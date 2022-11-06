Москве и Петербургу обещали аномальное тепло на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд сообщил об аномальном тепле на следующей неделе в Москве и Петербурге

На следующей неделе в Москве и Санкт-Петербурге ожидается аномальное потепление – температура будет на 5-6 градусов выше климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд указал, что в последние дни в Москве температура опускалась ниже нуля. Если подобная тенденция сохраняется, то принято говорить о переходе к зиме. Однако, как заявил Вильфанд, сейчас зима «откладывается», поскольку «ожидается заметное потепление», передает ТАСС.

Так, в понедельник температура должна вырасти до 2–4 градусов, во вторник – до 4–6, в среду – до 5–7, по области – до 9 градусов. Указывается, что это на 3–5 градусов теплее нормы. В четверг и пятницу будет 3–8 градусов тепла.

При этом в Санкт-Петербурге потепление начнется уже в воскресенье, ко вторнику ожидается до 7–9 градусов, а вся рабочая неделя будет выше нормы на 3–6 градусов: в среду ожидается 6 градусов тепла, в четверг – 7, в пятницу – 9.