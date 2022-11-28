Глава Подмосковья проверил строительство детской больницы в Красногорске

Глава Подмосковья проверил строительство областной детской больницы в Красногорске

Московская областная детская больница в Красногорске готова на 35%, ход строительства проверил глава региона Андрей Воробьев, сообщила пресс-служба правительства Подмосковья.

Губернатору рассказали, что, помимо технологического оснащения, в больнице предусмотрена хорошая организация пространства, дизайн интерьера, удобная и понятная навигация. В ближайшее время проект будет вынесен на обсуждение медицинского сообщества. А с сегодняшнего дня на портале «Добродел» и в городских чатах стартовало голосование за выбор панно для главного атриума больницы.

«Для нас было крайне важно открыть современный детский госпиталь. Президент поддержал, и сейчас здесь идет активная стройка. Мы хотим сдать объект на год раньше срока – в марте 2024 года. Для этого применяем все самые современные технологии, материалы, которые используются, позволяют нам этого добиться. 15 тысяч детей здесь будут получать медицинскую помощь ежегодно. 400 лучших врачей мы привлечем сюда, сейчас идет набор по всем 28 профилям. Для медиков будут созданы специальные условия, чтобы им комфортно было работать и реализовывать все свои компетенции», – приводятся слова Воробьева на сайте правительства региона.

Московская областная детская больница рассчитана на 420 коек. В ней будут КДЦ на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений, 13 операционных. Предусмотрена вертолетная площадка для экстренных случаев, а также парковка почти на 250 машин.

Больница станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье. Это позволит оптимизировать маршрутизацию пациентов, улучшить доступность и качество медицинской помощи детям. Здесь будут применять технологии телемедицины и роботизации для лечения сложных заболеваний.

«Здесь появится самая современная больница с новейшим оборудованием. В ней смогут проводить самые сложные операции для малышей. Госпиталь будет открыт для детей со всей страны, а не только из Подмосковья», – подчеркнул Андрей Воробьев.

В медучреждении будет свыше 8 тыс. единиц современного диагностического, операционного, лечебного и реабилитационного оборудования. Среди них – система 3D-навигации для сложных случаев операций на голове, позвоночнике и суставах, рентгеновский телеуправляемый аппарат, компьютерный томограф на 128 срезов, высокоточная техника для эндоскопической и лапароскопической хирургии. Больницу также укомплектуют новейшими реабилитационными тренажерами с функциональной электростимуляцией и биологической обратной связью.

«Сегодня проблем с оборудованием в подмосковных медучреждениях нет, удлинилась лишь процедура закупки. У нас четкий мониторинг – сколько КТ, МРТ, маммографов работает. Сбоев не было, – отметил Воробьев. – 99% оборудования производится в России. Даже все то, что представлено в шоуруме детской областной больницы, отечественное: лифт, потолки, насосы, инженерия. Есть какие-то компоненты, которые приходится закупать за рубежом, но эта доля достаточно малая».

Детская больница возводится блоками. В секции «А» завершаются работы на уровне 9 этажа, в «В» – 6 этажа, в «С» – 2 этажа, в «D» – 5 этажа. Строительство ведется с учетом температурных режимов – для продолжительности застывания бетона в него добавляются зимние присадки, а при необходимости его прогревают.

«На сегодняшний момент ведутся монолитные работы, строятся инженерные коммуникации. На объекте около 400 человек, задействовано 25 единиц техники. Работы идут круглосуточно в две смены, – рассказал вице-президент АО «МСУ-1» Илья Демидов. – Здесь будет концептуально новая стилистика помещений, мы хотим сделать больницу, не похожую на больницу. Детское учреждение должно радовать глаз, отвлекать внимание ребенка от проблем».