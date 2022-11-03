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Аваков объяснил неизбежность конфликта между Россией и Украиной
Аваков заявил о неизбежном конфликте Украины с Россией из-за нежелания Зеленского исполнять «формулу Штайнмайера»
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Киевское руководство и лично президент Украины Владимир Зеленский не желали выполнять «формулу Штайнмайера», потому конфликт с Россией был неизбежен, заявил бывший глава украинского МВД Арсен Аваков в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
Военное столкновение с российской стороной невозможно было избежать, поскольку Киев и сам Зеленский не хотели исполнять «формулу Штайнмайера», заявил Аваков в беседе с пранкерами.
Пранкеры представились бывшим послом США в России Майклом Макфолом, они опубликовали полное видео беседы в своем Telegram-канале.
По словам экс-министра МВД, киевский режим намеревался «развернуть» жителей Донбасса и Крыма в сторону украинской государственности за счет олигархов. Те должны были «мотивировать местную олигархию для того, чтобы та двигалась в сторону Украины, инвестировать в инфраструктуру». Однако глава офиса Зеленского Андрей Ермак избрал другую стратегию, добавил Аваков.
По его словам, главными проблемами Киева сейчас являются разъединение элит, коррупция и ограничение свобод. Аваков добавил, что предстоящая зима станет серьезным испытанием для властей страны. Также на Украине задерживаются зарплаты военнослужащим и отмечается высокий уровень инфляции.
Также бывший министр заявил, что Вашингтон в последнее время снизил поток помощи украинским властям.
В 2019 году на саммите «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина), стороны приняли совместное коммюнике. В нем указано, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса, а сам особый статус региона должен действовать на постоянной основе.
Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска вынудили ВСУ отойти из-под Херсона
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Россия создала эшелонированную оборону и подтягивает дополнительные силы, поэтому ВСУ теряют численное преимущество. Вероятно, сейчас они немного отошли вглубь подконтрольной территории и пытаются пополнить резервы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя военную обстановку на Николаево-Криворожском направлении.
«Судя по тому, что происходит в последнюю неделю, прощупывание противником линии фронта, в том числе на Херсонском направлении, значительно ослабло, но не исчезло. Только за минувшие сутки наиболее активные вылазки замечены под Бериславом, в районе сел Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатка», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Вероятно, снижение активности ВСУ связано с тем, что мы подтянули дополнительную живую силу. В первую очередь это делалось именно на Херсонском направлении, как наиболее опасном», – рассуждает собеседник.
«Помимо этого, противник мог осознать, что у нас идет постоянное насыщение линии фронта не только личным составом, но и дополнительным вооружением. И в связи с этим украинское командование приняло решение об отводе ВСУ вглубь тыла для наращивания группировки», – продолжил эксперт.
«Так как укрепление линии обороны с нашей стороны ведется по всем ключевым направлениям, ВСУ для мощной атаки потребуется сконцентрировать максимум сил на том или ином участке. Но в случае нашего наступления на другом участке фронта перебросить силы они уже не успеют», – отмечает военный аналитик.
Он также уверен, что при постоянных попытках прощупать и прорвать нашу линию обороны противник рискует растерять большую часть своих резервов. «Я также не исключаю, что командование ВСУ поставило крест на идее битвы за Херсон. Ведь после того, как ВСУ заняли часть степей с редкими населенными пунктами, никаких других серьезных успехов они не достигли», – заключил Онуфриенко.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал, что все попытки ВСУ пробить линию обороны отбиваются, ситуация некритична, массового скопления украинских войск на линии фронта нет. По его словам, линия обороны настолько мощная, что ВСУ не знают, что им делать и с какой стороны к ней подойти.
Как сообщили в Минобороны, накануне на Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено 105 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники.
Стремоусов также сообщил, что вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на Бериславском направлении в Херсонской области, которая была отбита союзными силами.
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Эксперт: Запад предлагает Украине ненужную ей электроэнергию
Европейские политики говорят, что ЕС готов направлять на Украину электроэнергию. Но Украина может и сама вырабатывать электричество, у нее после российских ракетных ударов возможности распределять ее сильно ограничены, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
Высокоточные удары Вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре Украины направлены в первую очередь на изматывание противника, говорит Туманян. При этом, по его словам, Россия практически не наносит удары по объектам, генерирующим электроэнергию, целями является инфраструктура, обеспечивающая трансформацию и распределение электроэнергии.
«Такой подход преследует несколько целей. Во-первых, мы осложняем снабжение ВСУ по железной дороге. Составы, как правило, работают на электрической тяге, а в условиях отсутствия электроэнергии дизельные тепловозы не могут стать полноценной заменой в силу своих конструктивных особенностей. К тому же европейцы не могут поставлять на Украину свои электропоезда из-за разницы в ширине колеи», – сказал он.
Во-вторых, создаются проблемы для тылового обеспечения ВСУ, которые без электричества лишаются производственно-ремонтной базы, добавил эксперт.
«На фоне этих проблем у Киева европейские политики решили сыграть в привычный популизм, даже не вникая в суть проблемы: еврокомиссар по энергетике заявила, что ЕС готов направлять на Украину электроэнергию. Но дело в том, что Украина может и сама вырабатывать электричество, только возможности распределять его уже сильно ограничены, в том числе и в случае поставок электроэнергии из Евросоюза», – заключил он.
Напомним, в понедельник ВС России продолжили воздействие на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате новой волны ударов ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах страны.
Систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее мощные атаки фиксировались 10 октября, 17 и 18 октября, а также 31 октября.
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Рогов: Сорвана попытка Украины организовать теракт на Запорожской АЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Сорвана попытка Украины организовать теракт на Запорожской АЭС
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На Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», по имеющимся у него сведениям, Украина готовила взрыв с весны – на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте. Предполагалось, что подрыв должен был осуществить один из сотрудников АЭС, которого завербует СБУ, уточнил представитель администрации Запорожской области. Как сообщил Рогов, целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым оставив население города этой зимой без тепла, передает РИА «Новости».
Накануне в МИД заявили, что Минобороны России изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
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Володин раскрыл потери Украины после госпереворота в 2014 году
Спикер Госдумы Володин заявил, что после госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет и половину населения
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Итогом госпереворота в 2014 году на Украине стала потеря суверенитета и 53,7% населения страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он отметил, что в 2014 году Украина потеряла свой суверенитет и стала колонией США. По его словам, страна оказалась разворованной, был утрачен промышленный потенциал, на Украине воцарилась тотальная коррупция, интересы народа перестали учитываться.
Володин добавил, что с 2014 года по настоящее время из Украины бежало более 10,5 млн человек. Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией. В общей сложности с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения.
«Ее граждане для Вашингтона и Брюсселя – расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей. Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению», – заключил он.
Британского посла у здания МИД России встретили словами «Британия – страна-террорист»
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Посол Великобритании Дебора Броннерт явилась в МИД России в связи с причастностью Лондона к атаке Киева на Севастополь.
Машина посла подъехала к зданию ведомства. При входе в здание группа студентов «приветствовала» ее словами «Британия – страна-террорист», передает РИА «Новости».
В общей сложности Броннерт пробыла в ведомстве более получаса, после чего покинула здание МИД. От комментариев прессе она отказалась.
Напомним, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Cекретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что это наводит на мысли о причастности к терактам британских ВМС. По его словам, основным выгодополучателем этих терактов являются США, а участие в их планировании и реализации, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Британии отреагировать на эти сообщения и раскрыть, отправляла ли Трасс такое сообщение госсекретарю США.
Политолог Тимофей Бордачев считает, что Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма.
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СБ ООН не принял резолюцию России о биолабораториях США на Украине
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию РФ о необходимости расследования деятельности биолабораторий США на Украине
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Совет Безопасности (СБ) ООН не принял проект российской резолюции о необходимости создания комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.
За документ проголосовали Россия и Китай, против выступили Британия, США и Франция. Остальные члены Совбеза – Албания, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ – воздержались, передает ТАСС.
В документе предлагалось, чтобы СБ ООН постановил сформировать комиссию в составе всех его членов с целью расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории, а также представить доклад совету с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования государства-участников Конвенции в ходе ее Девятой обзорной конференции, запланированной в Женеве на 28 ноября – 16 декабря.
Комментируя итоги голосования, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные делегации фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Он подчеркнул, что Россия крайне разочарована тем, что Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине.
Полянский заверил, что Россия продолжит прилагать усилия для установки всех фактов, связанных с деятельностью американских биолабораторий на Украине, хотя СБ ООН не поддержал проведение расследования. Он указал, что у России сохраняются вопросы к США и Украине, приложенные к жалобе РФ материалы по-прежнему требуют разъяснения. Дипломат подчеркнул, что за подобную противоправную деятельность всем нарушителям все равно рано или поздно придется ответить перед международным сообществом.
Напомним, в конце октября Россия подала в СБ ООН официальную жалобу для запуска международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине в связи с несоблюдением Вашингтоном и Киевом своих обязательств в рамках Конвенции о биологическом оружии (КБТО).
В США признали готовность Запада жертвовать гражданами России и Украины без всякой логики
Конгрессмен Госар: США и Британия готовы пожертвовать жизнями русских и украинцев
Конфликт на Украине активно подогревают третьи стороны, включая США и Великобританию, которые готовы пожертвовать жизнями как российских, так и украинских граждан без какой-либо логики, заявил член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар.
По его словам, необычным в ситуации на Украине является ярко выраженный уровень разжигания войны со стороны США и Британии, которые готовы пожертвовать жизнями русских и украинцев, руководствуясь мотивами, которые не вписываются ни в какую логику, передает РИА «Новости».
По мнению Госара, эти страны ничего не делали с того момента, пока активная прокси-война только назревала. Он добавил, что семья президента США Джо Байдена с ее финансовыми связями на Украине заняла нелогичную позицию в отношении мира и заставила ориентированных на мир демократов перейти в режим войны без видимой причины, которая была бы выгодна США.
В январе 2020 года Госар опубликовал снимок с рукопожатием Барака Обамы с Хасаном Роухани, заявив: «Мир был бы лучше без этих парней у власти». Снимок оказался фейком, скомпилированным из нескольких фото.
Ходаковский предрек испытания для Суровикина на Херсонском направлении
Комбат Ходаковский спрогнозировал серьезные испытания для командующего СВО Суровикина на Херсонском направлении
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Командующему Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергею Суровикину предстоят непростые испытания на Херсонском направлении, предположил командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
«Судя по тому, что погода налаживается, в ближайшее время Сергея Суровикина будут ждать серьезные испытания, особенно на Херсонском направлении», – написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
В середине октября в интервью Суровикин заявлял, что дальнейшие планы и действия российской стороны в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации. «Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», – сказал он. «Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая», – подчеркивал командующий. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – отмечал Суровикин.
Лавров призвал принять серьезные меры в отношении зерновой сделки
Глава МИД Лавров заявил о необходимости принять серьезнейшие меры по вопросу российской части зерновой сделки
Касательно российской части зерновой сделки должны быть предприняты серьезнейшие меры в ближайшее время, выразил мнение министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, такие шаги необходимы по той причине, что объемы с российской стороны несопоставимо выше, чем соответствующие украинские товары, передает ТАСС.
При этом Лавров добавил, что Москва удовлетворена тем, что при содействии турецкой стороны Киев подписал гарантии неповторения попыток использовать в военных целях гуманитарные маршруты для вывоза зерна в Черном море.
В четверг Турция и Россия начали определять список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН.
Первые шесть судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки.
ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска для обвинения России
Источник: Украинские войска открыли огонь по жилым районам Артемовска для обвинения России в убийстве мирных жителей
Украинские войска открыли огонь по жилым районам Артемовска в Донецкой народной республике с целью последующего обвинения России в агрессии против мирных жителей, рассказал источник в силовых структурах.
В силовых структурах сообщили, что в Артемовске военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) в присутствии представителей европейских СМИ вели обстрелы жилой зоны из гранатометов и двух минометов калибра 120 миллиметров для дискредитации наступающих подразделений российских войск. Источник выразил уверенность, что основная цель киевских властей – представить мировой общественности картинку якобы агрессии со стороны России, передает РИА «Новости».
Накануне депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский назвал Артемовское направление наиболее перспективным в плане наступления ВС России. В конце октября один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал о стягивании подразделений к Артемовску, который власти Украины переименовали в Бахмут, для зачистки и уничтожения диверсантов.
Кулеба пожаловался на отсутствие отопления и света в здании МИД Украины
Глава МИД Украины Кулеба пожаловался на отсутствие отопления и света в здании ведомства
В здании МИД Украины холодно, пропадают свет и вода, пожаловался министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER.
Он обратил внимание журналиста на то, что находясь в МИД, чувствуется, как холодно в здании. Все из-за того, пояснил Кулеба, что ведомство отключено от системы отопления. А в среду, рассказал он, в министерстве не было воды и электроэнергии. Сложившуюся ситуацию он назвал последствием российских атак на критическую инфраструктуру, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник ВС России продолжили воздействие на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате новой волны ударов ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах страны.
Систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее мощные атаки фиксировались 10 октября, 17 и 18 октября, а также 31 октября.
Россия продолжила досмотр судов в Черном море по зерновой сделке
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Россия возобновила участие в досмотре судов в рамках «черноморской зерновой инициативы», в данный момент в гуманитарном коридоре движутся восемь кораблей, сообщает представитель ООН в СКЦ Исмини Паллы.
По ее словам, делегация Российской Федерации присоединилась к инспекциям на судах. Несмотря на то, что очередь на досмотр значительно сократилась, в настоящее время более 120 судов ожидают разрешения на движение, в основном те, что направляются на Украину, передает РИА «Новости».
Палла добавила, что уже семь судов, перевозящих в общей сложности 290 102 тонны зерна и продовольствия, движутся с Украины по морскому гуманитарному коридору.
При этом ранее в Кремле заявили, что возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек.
В четверг Турция и Россия начали определять список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН.
Первые шесть судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки.
В США испугались переброски американских военных на Украину
19FortyFive: Отправка американских военных на Украину может усилить конфликт НАТО и России
Переброска американских военных на Украину для инспекции поставляемого Западом оружия может перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО, сообщили СМИ.
Как написал обозреватель 19FortyFive Джек Бакби, несмотря на то, что военные США не будут воевать на Украине, само присутствие солдат из страны НАТО является существенный событием в конфликте и будет представлять собой головоломку в случае, если американского солдата ранят, передает РИА «Новости».
Бакби отметил, что американские войска будут помогать отслеживать и учитывать поставляемые на Украину современные вооружения, но в случае если американский военный погибнет от российского удара, это можно расценивать как нападение на НАТО и, соответственно, возрастает вероятность полномасштабного конфликта с Россией. По мнению автора, США должны иметь план на случай подобного варианта.
Ранее бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что если американская 101-я дивизия воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» появится на украинской территории, российские Вооруженные силы «порвут ее в клочья».
Кривой Рог остался без света и воды из-за разрушения энергообъекта
Власти Кривого Рога заявили об ударе по энергоообъекту, часть города осталась без света
Мэр Кривого Рога на Украине Александр Вилкул сообщил о серьезных разрушениях объекта энергетической инфраструктуры, часть города обходится без воды и света.
Он написал в своем Telegram-канале, что в энерообъект попал дрон-камикадзе, несколько районов города без света и воды. Потери уточняются. Начинаем восстановительные работы.
На днях глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил, что из-за массированных обстрелов повреждена энергетическая инфраструктура, в связи с чем региону грозит длительное отключение электричества. 31 октября сообщалось, что часть Киева осталась без света, а 80% жителей – еще и без воды.
Китай назвал легитимными вопросы России по биолабораториям на Украине
Зампостпреда Китая при ООН назвал легитимными поднятые Россией вопросы по биолабораториям США на Украине
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Китай считает легитимными поднятые Россией вопросы о деятельности биолабораторий США на Украине, заявил заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности ООН.
В ходе выступления на заседании СБ ООН китайский дипломат обратил внимание, что с марта Россия неоднократно направляла в Совет Безопасности всемирной организации утверждения о том, что есть подозрения, что Соединенные Штаты проводят на территории Украины военные действия в биологической области, передает ТАСС.
Гэн Шуан подчеркнул, что, по мнению Пекина, любые доказательства по поводу соблюдения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении должны пользоваться полным вниманием международного сообщества, заслуживают должных ответов и прояснения соответствующими сторонами.
Заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации отметил, что на консультативном совещании в сентябре ответов в полной мере на жалобы России не последовало, поэтому Россия как государство-участник направила свои жалобы в Совет Безопасности, что разумно и легитимно, и блокировать это нельзя.
Ранее Британия, США и Франция заблокировали проект российской резолюции о необходимости создания комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.