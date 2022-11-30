Цена газа в Европе превысила 1600 долларов впервые с октября

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30 ноября, среда | Последнее обновление — 17:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны подтвердило освобождение Андреевки в ДНР
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Негативное отношение к беженцам с Украины распространено в Польше во всех социальных и возрастных группах, больших и малых городах и без различия пола. А в середине ноября социологи признали, что существуют опросы, подтверждающие «настолько плохое» отношение поляков к украинцам, что их боятся опубликовать.
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Учитывая, что украинской пропагандой рулят специалисты из США, у потока видео с казнями может быть и другая причина. Не исключено, что Вашингтон готовится «слить» очередного своего союзника.
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Цена газа в Европе превысила 1600 долларов впервые с октября
Цена газа в Европе превысила 1600 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с октября
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Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов поднялась выше 1600 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с середины октября, следует из данных Лондонской биржи ICE.
Общий рост цены с начала дня составляет почти 10%, передает ТАСС.
Так, стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1605 долларов за 1 тыс. куб. м, или 149,68 евро за МВт·ч.
Цена газа в Европе растет на постепенно увеличивающемся отборе газа из хранилищ из-за похолодания и сокращении в последние дни средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.
Ранее в Газпроме заявили, что европейские страны дестабилизировали мировой рынок сжиженного газа (СПГ) и снизили мировую энергетическую безопасность.
В Германии рассказали, как США готовили Украину к конфликту с Россией
Немецкий политик Оскар Лафонтен рассказал, как США готовили Украину к конфликту с Россией
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Соединенные Штаты принимали активное участие в расшатывании конфликта на Украине еще с Евромайдана в 2014 году, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
По его словам, западное сообщество во главе с США вооружали Украину и систематически подводили Киев к конфликту с Россией. Вследствие этого Украина как бы стала членом НАТО, однако предысторию западные активисты и СМИ специально игнорируют, передает РИА «Новости».
Лафонтен добавил, что при этом Вашингтону удалось добиться ухудшения отношений между ЕС и Россией и занять лидерские позиции, выгнав с пьедестала Германию. Таким образом, по его словам, США могут теперь определять политику стран ЕС.
Лафонтен добавил, что США продают «грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает».
При этом он заметил, что Вашингтону не удалось в полной мере осуществить планы против России.
«Есть ощущение, что США уже осознают, что обломали зубы. Несмотря на масштабные поставки вооружений на Украину, отправку большого количества военных советников, оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем», – сказал он.
В заключение Лафонтен отметил, что антироссийские санкции обернулись для Запада бумерангом.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины в нынешнем конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако отметил, что необходимо «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.
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Медведев: После сообщения о потерях ВСУ главе ЕК «прилетело по голове» из США
Медведев назвал ЕС штатом США после удаления сообщения фон дер Ляйен о потерях ВСУ
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США в связи с удалением сообщения председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ.
Медведев сообщил, что европейскому политику «прилетело по голове» из Вашингтона. По его словам, сообщение о потерях отредактировали после реакции Вашингтона.
«Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат номер 51», – написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее из письменного и видеозаявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вырезали информацию о числе погибших украинских военных и гражданских лиц. Глава ЕК указала, что «на сегодняшний день погибли более 20 тыс. мирных жителей и 100 тыс. военных». Представитель фон дер Ляйен заявил об ошибках в данных.
Польша и Прибалтика не дали ЕС договориться по ценам на российскую нефть
Reuters сообщило об отказе Польши и Прибалтики соглашаться на предложения по лимиту цен на российскую нефть в рамках ЕС
Представители правительств стран Евросоюза не смогли договориться по вопросу лимита цен на российскую нефть, достичь соглашения мешает позиция Польши и Прибалтики, сообщили дипломаты.
Один из дипломатов сообщил, что соглашение не достигнуто, хотя «юридические тексты» согласованы. Как пояснил дипломат, Польша отказывается соглашаться с предложенным уровнем цен, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Как сообщают дипломаты, также слишком высоким лимит цен считают страны Прибалтики. Обсуждалась возможность установления потолка на уровне 62 доллара за баррель, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, предложения внутри ЕС по лимиту цен на российскую нефть варьируются от 30 долларов от Польши до 70 долларов от Греции. Венгрия выступает вообще против каких-либо ограничений.
Экономист оценил планы ЕС заработать на замороженных российских активах
Экономист Любич: У ЕС нет никаких законных оснований для изъятия активов России
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Отвечать на действия Еврокомиссии в отношении активов России мы можем любым способом в соответствии с нормами международного права. Однако самым простым и приемлемым станут ответные действия в отношении активов стран ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил экономист Антон Любич. Ранее Еврокомиссия решила зарабатывать на замороженных активах России и тратить доход на Украину.
«Единственная возможность законным способом изъять суверенную собственность Российской Федерации против ее воли – реквизировать ее при официальном объявлении войны России со стороны реквизирующего государства», – рассказал экономист Антон Любич.
«Любой иной способ реквизиции подразумевает наличие добровольного согласия Российской Федерации на исполнение решения, поскольку суверенная собственность пользуется иммунитетом на основании целого ряда межгосударственных многосторонних актов международного права», – отметил собеседник.
«В свою очередь, собственность граждан России может быть изъята на основании решений национальных судов по гражданским искам о компенсации убытков, либо при конфискации на основании приговора по уголовному делу. В обоих случаях должно иметь место виновное действие непосредственно лица, привлеченного к суду, в адрес истца, например, государства Украина», – пояснил он.
«При этом изъятие частной собственности гражданина без вины невозможна не только в мирное, но и даже в военное время. Подобные действия запрещены даже в случае официального объявления войны. Об этом прямо и недвусмысленно сказано в Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны», – подчеркнул эксперт.
«Одновременно с этим, международное право подразумевает равноправный статус сторон. Поэтому универсальный способ защиты государством его прав, нарушенных другим государством - ответные действия. Например, арест суверенной собственности государства-нарушителя как у себя в стране, так и в дружественных странах», – объясняет экономист.
«Судебное разрешение подобных споров, например, через Международный Суд ООН, возможно только при согласии обеих сторон спора с юрисдикцией такого суда. В этом, кстати, заключается принципиальное отличие международного права от внутригосударственного», – отметил Любич.
«Вместе с тем, по международным нормам, можно обратиться за защитой прав в Совет Безопасности ООН, но, напомню, один из членов Европейского Союза, а именно, Франция, обладает в нем правом вето», – акцентировал собеседник.
Отвечая на вопрос о том, можно ли назвать действия Еврокомиссии беспределом, экономист отметил, что «беспредел» – «это термин скорее из воровских понятий». «Я не уверен, что могу грамотно применять подобные термины. Однако, на языке юриспруденции это называется «грубым нарушением международного права», – заключил он.
Напомним, Еврокомиссия заблокировала 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд частных средств российских граждан, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС и использовать прибыль для выплат Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
При этом, по данным издания Reuters, официальные лица в ЕС и США уже несколько месяцев спорят, как на законных основаниях можно организовать арест российских активов. Отмечается, согласно законодательству большинства стран-членов ЕС, арест замороженных активов возможен только при наличии решения суда на имя конкретного владельца счета. Издание отмечает, что большинство активов россиян зарегистрированы как средства «принадлежащие членам семьи или подставным лицам».
Издание Bloomberg приводит слова Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС будет стремиться создать структуру для управления этими средствами, их инвестирования и использования последующих доходов для передачи Украине. Bloomberg также отмечает, что юристам ЕС уже поступило задание рассмотреть различные юридические варианты использования российских активов.
Одновременно с этим стало известно, что ЕС предлагает создать специализированный суд для рассмотрения военных преступлений России. Издание Politico приводит цитату Урсулы фон дер Ляйен: «Продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования российской агрессии».
При этом ранее Банк России заявил, что взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, но их выкуп не рассматривается. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что если замороженные активы России будут конфискованы, Москве придется изымать имущество компаний из недружественных стран.
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Еврокомиссия решила зарабатывать на замороженных активах России и тратить доход на Украину
Еврокомиссия заблокировала 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд частных средств российских граждан, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС и использовать прибыль для выплат Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В краткосрочной перспективе, сообщила фон дер Ляйен, ЕК вместе с партнерами создаст структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины, передает ТАСС.
После отмены санкций эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины, сказала она.
Чтобы легализовать эти операции, ЕС намерен создать международный суд против России и заручиться поддержкой ООН, сообщила фон дер Ляйен.
Банк России ранее заявил, что взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, но их выкуп не рассматривается.
Москва заявила о лихорадочных попытках ЕС своровать российские активы
Замглавы МИД Грушко: Брюссель лихорадочно пытается своровать замороженные российские активы
Лихорадочная деятельность Еврокомиссии направлена на то, чтобы не мытьем, так катанием изыскать пути «легитимизации» незаконных санкций с целью присвоения замороженных российских активов, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
ЕК, по его словам, пытается изыскать пути легитимизации незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, передает РИА «Новости».
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК заблокировала 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд частных средств российских граждан. Теперь Еврокомиссия хочет инвестировать эти средства под управлением ЕС и использовать прибыль для выплат Украине.
США отвергли обвинения в наживе на нужде Европы в СПГ
Чиновник из Белого дома отверг обвинения в наживе США на продажах их сжиженного природного газа в Европу
США не наживаются на поставках сжиженного природного газа в связи с перебоями российских поставок в Европу, заявил чиновник американской администрации высокого ранга.
По словам представителя Белого дома, поставки в большинстве случаев осуществляются в рамках долгосрочных контрактов с зарубежными трейдерами, которые уже перепродают газ конечным потребителям, передает РИА «Новости».
В преддверии визита в США президента Франции Эммануэля Макрона чиновник сказал, что заявления, согласно которым «США наживаются на продажах своего сжиженного газа в Европу», не соответствует действительности, американская сторона «мобилизовала СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме».
Вашингтон при этом обвинил Россию в использовании энергоносителей и продовольствия для оказания давления на международное сообщество в контексте конфликта на Украине.
Также в Белом доме сказали, что у США и Европы не совпадают взгляды и интересы в отношении Китая, «Европа имеет свои собственные интересы», а «Китай будет на самом верху повестки двух лидеров».
Напомним, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Европе требуется «большая автономия» от Вашингтона.
Между Европой и США назревает «гонка государственных субсидий». Макрон заявил, что американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам.
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Песков пояснил идею создания «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном
Песков: Идея «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном будет еще оформляться
Создание «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана будет еще оформляться, маршруты и поставки в этом регионе крайне актуальны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он пояснил, что идея будет оформляться в плане формулирования четких контуров. По словам Пескова, речь идет об огромной территории в очень важном регионе, где крайне актуальны маршруты поставок энергоносителей, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля заявил, что инициатива создания союза будет соответствовать интересам всех трех стран.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана при транспортировке российского газа.
Украина попросила газ на зиму у США
В Киеве запросили дополнительные объемы газа на зиму у Соединенных Штатов
Компания «Нафтогаз Украины» направила запрос в США на дополнительные объемы газа для зимнего периода, сообщил глава газовой компании Алексей Чернышов.
В своем Facebook* (запрещен в России) он отметил, что запрашиваемый объем газа является необходимым в нынешней отопительном сезоне. По его словам, Украине этой зимой также понадобятся газовые компрессоры, метанол и оборудование для добычи газа, а также дизельные генераторы, передает ТАСС.
Ранее Еврокомиссия предрекла ЕС трудную зиму 2023–2024 годов. При этом президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался, что американский газ продают на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем европейцам.
Газпром решил законсервировать оборудование на станциях «Славянская» и «Портовая»
В Газпроме после инцидента со взрывами решили приостановить работу оборудования на станциях «Славянская» и «Портовая»
Газпром заявил о намерении законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях «Славянская» и «Портовая», перегоняющих газ в трубопроводы «Северных потоков».
Таким образом, все оборудование останется на станциях, а в случае необходимости его можно будет ввести в эксплуатацию в кратчайшие сроки, передает «Коммерсант».
Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы взрывы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были направлены на окончательный разрыв взаимовыгодных энергетических связей Европы с Россией.
В Италии пообещали полностью заместить газ из России к 2025 году
Eni: Российский газ в Италии будет замещен к 2025 году
Италия сможет полностью отказаться от газа из России к 2025 году, сейчас топливо удалось заместить на 50%, заявил главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.
Он пояснил, что в Италии начали искать альтернативы российскому газу еще в феврале.
На данный момент замещена ровно половина из 21–23 млрд кубометров российского газа, а в 2025 году будут замещены 100%, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.
Дескальци пояснил, что в 2023 году потребность в российском газе в Италии будет на уровне 6–7%.
Ранее сообщалось, что министры энергетики стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.
Газпром не стал снижать прокачку газа в Молдавию через Украину
В Газпроме решили не снижать прокачку газа по территории Украины в Молдавию
Газпром принял решение не убавлять прокачку газа по территории Украины в Молдавию после того, как «Молдовагаз» устранили нарушения по оплате поставок газа из России в ноябре.
Так, в заявлении холдинга отмечается, что средства за находящийся на территории Украины газ для Молдавии были получены, в связи и с чем Газпром решил не останавливать перекачку газа ГИС «Суджа». При этом в газовой компании отметили, что Молдавия не впервые нарушает имеющиеся договоренности в блоке оплаты поставок, поэтому Газпром оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты.
Как сообщил председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале, компания перевела аванс за поставки газа в ноябре в размере 21,4 млн долларов, что составило половину стоимости природного газа за ноябрь, согласно представленному инвойсу.
Напомним, Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который предназначен Молдавии по контракту с «Молдовагазом».
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков пояснил газете ВЗГЛЯД, что либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за газ, который она получает через украинскую территорию.
Импорт российского СПГ в Европу вырос на 42%
Financial Times указала на рост импорта российского СПГ в Европу на 42%
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В январе–октябре 2022 года импорт российского сжиженного природного газа в страны Европы вырос на 42%, если сравнивать с тем же периодом 2021 года, пишут СМИ.
На российский СПГ приходится 16% от совокупного импорта доставляемого по морю газа в европейских государствах за указанный период. Объем поставленного из России СПГ составил рекордные 17,8 млрд кубометров. Главными импортерами стали Бельгия, Испания, Нидерланды и Франция. По газопроводам Европа получила 62,1 млрд кубометров российского газа.
В 2021 году страны Европы получили из России 155 млрд кубометров газа. Брюссельский аналитический центр Bruegel заявил о падении в 2022 году поставок по газопроводам из России почти на 80%, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
При этом доля российских поставок СПГ снизилась за три года с 20% до 16% в связи с ростом поставок из США, которые занимают 42% поставок. Третьим в списке идет Катар с 13,7%. В целом страны Европы в 2022 году импортировали на 70% больше СПГ, чем годом ранее – с января по октябрь поступили рекордные 111 млрд кубометров, сообщает аналитическая компания Refinitiv.
Напомним, европейские компании ведут переговоры о покупке газа на следующие годы. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что все страны Евросоюза должны быть готовы отказаться от импорта российского газа.
Сербия похвасталась перед Европой иллюминацией на Новый год
Вучич похвастался дешевым газом и возможностью устроить в Сербии праздничную иллюминацию на Новый год
В среднем поставки газа обходятся Сербии в 4,5 раза дешевле, чем остальной Европе, страна, вероятно, сможет позволить себе праздничную иллюминацию на Новый год, заявил президент Александр Вучич.
Вучич указал, что цена на газ продолжает расти, он стоит около 1385 долларов за 1 тыс. кубометров, при этом нужно учитывать еще «торговцев и доставку», из-за чего газ нельзя купить дешевле 1,8 тыс. долларов. Сербия же получает газ по 400 долларов, передает ТАСС со ссылкой на Pink.
На замечание о том, что остальная Европа приобретает все меньше газа и странам приходится экономить на новогоднем освещении городов, Вучич выразил надежду, что Сербия сможет позволить себе праздничную иллюминацию на Новый год.
Кроме того, Вучич заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине закончится нескоро. Он отметил, что российские военные стали успешнее участвовать в боевых действиях, хотя у России «гораздо меньше сильных союзников, чем у украинцев».
Напомним, премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что представители Евросоюза заявили Белграду о необходимости признать независимость Косово, а также ввести санкции против России ради возможности вступить в ЕС. При этом от Сербии одновременно требуют отказаться от территорий и объясняют санкции к России нарушением территориальной целостности Украины.
Российский постпред высмеял «большое достижение» Европы
Постпред Ульянов: Европа лишилась России как крупнейшего поставщика энергии
Европа лишилась крупнейшего поставщика энергии – России, заявил постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) он написал, что Европа получила возможность покупать американский СПГ, при этом цена его гораздо более высокая. «Большое достижение!» – сыронизировал Ульянов.
Так российский постпред отреагировал на сообщение одного из пользователей, процитировавшего главу Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола, по словам которого «Россия навсегда потеряла Европу как своего крупнейшего энергетического клиента», передает РИА «Новости».
Напомним, аналитики предупредили промышленность Европы, что кризис, с которым она столкнется этой зимой, не закончится с окончанием холодов. Согласно прогнозам, ЕС ждет еще минимум два тяжелых года. При этом многие компании в ЕС станут нерентабельными из-за дорогих энергоресурсов. Газета ВЗГЛЯД писала, куда переедет европейская промышленность и сколько лет уйдет на деиндустриализацию ЕС.
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