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Глава Подмосковья проверил строительство детской больницы в Красногорске
Глава Подмосковья проверил строительство областной детской больницы в Красногорске
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Московская областная детская больница в Красногорске готова на 35%, ход строительства проверил глава региона Андрей Воробьев, сообщила пресс-служба правительства Подмосковья.
Губернатору рассказали, что, помимо технологического оснащения, в больнице предусмотрена хорошая организация пространства, дизайн интерьера, удобная и понятная навигация. В ближайшее время проект будет вынесен на обсуждение медицинского сообщества. А с сегодняшнего дня на портале «Добродел» и в городских чатах стартовало голосование за выбор панно для главного атриума больницы.
«Для нас было крайне важно открыть современный детский госпиталь. Президент поддержал, и сейчас здесь идет активная стройка. Мы хотим сдать объект на год раньше срока – в марте 2024 года. Для этого применяем все самые современные технологии, материалы, которые используются, позволяют нам этого добиться. 15 тысяч детей здесь будут получать медицинскую помощь ежегодно. 400 лучших врачей мы привлечем сюда, сейчас идет набор по всем 28 профилям. Для медиков будут созданы специальные условия, чтобы им комфортно было работать и реализовывать все свои компетенции», – приводятся слова Воробьева на сайте правительства региона.
Московская областная детская больница рассчитана на 420 коек. В ней будут КДЦ на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений, 13 операционных. Предусмотрена вертолетная площадка для экстренных случаев, а также парковка почти на 250 машин.
Больница станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье. Это позволит оптимизировать маршрутизацию пациентов, улучшить доступность и качество медицинской помощи детям. Здесь будут применять технологии телемедицины и роботизации для лечения сложных заболеваний.
«Здесь появится самая современная больница с новейшим оборудованием. В ней смогут проводить самые сложные операции для малышей. Госпиталь будет открыт для детей со всей страны, а не только из Подмосковья», – подчеркнул Андрей Воробьев.
В медучреждении будет свыше 8 тыс. единиц современного диагностического, операционного, лечебного и реабилитационного оборудования. Среди них – система 3D-навигации для сложных случаев операций на голове, позвоночнике и суставах, рентгеновский телеуправляемый аппарат, компьютерный томограф на 128 срезов, высокоточная техника для эндоскопической и лапароскопической хирургии. Больницу также укомплектуют новейшими реабилитационными тренажерами с функциональной электростимуляцией и биологической обратной связью.
«Сегодня проблем с оборудованием в подмосковных медучреждениях нет, удлинилась лишь процедура закупки. У нас четкий мониторинг – сколько КТ, МРТ, маммографов работает. Сбоев не было, – отметил Воробьев. – 99% оборудования производится в России. Даже все то, что представлено в шоуруме детской областной больницы, отечественное: лифт, потолки, насосы, инженерия. Есть какие-то компоненты, которые приходится закупать за рубежом, но эта доля достаточно малая».
Детская больница возводится блоками. В секции «А» завершаются работы на уровне 9 этажа, в «В» – 6 этажа, в «С» – 2 этажа, в «D» – 5 этажа. Строительство ведется с учетом температурных режимов – для продолжительности застывания бетона в него добавляются зимние присадки, а при необходимости его прогревают.
«На сегодняшний момент ведутся монолитные работы, строятся инженерные коммуникации. На объекте около 400 человек, задействовано 25 единиц техники. Работы идут круглосуточно в две смены, – рассказал вице-президент АО «МСУ-1» Илья Демидов. – Здесь будет концептуально новая стилистика помещений, мы хотим сделать больницу, не похожую на больницу. Детское учреждение должно радовать глаз, отвлекать внимание ребенка от проблем».
ВКС России разбомбили при погрузке танковую бригаду ВСУ в Днепропетровской области
Ударом ВКС России в Днепропетровской области уничтожено восемь единиц бронетехники и 100 военных ВСУ
Высокоточным оружием России нанесен удар по сосредоточению живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ у станции Моисеевка Днепропетровской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Во время погрузки были уничтожены восемь единиц бронетехники, ликвидированы более ста украинских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Экономист объяснил причину массовых очередей к банкоматам на Украине
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На Украине сообщают о массовых очередях к банкоматам, что обусловлено объявлением Национального банка страны об отказе от дополнительной эмиссии гривны в 2023 году, сообщил экономист Антон Любич.
«Что происходит? Резервы Украины истощены. Инфляция превышает 30%. Падение экономики даже по официальным оценкам и до ударов России по украинской энергетике оценивалось в 35-40% без учета стоимости уничтоженного боевыми действиями имущества. Что в таких условиях может сделать государство для поддержания своей функциональности?» – написал он в своем Telegram-канале.
Любич пояснил, что «государство в лице министерства финансов выпускает облигации, которое оно же, государство, покупает в лице национального банка. Происходит необеспеченная эмиссия национальной валюты. В данном случае – гривны. Товаров меньше, денежных знаков больше – зарплаты и пенсии обесцениваются, но хотя бы выплачиваются».
«Теперь, по сути, Национальный банк Украины объявил об отказе от этого значимого в условиях экономического кризиса источника пополнения бюджета и источника для обеспечения устойчивости банковской системы. Люди вполне рационально отреагировали на это снятием наличных со счетов, чтобы не остаться без денег при возникновении проблем с ликвидностью у обслуживающих банков», – заключил он.
Ранее сообщалось, что украинскую банковскую систему готовят к полному отключению электроэнергии (блэкауту).
NYT: ВСУ понесли большие потери под Артемовском в ДНР
Врачи зафиксировали около 240 раненых украинских военнослужащих за сутки в боях под Артемовском в Донецкой народной республике, пишет The New York Times.
По информации издания, 25 ноября врачи насчитали около 50 раненых, при этом накануне число получивших ранения достигло 240, вследствие чего украинское командование направило мощное подкрепление в проблемный район, а именно силы спецназначения и теробороны, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Ранее Генштаб ВСУ признал наступление ВС России на нескольких направлениях.
До этого российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области.
В Германии рассказали, как США готовили Украину к конфликту с Россией
Немецкий политик Оскар Лафонтен рассказал, как США готовили Украину к конфликту с Россией
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Соединенные Штаты принимали активное участие в расшатывании конфликта на Украине еще с Евромайдана в 2014 году, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
По его словам, западное сообщество во главе с США вооружали Украину и систематически подводили Киев к конфликту с Россией. Вследствие этого Украина как бы стала членом НАТО, однако предысторию западные активисты и СМИ специально игнорируют, передает РИА «Новости».
Лафонтен добавил, что при этом Вашингтону удалось добиться ухудшения отношений между ЕС и Россией и занять лидерские позиции, выгнав с пьедестала Германию. Таким образом, по его словам, США могут теперь определять политику стран ЕС.
Лафонтен добавил, что США продают «грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает».
При этом он заметил, что Вашингтону не удалось в полной мере осуществить планы против России.
«Есть ощущение, что США уже осознают, что обломали зубы. Несмотря на масштабные поставки вооружений на Украину, отправку большого количества военных советников, оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем», – сказал он.
В заключение Лафонтен отметил, что антироссийские санкции обернулись для Запада бумерангом.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины в нынешнем конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако отметил, что необходимо «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.
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Британия передала ВСУ высокоточные ракеты Brimstone-2
Минобороны Британии передало Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone-2
Министерство обороны Британии предоставило Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточные ракеты Brimstone-2, следует из сообщения пресс-службы ведомства.
В ведомстве сообщили, что Британия предоставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Brimstone-2 с высокоточной системой наведения. Количество переданных ракет не раскрывается. К публикации ведомство прикрепило видео, в котором запечатлена погрузка ракет на самолет британских ВВС, передает РИА «Новости».
Ранее военный эксперт Александр Храмчихин в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил опасность британских ракет Brimstone для российских танков на Украине.
В ДНР оценили ход битвы за Артемовск
Донецкий депутат Бердичевский: Россия планомерно перемалывает врага под Артемовском
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ВСУ несут колоссальные потери под Артемовском и частично отходят в Часов Яр, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в регионе.
«Под Артемовском ВСУ ежесуточно теряют не менее 100 человек личного состава и до 300 ранеными. То есть мы ведем постепенное и полное перемалывание противника. Но пока не будет полностью перекрыта возможность ВСУ подтягивать туда дополнительную технику и личный состав, эта мясорубка будет продолжаться», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Штурмовать город в лоб никто не собирается – там идут достаточно серьезные артиллерийские обстрелы с обеих сторон. Противник частично отходит в Часов Яр. Это преимущественно частный сектор. ВСУ сбивают замки с пустующих домов и заселяются туда. Не исключаю, что скоро они начнут рассказывать, что разрушения в населенном пункте – дело рук российской армии», – продолжил собеседник.
Он также отметил, что «нашим тоже приходится непросто из-за плотного артиллерийского огня». «Однако я бы не стал сравнивать происходящее под Артемовском с Верденской мясорубкой 1916 года, как это делает британская пресса. К счастью, с нашей стороны колоссальных жертв удается избегать», – подчеркнул донецкий депутат.
«При этом понятно, зачем Британия так активно втаскивает это сравнение в медиапространство. Внутри страны разворачивается экономический и энергетический кризис, им нужно как-то обосновать безумные расходы на поддержку ВСУ. Поэтому их СМИ используют понятные для местного населения образы и смыслы», – риторически посетовал Бердичевский.
Бердичевский также добавил, что помимо Артемовска, наиболее активные бои идут в районе Угледара, Марьинки и Красногоровки. «Надеюсь, что в ближайшее время эти населенные пункты будут освобождены», – заключил он.
Ранее газета The New York Times сообщила, что врачи зафиксировали около 240 раненых украинских военнослужащих за сутки в боях под Артемовском в Донецкой народной республике. Вследствие этого командование ВСУ направило мощное подкрепление в район, а именно силы спецназа и теробороны.
Помимо этого, военный аналитик Юрий Подоляка в своем Telegram-канале пишет, что ВСУ несут действительно большие потери – «около батальона в сутки». «Без серьезных резервов долго удерживать эту линию противник не сможет. Тем более, что эффективность работы его артиллерии начала снижаться вследствие поражения нескольких станций контрбатарейной борьбы и понесенным потерям в матчасти артиллерии», – подчеркивает эксперт.
«Навязанная ЧВК «Вагнер» и частями ВС РФ в этом районе борьба на истощение явно не идет в пользу ВСУ. Устойчивость их подразделений без плотного прикрытия артиллерией обычно быстро падает и приводит к самовольному оставлению позиций», – уверен Подоляка.
Ранее Генштаб ВСУ признал наступление ВС России на нескольких направлениях.
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Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолета в Монако
Из-за падения вертолета в Монако погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран
Проживающий последние десять лет в Монако бизнесмен Вячеслав Таран, находившийся на борту вертолета Monacair в качестве пассажира, разбился в пятницу днем, сообщил близкий к расследованию ЧП официальный источник.
Крупный предприниматель работал в сфере кибервалют и инвестиций, а также являлся основателем площадки онлайн-торговли Libertex Group и членом правления YouHodler SA в Швейцарии, передает News.mc.
Таран был семьянином, его супруга – издатель известного журнала Hello Monaco, в семье воспитываются трое детей. Издание сообщает, что друзья описывают бизнесмена как доброго и порядочного гражданина, стремящегося к изучению новых идей и познанию мира. В юности Таран окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специальности «Радиоэлектроника».
Накануне в результате крушения частного вертолета «Робинсон» в районе населенного пункта Вязовец Тверской области погибли два человека.
Bloomberg: Затягивание конфликта на Украине невыгодно США
Дальнейшее затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду США, их издержки могут возрасти, пишет обозреватель Хэл Брэндс в статье для Bloomberg.
В материале Bloomberg говорится, что американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
В статье отмечается, что со временем цена за ведение военных действий будет только расти. В частности, например, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, запасы боеприпасов будут подходить к концу, передает РИА «Новости».
Кроме того, длительный кризис вскроет проблемы, связанные с американской оборонной промышленной базой, полагает автор. Он также добавляет, что обострение ситуации вокруг Тайваня повысит интерес администрации Байдена к прекращению военных действий в Европе.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что решающее слово в дискуссии о зимней кампании ВСУ остается за Белым домом, но он пока отмалчивается. Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес призвал ВСУ продолжать наступление, в то время как генерал США Марк Милли считает целесообразным переговорный процесс.
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Кремль спросили о «планах» России «покинуть» ЗАЭС
Песков про «планы» России «покинуть» ЗАЭС: Не нужно искать признаки там, где их нет
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что якобы существуют признаки намерения России оставить Энергодар и ЗАЭС, посоветовав не искать признаков там, «где их нет и быть не может».
Ранее СМИ сообщили, что президент украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что российские военные якобы могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию.
«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать подобные заявления.
Депутаты бундестага пожаловались на невероятный холод в кабинетах
Spiegel: Депутаты бундестага пожаловались на невероятный холод в кабинетах из-за мер по экономии электроэнергии и газа
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Многие немецкие депутаты жалуются на необходимость тепло одеваться из-за невероятного холода в кабинетах бундестага в связи с мерами по экономии электроэнергии на фоне дефицита газа в ФРГ, сообщил обозреватель Spiegel Тим Нойман.
В статье отмечается, что в кабинетах и залах заседаний бундестага поддерживают температуру 19 градусов, а коридоры и фойе вообще не отапливаются. Как сообщает автор материала, бундестагу приходится экономить энергию из-за нехватки газа в Германии, передает РИА «Новости».
Депутат от «Зеленых» Ренате Кюнаст пожаловалась, что сидела в кабинете в пуховике и постоянно ходила, однако уже через непродолжительное время у нее начался насморк. Она назвала происходящее «балаганом» и обвинила администрацию в потере контроля над ситуацией. Журналист отметил, что другие парламентарии и сотрудники бундестага также жаловались на холод в помещениях.
Примечательно, что именно министр экономики ФРГ Роберт Хабек, состоящий в партии «Зеленые», представил в августе Федеральному правительству Германии закон об изменении правил энергосбережения. По новому регламенту к помещениям бундестага применяют те же нормы, что и к другим нежилым общественным зданиям, резюмировал автор статьи.
Накануне немецкие СМИ предупредили жителей Германии о резком повышении цен на электроэнергию.
На Украине назвали катастрофической ситуацию с энергетикой
Марочко: «Укрэнерго» признала, что ситуация с энергетикой близка к катастрофической
Компания «Укрэнерго» направила Минобороны Украины материалы о тяжелой ситуации в энергетической сфере страны, а также предложения о мерах по недопущению увеличения протестных настроений среди населения, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Так, в распоряжение ЛНР попал документ украинского Минобороны, в котором подробно расписаны все опасения и предложения «Укрэнерго». «Ситуация в энергетической сфере близка к катастрофической. Энергомощности ряда регионов выведены из строя более чем на 60%», – передает ТАСС текст документа.
«Укрэнерго» отмечает, что дальнейшее ухудшение ситуации может «привести к дестабилизации обстановки в регионах, в том числе росту протестных настроений среди населения». Положение также осложняется дефицитом бригад и нехваткой комплектующих для ремонта энергообъектов, а также тем, что некоторые предприниматели пытаются незаконно подключиться к линиям электропередачи.
В этой связи «Укрэнерго» предложило Минобороны организовать патрулирование объектов энергообеспечения, а в случае выявления фактов несанкционированного подключения «производить демонстративные задержания указанной категории под стражу».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что четверть киевлян все еще без света, вернуться к плановым отключениям надеются в воскресенье.
Напомним, «Укрэнерго» сообщило, что дефицит мощности в энергосистеме составляет 25%.
Федерация футбола Ирана призвала отстранить сборную США за оскорбление флага
Guardian: Иран потребовал наказать США за неуважение к флагу
Федерация футбола Ирана подала жалобу в комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием отстранить сборную США на десять игр за проявление неуважения к национальному флагу Исламской Республики Иран, сообщает Guardian со ссылкой на агентство Tasnim.
Ранее Федерация футбола США заявила, что решила отказаться от официального флага Ирана в своих социальных сетях, чтобы продемонстрировать «поддержку женщин в Иране, борющихся за права человека». В ответ правительство Ирана обвинило Соединенные Штаты в удалении имени бога со своего национального флага.
«Согласно правилам ФИФА, любое лицо, оскорбляющее достоинство или целостность страны, лицо или группа лиц, подлежит наказанию в виде дисквалификации на срок не менее десяти матчей или определенного периода или любой другой соответствующей дисциплинарной меры», – передает РИА «Новости» заявление юрисконсульта Федерации футбола Ирана.
Отмечается, что ФИФА отказалась от комментариев, но ряд хорошо осведомленных источников предположил, что перспектива санкций против США крайне маловероятна.
Как заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, Федерация футбола США, разместившая в своих социальных сетях национальный флага Исламской Республики Иран без герба, должна понести за это наказание.
«США претендуют на следование законам, но оскорбляют флаг Исламской Республики... Американская сторона признала ошибку... и поместила в соцсети правильный флаг... Она совершила преступление и нарушила законы ФИФА и должна быть привлечена к ответственности», – сказал Канаани.
Ранее суд в Иране вынес первый предварительный смертный приговор одному из участников демонстраций в провинции Тегеран.
Напомним, американский лидер Джо Байден заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя». Президент Ирана Ибрагим Раиси ответил Байдену, что Иран освободил себя еще 43 года назад.
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В Минобороны Австрии предрекли Украине тотальный блэкаут
Эксперт Минобороны Австрии Райснер: Без помощи Запада Украина через несколько недель может погрузиться в полную темноту
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Без помощи Запада Украина через несколько недель может погрузиться в полную темноту, если не будет развернута мощная противовоздушная оборона, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью телеканалу ZDF.
Как отметил австрийский военный, Украина может через несколько недель погрузиться в полную темноту, если не будет развернута мощная противовоздушная оборона. Он пояснил, что Киев оказался уязвим к ударам по инфраструктуре, поскольку на начальном этапе российские военные уничтожили около трети украинской системы ПВО, к тому же, Запад недооценил возможности Москвы, передает РИА «Новости».
Полковник Райснер подчеркнул, что из-за больших размеров Украины и множества объектов, которые необходимо защищать, практически невозможно «что-либо с этим поделать». Он отметил, что Европа пытается наскрести «то, что есть», и отправить это Украине. При этом австрийский эксперт признал, что в сложившейся на Украине ситуации Запад отстает, а Россия снова проявляет инициативу, что, по его мнению, парадоксальная ситуация.
Накануне в Европе сравнили ситуацию в Киеве с «апокалипсисом» из-за отсутствия уличного освещения и электричества в большинстве домов. В минувшую субботу НАСА показало погрузившуюся во мрак Украину из космоса.
Напомним, в прошлую среду большая часть Украины осталась без света. Все АЭС Украины, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС на время перестали работать. Киев обратился к странам Запада с просьбой предоставить высоковольтное оборудование.
Эксперт: Пентагон находится в шаге от расширения зоны боевых действий на Украине
Военный эксперт Бартош: ВСУ могут получить возможность ударов по тылам ВС России
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Если у ВСУ появится возможность наносить удары по российскому тылу, они обязательно этим воспользуются. Нашим войскам надо оттеснить противника как можно дальше от новых и старых границ России, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно, что Пентагон рассматривает предложение Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб с радиусом поражения до 150-160 километров.
«Потенциальные поставки управляемых бомб малого диаметра GBU-39 – существенный шаг по повышению военного потенциала противника. В таком случае перед ВСУ открывается возможность нанесения ударов по Крыму и сухопутному коридору на полуостров, а также по тылам России в других регионах», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
«Подобные бомбы хоть и предназначены для авиации, но могут быть установлены на ракеты, как об этом сообщают источники зарубежных СМИ. Кроме того, если бомба управляемая, то у нее есть системы GPS», – акцентирует эксперт.
«Адаптировать подобные боеприпасы не очень сложно. На территории Украины сохранился научно-технический потенциал, позволяющий состыковать данные системы и адаптировать их под свои нужды. При таком раскладе Пентагон и ВСУ серьезно повысят свои возможности по расширению географии конфликта», – подчеркивает собеседник.
«Для снижения рисков России необходимо оттеснить позиции ВСУ. Если ракета может поразить цель на расстоянии 150-160 км – значит, противник должен быть отброшен на 200 километров от границ нашей страны с учетом новых территорий. Но надо понимать, что под контролем придется держать тысячи километров», – резюмировал Бартош.
Ранее агентство Reuters сообщило, что рассматриваемое Пентагоном предложение Boeing о поставке Украине малогабаритных высокоточных бомб позволит ВСУ наносить удары глубоко в тыл России.
Ссылаясь на источники в военной отрасли, издание пишет, что военные запасы США и союзников стремительно сокращаются, в то время как Украина сталкивается с растущей потребностью в более совершенном оружии по мере затягивания конфликта. Предлагаемая Boeing система, получившая название бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), является одним из планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников Штатов.
Сообщается, что расстояние поражения указанных снарядов составит 100 миль (приблизительно 150 километров). Это создает опасность для тыловых территорий Российской Федерации. Срок возможных поставок – весна 2023 года.
Напомним, в США опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань из-за того, что большая часть военной поддержки направлена на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. По имеющимся у издания сведениям, Вашингтон отстает от запланированных темпов поставок вооружений Тайваню на общую сумму 18,7 млрд долларов. В частности, Вашингтон так и не поставил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin.
О том, что затягивание конфликта на Украине скажется на поддержке Тайваня, пишет и агентство Bloomberg. Отмечается, что со временем цена ведения военных действий будет только расти. В частности, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут подходить к концу. Кроме того, как отмечают авторы материала, американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
По мнению российских экспертов, таким образом пресса США готовит западное общество к росту военных расходов на Украину и Тайвань. Кроме того, ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как бум военно-промышленного производства в странах Восточной Европы связан с конфликтом на Украине, и как можно решить проблему «30+», связанную с якобы ограничением дальнобойности российских артиллерийских систем.
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Пушилин: ВС России близки к окружению Артемовска
Глава ДНР Пушилин рассказал об успехах ВС России у Артемовска
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Российские военные продвигаются в окрестностях Артемовска, вскоре город с украинскими военными внутри может попасть в окружение, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ситуация у Артемовска все еще остается сложной, но подразделения, включая подразделение ЧВК Вагнера, продвигаются вперед, успехи есть непосредственно у самого города, сообщил Пушилин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
«Ситуация оперативного окружения (города) достаточно близка», – подчеркнул врио главы республики.
Он добавил, что украинские военные пытаются перебросить резервы с Херсонского на Донецкое направление. Согласно сообщениям с фронта, туда перебрасываются резервисты ВСУ в возрасте от 55 лет, указал Пушилин, сообщает ТАСС.
Он выразил мнение, что эти резервисты вряд ли бы хотели оказаться на переднем крае боевых действий.
При этом в городе Марьинка бои сместились уже в центр населенного пункта, мирных жителей удается выводить в безопасные места.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что украинские военные несут большие потери у Артемовска, их подразделения сдвигаются к Часову Яру.