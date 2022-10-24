Путин похвалил Чернышенко за сохранение соревновательной активности для спортсменов

Эксперт объяснил заявление Си Цзиньпина о новом пути развития Китая

Китаист Лукин: Си Цзиньпин во внешней политике выберет националистический курс

Переизбрание Си Цзиньпина на пост генсека Компартии Китая сопровождалось приходом в руководство людей, лично преданных Председателю. Китайская власть во внутренней политике продолжит жесткую борьбу с коррупцией и олигархией, а во внешней – будет сотрудничать с Москвой не в ущерб себе, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Александр Лукин. ЦК Компартии Китая избрал Си генеральным секретарем на третий срок.

«Переизбрание Си Цзиньпина было практически гарантированным. Это стало ясно еще пять лет назад – с того момента, когда была изменена конституция КНР. Тогда, по предложению прошлого, XIX съезда Компартии Китая, Всекитайское собрание народных представителей – парламент страны, внес поправки: было снято ограничение в два срока пребывания на посту председателя КНР. Ясно, что это готовилось под третий срок Си Цзиньпина», – отметил директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД России Александр Лукин. По его оценке, переизбрание главы государства еще и на высший партийный пост лишь свидетельствует о уже сложившемся положении вещей.

Слухи о том, что в канун пленума ЦК КПК в партийном руководстве развернулась подковерная борьба группировок, были преувеличены иностранной прессой, полагает китаист. По его оценке, никаких явных следов такой борьбы, и тем более, попыток сместить Си с руководящих постов не обнаруживается. «Велись дискуссии об отдельных элементах политики государства – например, как действовать в условиях пандемии COVID, как лучше развивать экономику страны, вести внешнюю политику – но это не борьба, а именно что внутренние дискуссии», – отметил Лукин.

С другой стороны, кадровые назначения, последовавшие за XX съездом КПК и пленумом ЦК партии, говорят о том, что Си Цзиньпин еще больше укрепил свою власть, указал эксперт. «Председатель провел в руководство партии людей, которые связаны только с ним», – рассказал Лукин. С другой стороны, отметил собеседник, из центрального комитета были выведены люди, связанные с комсомолом. В частности, в обновленный состав ЦК не вошел премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, которого относят к «комсомольцам», уточнил эксперт.

Выступая по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва, Си заявил: Китай построил общество средней зажиточности и теперь вступает на путь строительства современного социалистического государства, что является целью второго столетия Китайской народной республики. Это программное заявление по сути – лишь риторическая фигура, полагает Лукин. «Товарищ Си Цзиньпин употребляет много новых терминов. Но что за ними стоит, трудно сказать, – комментирует собеседник. – По крайней мере, никаких серьезных политических изменений мы не видим. Скорее всего, это просто бюрократическое словотворчество, которое напоминает риторику брежневских времен – «развитой социализм» и тому подобное».

В действительности же, Си многое изменил в политике страны, но это никак не описывается словами, которые генсек произносил с партийной трибуны, заметил китаист. «Следует ожидать продолжения курса, который в реальности состоит из нескольких основных составляющих, – прогнозирует Лукин. – Это: решительная и жесткая борьба с коррупцией, нулевая терпимость в борьбе с пандемией (пусть даже и за счет некоторых экономических успехов), крайняя централизация власти, сокращение экономического и политического влияния регионов, а также борьба с олигархами и разного рода публичными личностями, которые с точки зрения КПК претендуют на слишком серьезное влияние».

Во внешней политике будет так же, как и ранее, проводиться активный, и можно даже сказать, националистический курс, полагает китаист. «Пекинское руководство исходит из того, что Китай – страна сильная, мощная, и такая, которая может на собственном примере показать другим странам, как надо развиваться», – подчеркнул Лукин.

При этом, отметил он, Китай явно не будет стремиться к конфронтации по тайваньскому вопросу. «Но Пекин обозначил красные линии, за которыми он, пусть и нехотя, но применит силу, – напомнил Лукин. – Это произойдет, в случае, если Тайвань официально объявит о своей независимости». Сейчас, напомним, остров определяет себя не как независимую «Республику Тайвань», а как продолжение Китайской республики, существовавшей на материке в 1912-1949 годах. В перспективе это открывает возможность воссоединения Тайваня и материкового Китая по принципу «одна страна – две системы». Отметим, что в своем выступлении Си Цзиньпин не исключил силового варианта воссоединения КНР и Тайваня. А на XX съезде КПК в устав партии внесли положение о пресечении и противодействии сепаратистам, выступающим за независимость Тайваня. О том, что Китай может присоединить остров силой, говорил и госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Что касается отношений Китая и России, то Пекин и так поддерживает Москву по мере сил, – продолжает Лукин. – Но Китай действует не в ущерб себе. Слишком явная поддержка России, в частности, в военной сфере, может привести к санкциям со стороны США против китайской экономики и китайских банков. Поэтому КНР, думаю, продолжит эту линию поддержки России с учетом собственных интересов».

ЦК Компартии Китая переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок, сообщило агентство Синьхуа. Голосование прошло на первом пленуме ЦК Компартии Китая 20-го созыва. Накануне генсек ЦК КПК и председатель КНР Си, выступая на XX съезде партии, призвал совершенствовать механизмы борьбы с санкциями и систему национальной безопасности.

Американская пресса, комментируя съезд правящей партии Китая и обновление его руководства, критиковала Пекин за несоблюдение гендерного баланса. Никто не ожидал, что женщина войдет в ближайшее окружение Си, но многие следящие за происходящим в Китае удивились, что женщины вообще не попали ни в Политбюро, ни в Постоянный комитет, отмечала журналист The New York Times Александра Стивенсон. Как сообщила старший преподаватель Сиднейского университета, изучающий гендер и политику в Китае Минглу Чень, это дает понять, что КПК все еще остается патриархальным институтом.

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