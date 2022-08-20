Матыцин объявил об открытии Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов

Министр спорта Олег Матыцин официально открыл Всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов. Церемония открытия проходит в субботу в спорткомплексе «Мегаспорт» в Москве.

«Проведение Спартакиады станет поистине праздником спорта и поможет привлечь к занятиям спортом как можно больше россиян. Зрителей Спартакиады ждут незабываемые эмоции. Думаю, что мы будем гордиться организацией соревнований. Итогом должно стать привлечение детей к занятиям спортом, вовлечение всех жителей нашей страны в регулярные занятия спортом. Россия – сильная спортивная держава, я уверен, что Спартакиада еще раз это докажет», – передает ТАСС слова министра.

«Все понимают, что сейчас непростой период для российского спорта, – сказал Матыцин. – Не буду говорить о недопустимости политизации, все это понимают. Наша задача в том, чтобы обеспечить конкурентность и соревновательность наших спортсменов, обеспечить им социальные гарантии. По итогам Спартакиады будут присваиваться звания и разряды».

«Планируем, что будут премиальные в размере чемпионатов мира – и спортсменам, и тренерам. Документ находится на согласовании в правительстве. Сейчас важно для всех иметь стабильный календарь, и Спартакиада служит тому гарантом, – добавил Матыцин. – Порядка 400 тыс. рублей за первое место, 300 тыс.ч рублей – за второе, порядка 150 тысяч рублей – за третье. Цифра может немного меняться. И спортсменам, и тренерам».

Матыцин надеется, что медали Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов станут настоящим символом соревнований

«Надеемся, медали по достоинству будут оценены спортсменами и тренерами и будут символом Спартакиады», – сказал Матыцин.

По словам Матыцина, многие страны будут завидовать таким масштабным соревнованиям, как Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов, поскольку подобные турниры проводят только Россия и Китай.

«Хочу пожелать нашим спортсменам красивых побед. Мы спортивная держава, и думаю, что такого масштаба соревнованиям будут завидовать многие страны. Никакие другие страны, кроме как Китай и Россия, таких масштабных соревнований не проводит. Спорт развивается, правительство поддерживает наши инициативы. Уверен, у Спартакиады прекрасное будущее», – сказал Матыцин.

В программу Спартакиады включены соревнования по бадминтону, баскетболу, баскетболу 3х3, боксу, велосипедному спорту, водному поло, волейболу, пляжному волейболу, гандболу, гольфу, гребле на байдарках и каноэ, гребному слалому, дзюдо, конному спорту, легкой атлетике, настольному теннису, парусному спорту, плаванию, прыжкам в воду, прыжкам на батуте, пулевой стрельбе, регби-7, самбо, серфингу, синхронному плаванию, скалолазанию, скейтбордингу, современному пятиборью, спортивной борьбе, спортивной гимнастике, стендовой стрельбе, стрельбе из лука, танцевальному спорту, теннису, триатлону, тхэквондо, тяжелой атлетике, фехтованию, хоккею на траве, художественной гимнастике. Практически во всех видах команды будут представлены сильнейшими российскими спортсменами. Основная соревновательная часть Спартакиады пройдет с 20 по 29 августа.

Наибольшее количество спортивных соревнований (18) пройдет в Москве, Татарстан примет 12 турниров, Московская область – шесть, Санкт-Петербург - три, Краснодарский край, Новгородская, Калининградская, Челябинская, Новосибирская, Тульская области, а также Карачаево-Черкесская Республика и Камчатский край – по одному.

С 1956 по 1991 год проводились Спартакиады народов СССР. Летние соревнования организовывались в предолимпийский год, зимние - за два года до Игр. До момента распада СССР прошло 10 летних и семь зимних Спартакиад.