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Назван официальный преемник Ле Пен во главе «Нацобъединения»
Официальным преемников Ле Пен во главе «Нацобъединения» стал Барделла
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Депутат Европарламента Джордан Барделла избран председателем партии «Национальное объединение», которую до начала президентской кампании 2022 года возглавляла Марин Ле Пен.
Депутат Европарламента Джордан Барделла избран председателем партии «Национальное объединение», которую до начала президентской кампании 2022 года возглавляла Марин Ле Пен.
Результаты внутрипартийного голосования Ле Пен огласила на съезде «Нацобъединения», передает ТАСС.
Конкурентом Барделла в ходе выборов был 53-летний мэр Перпиньяна, который набрал 15,16% голосов от общего числа проголосовавших. Всего в выборах участвовали 36,6 тыс. человек.
Названы ошибки Шольца при визите в Китай
Политолог Лукьянов: Вашингтон не допустит плодотворного сотрудничества Германии и Китая
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Канцлер Германии Олаф Шольц пытается притащить в новую эпоху старые методы взаимодействия с партнерами, полагая, что они сработают. Но американцы этому воспрепятствуют. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя визит Шольца в Пекин.
«Очень любопытно наблюдать реакцию на визит Шольца в Пекин. Оппозиция неистовствует: канцлер нашел нового любимого тирана и повторяет с Китаем тот же путь, который привел к провалу с Россией. Бабло побеждает зло, короче», – рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
«Американцы насторожены, что правительство Германии хотя и ограничивает, но не препятствует китайским инвестициям в инфраструктуру. Зеленые и прочие высокоморальные в свою очередь требуют поднять вопрос о правах человека», – перечислил эксперт.
«В целом надо признать, что критики Шольца более последовательны, чем его сторонники. Если политика прежних десятилетий в отношении России признана стратегической ошибкой, о чем, в частности, заявил однопартиец Шольца Штайнмайер, то ссылка на прагматические интересы в случае Пекина парадоксальна», – замечает политолог.
Лукьянов также выразил уверенность в том, что Олаф Шольц «прикрывается» целью уговорить Китай дистанцироваться от России. «Они даже «честно» скажут, что это удалось – Си согласился, что нельзя применять ядерное оружие на Украине. Но, по сути, линия КНР не изменится», – отметил он.
«Китайский визит Шольца и крупной делегации бизнеса – попытка протащить в новую эпоху прежние и ранее очень выгодные для немцев подходы. Глядишь, как-то все угомонится и можно будет начать плести кусочки бизнеса as usual. Но на то и щука в реке, чтобы карась не дремал. Американцы это все не для того патронируют, чтобы опорный европейский союзник с главным стратегическим конкурентом шашни разводил», – заключил Лукьянов.
Ранее немецкое издание Spiegel написало, что оппозиция раскритиковала визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай, поскольку тот якобы следует по тому же пути, что ранее привел к провалу в отношениях с Россией.
Сам канцлер свой визит объяснял тем, что нужно уговорить Китай дистанцироваться от России, и, вероятно, его сторонники объявят, что ему это удалось, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин согласился, что ядерное оружие на Украине применять не следует. Но на деле линию Китая это не меняет.
Напомним, Си Цзиньпин во время встречи с Шольцем предложил усилить сотрудничество стран на фоне изменений и беспорядков в мире.
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В России оценили газовый «подарок» британского премьера
Эксперт Юшков: Британия делает газовые «подарки» России уже 20 лет, но мы до сих пор их не видим
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Американцы пытаются выставить ситуацию таким образом, будто бы сланцевая революция в Великобритании уже свершилась, но пришел Риши Сунак и все испортил. Однако это совсем не так, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее издание The Hill заявило, что запрет премьера Британии Риши Сунака на фрекинг является подарком президенту России Владимиру Путину.
«Фрекинг, или гидравлический разрыв пласта, требует закачки огромного количества воды в землю вперемешку с химическими реагентами и песком. Делать это надо на постоянной основе – как только останавливаются разрывы, сразу же прекращается и добыча. То есть с точки зрения окружающей среды этот метод спорный», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«При этом нет никаких гарантий того, что в Великобритании есть перспективные месторождения. В целом в Европе до сих пор никому не удалось совершить сланцевую революцию, которая в мире фактически ограничилась только США и Канадой. Среди европейцев лидером по запасам сланцевого газа является Польша, но она его не добывает из-за экономической нецелесообразности», – продолжил собеседник.
«Более того, запрет на использование фрекинга в Великобритании был введен еще в начале 2000-х годов. Мораторий существовал вплоть до прихода к власти Лиз Трасс. Она попыталась сыграть на настроениях британцев, которые требовали снижения цен на топливо, продукты и энергоносители и сняла запрет на применение этого способа добычи», – замечает эксперт.
Юшков также уверен, что Риши Сунак исходит из того, что сохранение возможности разработки сланцевых месторождений оттолкнуло бы от него огромное число экологически настроенных граждан. «Публикация The Hill – банальная попытка дискредитировать нового премьера и кинуть камень в огород России», – добавил он.
«Американцы пытаются выставить ситуацию таким образом, будто бы сланцевая революция в Великобритании все же свершилась, но пришел Сунак и в отместку за годы мучения индийского народа уничтожил это процветание. Но тогда возникает вопрос, почему нет критики в адрес Бориса Джонсона или Терезы Мэй. Получается, что британцы делают нам «подарки» уже 20 лет, а мы их почему-то не видим», – иронизирует собеседник.
«Более того, Лондон с января запрещает импорт российского СПГ. Так что они вроде как даже наказывают нас. Хотя на самом деле мало что изменится. Россия будет отправлять сжиженный газ во Францию, а Великобритания начнет закупать его у Катара», – заключил Юшков.
Ранее обозреватель издания The Hill Роберт Брайс выразил мнение, что решение британского премьер-министра Риши Сунака снова запретить добычу нефти и газа методом фрекинга (гидравлического разрыва пласта) значительно отвечает интересам России.
По мнению автора публикации, такой запрет можно смело назвать подарком президенту Владимиру Путину. При этом такое решение может оказать пагубное влияние на экономику Британии, так как по сути Сунак «обеспечивает» высокие цены на энергоносители в стране и зависимость от импорта на десятилетия вперед, указывает издание The Hill.
Примечательно, что экологические НПО приветствовали такое решение и даже назвали его «фантастическим достижением». Автор указывает, что действия Сунака могут в будущем привести Лондон к дефициту топлива, так как добыча газа в Великобритании находится на самом низком уровне с 1973 года.
Обозреватель подчеркнул, что в Британии есть огромные запасы этого энергоресурса. «Количество газа в некоторых сланцевых месторождениях почти в два раза превышает количество газа в лучших сланцевых месторождениях США. Но с приходом Сунака вся эта энергия может обесцениться», – заключил он.
Тем временем в Германии призвали изучить вопрос добычи в Германии сланцевого газа ныне запрещенным методом фрекинга. По мнению немецких властей, фрекинг можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний.
Напомним, энергетический кризис заставил Европу надеяться на атомные электростанции и на совсем новые источники энергии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС может спастись от грядущей энергетической катастрофы.
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Названа «колоссальная цена» отказа ЕС от газа из России
Bloomberg назвал «колоссальную цену» отказа ЕС от газа из России
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Европейские страны для пополнения собственных газовых хранилищ перед предстоящей зимой потратили почти 105 млрд долларов. К таким предварительным выводам пришел исследователь Бен МакВильямс из брюссельского института Брейгель, пишет Bloomberg.
Ученый при своих подсчетах использовал средние цены на газ в размере 140 евро за мегаватт-час, расчет предполагает общую стоимость накопленного газа в хранилищах с 1 апреля по 31 октября в объеме 107 млрд евро (104,8 млрд долларов), сообщает Bloomberg.
Это примерно вдвое больше, чем США потратили на поддержку Украины. Отмечается, что для пополнения хранилищ использовались как поставщики из Объединенных Арабских Эмиратов, так Норвегия и другие возможные.
При этом подчеркивается, что холодная зима может полностью истощить существующие резервы и открыть новую гонку за наполнением резервуаров. Только в этом случае, вероятно, придется обойтись без поставок из России, которые обеспечивали 15–20% рынка.
Ранее в ФРГ призвали изучить возможность добычи в Германии сланцевого газа с помощью пока еще запрещенного метода фрекинга. В правительстве страны полагают, что фрекинг можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС может спастись от грядущей энергетической катастрофы.
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Американский дипломат указал на «самую красную» линию для Москвы
Дипломат из США Ранделл указал на «самую красную» линию для Москвы
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Самым неприемлемым для России в ситуации на Украине может стать вступление этой страны в Североатлантический альянс, заявил бывший руководитель дипмиссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.
«Нетрудно понять, почему Украина – самая красная линия для России», – отметил Ранделл в своей статье для Newsweek, передает РИА «Новости».
По его словам, Крым имеет для Москвы историческое значение, в случае если бы он стал частью НАТО, это вызвало бы у Кремля реакцию, сопоставимую с реакцией Вашингтона на размещение советских ядерных ракет на Кубе.
При этом страны альянса специально не обращали внимания на интересы безопасности России, принимая в свои ряды бывшие страны Советского Союза.
«Расширение блока на Восток станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны», – привел Рандел слова американского дипломата Джорджа Кеннана.
Ранделл призвал остановить войну на Украине и отметил, что Западу следует обсуждать это, включая отмену экономических санкций и нейтралитет Киева.
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Украина назвала условия «победы» над Россией
Глава офиса Зеленского Ермак объяснил украинское «понимание победы» над Россией и перечислил ее условия
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на совместной пресс-конференции с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном рассказал, какие условия Киев будет считать «победой» над Россией.
Ермак заявил, что Киев «четко сформулировал понимание победы». В число условий «победы» Киев включил возвращение контроля над вернувшимися к России территориями, включая Донбасс и Крым, «компенсацию» от России, освобождение пленных, а также «возвращение мира к четкой системе международной безопасности». По словам Ермака, это «гарантии, которых требует Украина».
Он заверил, что такой подход согласован с «партнерами» Украины. «У нас нет никаких разногласий. Наши главные партнеры, США, наши партнеры – Британия, Германия, Франция – говорят о том, что будут поддерживать нас до победы», – приводит его слова «Европейская правда».
Салливан прибыл в Киев в пятницу. Советник президента США провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его офиса.
Зеленский в Telegram сообщил, что наградил Салливана орденом Ярослава Мудрого ІІ степени.
Напомним, Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Россией. Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным.
Российские разведчики уничтожили наемников на Украине
Российские разведчики из гранатометов и пулеметов уничтожили на Украине наемников
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Минобороны России рассказало о боевой работе подразделения разведки ЗВО в зоне спецоперации на Украине, которое уничтожило группу наемников, участвовавших в боях на стороне Киева.
Как сообщает Минобороны в Telegram, разведгруппе была поставлена боевая задача по выявлению и уничтожению живой силы ВСУ и наемников в заданном квадрате. Российские военные провели разведку с воздуха, использовав для этого БПЛА. После разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника.
Из ПТРК «Фагот» был нанесен ракетный удар по замаскированной в лесопосадке бронированной машине противника. Группа воюющих за Украину наемников начала двигаться вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем автоматических гранатометов. После этого российская подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов.
5 ноября в Вооруженных силах России отмечается День военного разведчика.
В октябре в честь Дня подразделений специального назначения Минобороны показало боевую работу разведчиков Западного военного округа на Украине.
Немцы возмутились заявлением нового посла Украины о россиянах
Читатели Welt резко раскритиковали посла Украины Макеева за призыв запретить россиянам въезд в ФРГ
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Читатели немецкого издания Welt выступили с резкой критикой в адрес нового украинского посла в Берлине Алексея Макеева, который увидел «серьезную угрозу безопасности» в том, что российские граждане приезжают в Германию, и призвал власти ФРГ ввести запрет на въезд для них.
«Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа говорить «спасибо» и махать ручкой», – передает РИА «Новости» текст комментария одного из пользователей.
Другой комментатор назвал Макеева «недодипломатом из коррупционной Украины». «Почему никто не может сказать Макееву, что ему нужно вести себя соответственно своему положению?» – задался вопросом он.
«Я, например, требую запрета на въезд украинцев. Что будем делать?» – спросил еще один читатель.
Один из комментаторов, в свою очередь, потребовал запретить въезд в Берлин послам Украины.
«Выдворить этого наглого «дипломата» из страны», – призвали пользователи.
Ранее Макеев раскритиковал помощь Берлина, оказанную Киеву после начала специальной военной операции России.
Стало известно о тайной встрече советника Байдена Салливана с Зеленским в Киеве
Советник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан посетил украинскую столицу в пятницу, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают СМИ.
Салливан в ходе необъявленного визита встретился с Зеленским и с главой его офиса Андреем Ермаком, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В ходе визита якобы обсуждались подробности нового пакета военной помощи Киеву. Зеленский во время переговоров призывал к поставкам дополнительных систем противовоздушной обороны.
Позже Белый дом подтвердил визит Салливана в Киев.
«Советник Салливан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром обороны Алексеем Резниковым и другими, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку народа Украины со стороны США в защите его суверенитета», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пентагон объявил о передаче Киеву очередного пакета военной помощи на 400 млн долларов. В него входят 45 модернизированных советских танков Т-72 и сотни бронетранспортеров.
В США предостерегли Украину от попыток атаковать Крым
Возможное нападение на Крымский полуостров для киевских властей станет катастрофой, поскольку у ВСУ не хватает десантных средств, предупреждают американские СМИ.
У Киева не хватает вертолетов и других десантных средств, нападение на полуостров сопряжено с риском катастрофического провала, пишет журнал Hill, передает РИА «Новости».
Авторы напомнили, что Украина пыталась атаковать объекты в Крыму, в том числе провела атаку на Крымский мост и атаковала беспилотниками корабли Черноморского флота в Севастополе.
Попытка же захвата Крыма станет провалом президента Украины Владимира Зеленского, поскольку полуостров соединен с материком серьезно защищенным участком. Российские военные смогут провести инженерные работы, блокирующие сухопутную кампанию.
Ранее украинский президент Зеленский признавался, что желает увидеть море в Крыму, но не хочет туда ехать зимой.
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В США заявили претензии на российский остров Врангеля
WSJ: Остров Врангеля принадлежит США, а Россия удерживает американскую территорию
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Остров Врангеля «принадлежит» Соединенным Штатам, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года, пишет американская газета The Wall Street Journal.
Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и являющийся домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, «принадлежит» США, а Россия «удерживает территорию США с 1924 года», передает Ura.ru текст статьи WSJ.
На острове находится российская военная база, пишет WSJ, которая является «угрозой американскому суверенитету».
Газета указывает, что не так давно ВВС США перехватили российские бомбардировщики, «угрожавшие границам Аляски». По мнению автора статьи, это является частью проецирования сил, где остров Врангеля играет стратегическую роль.
Остров Врангеля – российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Он назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. О существовании этого острова русским первопроходцам было известно еще с середины XVII века. В 1924 году правительство СССР направило к острову Врангеля канонерскую лодку «Красный Октябрь», экспедиция подняла на острове советский флаг и вывезла поселенцев.
На сегодняшний день на острове самая высокая плотность логовищ белых медведей и тихоокеанских моржей. Также там находится более 400 видов растений и 100 видов перелетных птиц.
Германия в ООН выступила против резолюции о борьбе с героизацией нацизма
Германия, Австрия и Италия впервые проголосовали в ООН против российской резолюции с осуждением героизации нацизма
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На заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовал против российской резолюции о борьбе с героизации нацизма, сообщил замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
Третий комитет ГА ООН принял проект резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», передает РИА «Новости».
Голосование по резолюции проходит каждый год. Обычно против выступают только США и Украина. Однако на этот раз проект резолюции не поддержали также Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия. По их версии, Москва якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения спецоперации на Украине.
Лукьянцев заявил, что Италия, Германия и Австрия прежде никогда не выступали против: «На моей памяти это первый случай в истории». Он отметил, что в 2011 году среди стран ЕС произошел «раскол» по данному вопросу, часть из них выступила против резолюции, а часть воздержалась.
«Представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма. Но, видимо, политические соображения взяли верх», – сказал дипломат.
Напомним, за документ проголосовали 106 стран, воздержались – 15, против – 51 страна. Такая резолюция принимается Генассамблеей ООН каждый год. После одобрения комитета должно пройти голосование по ней в ГА ООН, обычно это проходит в декабре.
По всей Украине объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена утром в субботу, 5 ноября, на всей территории Украины, включая Киевскую область.
Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.
По информации на портале, сирена звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и городе Запорожье.
Накануне воздушную тревогу объявляли в шести регионах Украины.
Российские войска с антидроновыми ружьями перехватили десятки БПЛА в Энергодаре
Рогов сообщил о перехвате российскими войсками с антидроновыми ружьями десятков украинских беспилотников в Энергодаре
В октябре в Энергодаре российским войскам с помощью антидроновых ружей удалось перехватить несколько десятков украинских беспилотников, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что антидроновые ружья приобрели на пожертвования россиян и передали военным, передает ТАСС.
Из-за нехватки денег на Украине отключили 1,3 тыс. терминалов Starlink
CNN сообщила об отключении на Украине с 24 октября 1,3 тыс. терминалов Starlink из-за нехватки финансирования
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В связи с недостаточным финансированием на Украине с 24 октября отключили 1,3 тыс. терминалов Starlink компании SpaceX, сообщили источники.
Владелец SpaceX Илон Маск выражал готовность предоставлять услуги Starlink за свой счет, но основную часть оплаты вносила Украина. Теперь Киеву трудно найти деньги на оплату Starlink. С середины лета число терминалов увеличилось с 4 тыс. до 25 тыс., при этом выросли и расходы на их обслуживание (обслуживание одного терминала обходится в 2,5–4,5 тыс. долларов в месяц), передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Частично оплату услуг Starlink для Украины осуществляют Великобритания, Польша и США, но Киеву все равно не хватает денег. Власти США продолжают переговоры с Маском о том, как должны оплачиваться предоставляемые им услуги связи.
В октябре Маск заявил, что его компания не может и дальше платить за работу Starlink на Украине. СМИ сообщали, что SpaceX призвала власти США взять финансирование на себя. Позднее Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. По словам украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Маск еще до начала обсуждения вопроса о финансировании обещал, что функционирование Starlink на Украине будет обеспечено.
До пожара в ресторане в Костроме произошла массовая драка
Перед пожаром в ресторане в Костроме, где погибли 13 человек, произошла массовая драка
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Посетители ночного кафе-клуба «Полигон» в Костроме устроили массовую драку до пожара, жертвами которого стали 15 человек, сообщили в правоохранительных органах.
Словесный конфликт между некоторыми посетителями ночного клуба перерос в массовую драку, сообщил источник ТАСС, уточнив, что отношения к пожару данный инцидент не имеет. Несколько участников потасовки пострадали, добавил источник.
Между тем прокуратура Костромской области подтвердила, что одной из вероятных причин пожара в кафе «Полигон» в Костроме стало использование пиротехники.
Информация о возгорании в кафе поступила в 02.37 мск 5 ноября, 250 посетителей были эвакуированы, произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. метров. По последним данным, погибли 15 человек, еще четверо пострадали. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщила РИА «Новости» представитель ГУ МЧС по Костромской области, эвакуированные из дома рядом с загоревшимся рестораном люди вернулись в свои квартиры. Она отметила, что в настоящее время пожарные производят дотушивание возгорания.
В свою очередь губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил в своем Telegram-канале, что в пять человек получили в результате пожара легкие травмы, им оказали необходимую помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава региона поручил оказать необходимую помощь семьям погибших.