, что либеральные медиа в США вновь превратились в свидетелей «русского вмешательства» в американские выборы, при этом он отметил, что влияние соцсетей, о которых идет речь, на выборы околонулевое.
«На этот раз они пытаются уличить немногочисленные группы в альтернативных соцсетях в причастности к России, Китаю или Ирану. Речь идет о Gab, Parler и Getter – соцсетях, куда ушли из Twitter и Facebook* подвергшиеся цензуре пользователи. Там якобы имеются аккаунты, критикующие Байдена – и они напоминают разведсообществу США «страшных» русских ботов из 2016 года», – написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что необходимо признать, «что влияние этих аккаунтов на выборы околонулевое – их читают считаные тысячи человек. Но вспомнили о «вмешательстве» России неслучайно – ведь нужно заранее объяснить причины вероятного поражения Демпартии на выборах в Конгресс».
«Демократы уже давно закатывают истерику о том, что республиканцы якобы ограничивают избирательные права меньшинств. Тем, что принимают законы о контроле за избирательным процессом – и особенно за оскандалившимся почтовым голосованием. Поэтому, мол, если Демпартия и проиграет, то только из-за такой политики «новой сегрегации» на выборах», – написал Дудаков.
Он также отметил, что многие представители либеральной публики в США наверняка откажутся признавать легитимность предстоящих выборов. «Это будет очень иронично – ведь они столько времени поносили сторонников Трампа за оспаривание итогов выборов 2020 года, хотя сами вскоре займутся тем же самым», – добавил политолог.
«И даже Байден может не признать поражения демократов – особенно если оно будет разгромным. Основанием для этого как раз и станет «русское вмешательство» вкупе с «новой сегрегацией». Но в таком случае доверие к институту выборов в американском обществе еще сильнее подорвется, и последствия этого для политической системы США будут очень негативными», – заключил Дудаков.
Напомним, Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, которые запланированы на 8 ноября, считают американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи, пишет New York Times.
Так, New York Times пишет, что исследователями была выявлена серия российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины.
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Лукашенко: Относился к Зеленскому как к своему ребенку
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что относился к главе Украины Владимиру Зеленскому «как к своему ребенку».
На встрече с сотрудниками Белорусской национальной биотехнологической корпорации Лукашенко напомнил свою позицию по Украине и попросил не предъявлять к нему теперь претензии, отметив, что первым, кто против Белоруссии санкции ввел, был Киев – «Володя Зеленский», к которому, по словам белорусского лидера, он «как к своему ребенку» относился, сообщает Life.
Лукашенко также заявил, что у него абсолютно нет никакого желания отправлять войска на Украину. При этом он подчеркнул, что если Вооруженные силы Украины ступят на территорию Белоруссии с оружием в руках, то им «мало не покажется».
Напомним, 21 октября Лукашенко в ходе осмотра образцов продукции ВПК на полигоне в Брестской области заявил, что Белоруссия ни с кем воевать не собирается. Днем ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил о задержании украинского шпиона, усилении разведывательной деятельности с украинской территории, росте попыток нарушения воздушного пространства Белоруссии.
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