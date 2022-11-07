Кононенко объяснил, почему Собчак следовало вернуться в Россию

Максим Кононенко: Ксении Собчак правильнее вернуться в Россию, чтобы продолжать быть Ксенией Собчак

Ксении Собчак правильнее вернуться в Россию для того, чтобы продолжать быть журналисткой, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя сообщения о том, что телеведущая возможно пересекла российско-латвийскую границу.

СМИ сообщают, что тележурналист Ксения Собчак вернулась в Россию, она пешком пересекла границу через пункт пропуска «Бурачки» на границе с Латвией в сопровождении супруга. При этом ее мать, сенатор Людмила Нарусова, отказалась комментировать данную информацию.

«Мы не знаем, вернулась она или нет. Было какое-то сообщение, что ее видели на какой-то границе – и все. Тем не менее я не вижу причин, по которым ей не следует возвращаться. Процессуального статуса у нее нет никакого, никаких объявлений ее в розыск или еще чего-то нет. Когда всё утихомирилось, наверное, можно и вернуться», – говорит Кононенко.

По мнению собеседника, Собчак на данный момент находится в «сложной морально-этической ситуации». С одной стороны, журналистка беспокоится за свою безопасность, а с другой – «неправильно выступать светочем правды, скрываясь от обвинения в вымогательстве».

«Как стало понятно из полученного в последние месяцы опыта, журналисты, которые уехали, резко теряют доверие, и интерес к ним падает. Они становятся здесь никому не интересными. Следовательно, ей правильнее вернуться для того, чтобы продолжать быть Ксенией Собчак. Думаю, она рискнет и сделает это, если еще не сделала», – заключил блогер.

Ранее источник в правоохранительных органах заявил, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех», возбужденному в отношении коммерческого директора тележурналистки Кирилла Суханова и бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского. После этого телеведущая уехала из России через Белоруссию в Литву, использовав при въезде в республику израильский паспорт.

Позже следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Отсутствие какого-либо статуса в деле о хищении у тележурналистки также подтвердила и ее мама – сенатор Людмила Нарусова.

Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман в беседе с газетой ВЗГЛЯД высказал мнение, что Собчак, скорее всего, вернется на Родину, поскольку «теми методами, которыми зарабатывает она, можно зарабатывать только в Российской Федерации, а не в других местах».