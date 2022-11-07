Политолог объяснил действия республиканцев по Украине в случае победы в конгрессе

Политолог объяснил действия республиканцев в отношении Украины в случае победы в конгрессе

В случае победы на выборах в Конгресс республиканцы сохранят присутствие США на Украине, но они его инвентаризируют, сказал в эфире радио Sputnik кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

По его словам, «главный вопрос, который будут задавать республиканцы (хоть одну палату выиграют, хоть обе): сколько кто украл? А украли там, я вас уверяю, столько, что хватит не только (сыну президента США) Хантеру Байдену, но и внукам и правнукам. Ставка очень большая – это президентство. Поэтому республиканцы будут копать», сообщает Sputnik.

Политолог считает, что республиканцы предъявят счет демократам за неэффективное использование ресурсов, направленных Украине.

В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского Конгресса. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорк, помимо прочего, пройдут выборы губернатора.

Напомним, Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, которые запланированы на 8 ноября, считают американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи, пишет New York Times.

Так, New York Times пишет, что исследователями была выявлена серия российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины.